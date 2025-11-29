eOstroleka.pl
Pierogi rządziły! Koła Gospodyń Wiejskich rywalizowały o nagrody. Poseł: "To było prawdziwe święto"

zdjecie 1122
fot. FB/Mariusz Popielarz Poseł na Sejm RPfot. FB/Mariusz Popielarz Poseł na Sejm RP
W Makowie Mazowieckim odbył się finał konkursu „Przysmaki Mazowsza – od pieroga się zaczyna". Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu makowskiego zaprezentowały swoje kulinarne umiejętności, walcząc o nagrody. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko uczestników, ale również gości honorowych. Wśród członków komisji konkursowej znalazł się poseł ziemi ostrołęckiej Mariusz Popielarz, który podzielił się wrażeniami z tego wyjątkowego dnia.

To było prawdziwe święto lokalnych smaków — pełne energii, serdeczności i imponującej kulinarnej kreatywności – relacjonuje poseł Popielarz. Jako członek komisji konkursowej miał okazję spróbować wielu pierogów przygotowanych przez gospodynie z całego powiatu. – KGW z powiatu makowskiego po raz kolejny pokazały, że potrafią zachwycać nie tylko tradycją, ale też pomysłowością i pasją – podkreśla parlamentarzysta.

Rywalizacja była bardzo wyrównana, a wybór zwycięzców naprawdę trudny. Poziom tegorocznych uczestników, jak zaznacza Popielarz, mówi sam za siebie. Konkurs zakończył się wręczeniem nagród ufundowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nagrody ufundowane przez ARiMR świetnie podkreśliły rangę wydarzenia i doceniły wysiłek uczestników – ocenia poseł.

Mariusz Popielarz złożył wielkie gratulacje laureatom oraz podziękowania wszystkim startującym w konkursie. – Piękny dzień dla Makowa Mazowieckiego, lokalnej kuchni i całego powiatu makowskiego – podsumowuje.

Więcej o: "Przysmaki Mazowsza", Koła Gospodyń Wiejskich, Mariusz Popielarz, konkurs kulinarny, Maków Mazowiecki.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~Gosc, 13:11 29-11-2025,   70%
Nic nie robimy
Tylko żremy nie za swoje.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~gdzie benzyna PO 5,19 ?, 13:19 29-11-2025,   70%
Ten pyzaty nawet jest już śmieszny on jest PO prostu żenujący.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~POZDRAWIAM, 16:01 29-11-2025,   67%
@~gdzie benzyna PO 5,19 ? pomaga yuskowi  folzdojczowi- NIE KRYJA SIE Z TYM   IDA SWIETA  COS ODP[IEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  przed  wigilia  aby RODZINA BYLAS W ROZSYPCE  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~G5, 15:07 29-11-2025,   60%
Czy będzie poseł
Darl pierze w Myszyncu
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~won obrazany, 15:59 29-11-2025,   100%
czleku widaccv te 2 kg maki dla KGW  to dla ciebie przestepstywo tak PAN ZIOBRO  BEDZIE MIAL 25 LAT odpoczynku  hihihi robisz tu na  KURPIOWSZCZYZNIE  skandal to za malo powiedziane  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ciotka Teodozja, 16:01 29-11-2025,   67%
Pierogowym skrytożercom, mówimy, NIE!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~sd, 17:50 29-11-2025,   -
A u biskupa na urodzinach był jak kolega z branży ?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~won, 18:17 29-11-2025,   100%
@~sd docieles coooooooooooooooooooooooo  komuchu tfuuuuuuuuuuuuu  co bedziesz  swieta swietowal coooooooo tfuuuuuuuuuuuuuuu
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
×