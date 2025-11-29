Pierogi rządziły! Koła Gospodyń Wiejskich rywalizowały o nagrody. Poseł: "To było prawdziwe święto"

REKLAMA

W Makowie Mazowieckim odbył się finał konkursu „Przysmaki Mazowsza – od pieroga się zaczyna". Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu makowskiego zaprezentowały swoje kulinarne umiejętności, walcząc o nagrody. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko uczestników, ale również gości honorowych. Wśród członków komisji konkursowej znalazł się poseł ziemi ostrołęckiej Mariusz Popielarz, który podzielił się wrażeniami z tego wyjątkowego dnia.

– To było prawdziwe święto lokalnych smaków — pełne energii, serdeczności i imponującej kulinarnej kreatywności – relacjonuje poseł Popielarz. Jako członek komisji konkursowej miał okazję spróbować wielu pierogów przygotowanych przez gospodynie z całego powiatu. – KGW z powiatu makowskiego po raz kolejny pokazały, że potrafią zachwycać nie tylko tradycją, ale też pomysłowością i pasją – podkreśla parlamentarzysta.

Rywalizacja była bardzo wyrównana, a wybór zwycięzców naprawdę trudny. Poziom tegorocznych uczestników, jak zaznacza Popielarz, mówi sam za siebie. Konkurs zakończył się wręczeniem nagród ufundowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Nagrody ufundowane przez ARiMR świetnie podkreśliły rangę wydarzenia i doceniły wysiłek uczestników – ocenia poseł.

Mariusz Popielarz złożył wielkie gratulacje laureatom oraz podziękowania wszystkim startującym w konkursie. – Piękny dzień dla Makowa Mazowieckiego, lokalnej kuchni i całego powiatu makowskiego – podsumowuje.