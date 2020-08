Pazerny i pewny siebie złodziej zatrzymany. Okradł sklep, a potem wrócił po więcej!

REKLAMA

Pewność siebie i pazerność zgubiła 34-letniego mieszkańca Ostrołęki, który jednego dnia ukradł ze sklepu dwa telefony komórkowe a następnego dnia rano ponownie pojawił się w tym samym sklepie. Zapewne wrócił po kolejne łupy, rozpoznał go jednak policjant przeglądający nagranie z monitoringu ukazujące wcześniejszą kradzież. Złodziejaszek nazwany przez policjantów „Mistrzem przebiegłości” trafił do aresztu.



We wtorek, 4 sierpnia w jednym ze sklepów oferujących sprzęt elektroniczny doszło do kradzieży. Łupem złodzieja padły dwa telefony komórkowe, których wartość oszacowano na kwotę 800 złotych. Następnego dnia tuż po otwarciu sklepu w środku był już policjant z ostrołęckiego wydziału kryminalnego, który kontynuował czynności procesowe związane z kradzieżą. Funkcjonariusz zabezpieczał, m.in. monitoring ze zdarzenia. W tym samym momencie do sklepu wszedł mężczyzna, którego właśnie wcześniejsze „zakupy” w sklepie były powodem policyjnych czynności.





„Stały klient” po wejściu do sklepu zaczął interesować się drogim sprzętem elektronicznym. Po porównaniu zapisu z monitoringu policjant był już w 100 procentach pewny, że ma do czynienia ze sprawcą kradzieży telefonów.

Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży i przyznał się do jego popełnienia. Obecnie są również prowadzone czynności mające na celu odzyskanie skradzionego towaru. Na pochwałę zasługuje obsługa sklepu, która również wykazała się dużą czujnością.

- informuje podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.34-letni ostrołęczanin został przewieziony do ostrołęckiej komendy policji. Jak się okazało, mężczyzna już niejednokrotnie w przeszłości miał konflikt z prawem. Na swoim koncie miał liczne kradzieże. Po wykonaniu czynności został on osadzony w policyjnym areszcie.- dodaje podkomisarz Żerański.Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo kradzieży jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat, niebawem 34 - latek będzie musiał odpowiedzieć za swoje postępowanie przed sądem.