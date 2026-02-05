eOstroleka.pl
PILNE: Masowe wycofanie mleka dla niemowląt! Sprawdź, czy masz je w domu [AKTUALIZACJA]

Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące rozszerzenia dobrowolnego wycofania wybranych partii produktów dla niemowląt marek Bebiko oraz Bebilon. Decyzja firmy Nutricia Polska Sp. z o.o. ma charakter prewencyjny i wynika z troski o bezpieczeństwo najmłodszych konsumentów.

Jak informuje producent, powodem wycofania jest potencjalna obecność cereulidyny – substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus. Decyzja o rozszerzeniu wcześniejszych działań z 29 stycznia br. jest wynikiem dążenia do pełnej zgodności z najnowszymi wytycznymi Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Lista produktów objętych wycofaniem (Aktualizacja z 05.02.2026 r.)

Poniżej prezentujemy wykaz produktów wraz z datami minimalnej trwałości, które podlegają zwrotowi. Prosimy o uważne sprawdzenie opakowań posiadanych w domach:

1. Nazwa produktu: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 350 g

Data minimalnej trwałości: 07.08.2026

Data minimalnej trwałości: 02.10.2026

Data minimalnej trwałości: 15.10.2026

Data minimalnej trwałości: 08.01.2027

Zdjęcie produktu:

Zdjęcie opakowanie mleka

2. Nazwa produktu: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 600 g

Data minimalnej trwałości: 15.07.2026

Data minimalnej trwałości: 12.08.2026

Data minimalnej trwałości: 13.08.2026

Data minimalnej trwałości: 21.08.2026

Data minimalnej trwałości: 09.10.2026

Data minimalnej trwałości: 19.09.2026

Data minimalnej trwałości: 30.09.2026

Data minimalnej trwałości: 04.11.2026

Data minimalnej trwałości: 05.11.2026

Data minimalnej trwałości: 21.11.2026

Data minimalnej trwałości: 05.12.2026

Data minimalnej trwałości: 25.12.2026

Data minimalnej trwałości: 14.01.2027

Data minimalnej trwałości: 16.01.2027

Zdjęcie produktu:

Opakowanie mleka

 

3. Nazwa produktu: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 700 g

Data minimalnej trwałości: 26.10.2026

Zdjęcie produktu:

Opakowanie mleka

4. Nazwa produktu: BEBIKO PRO+ 1 700 g

Data minimalnej trwałości: 28.11.2026

Data minimalnej trwałości: 03.02.2027

Zdjęcie produktu:

Opakowanie mleka

5. Nazwa produktu: Bebilon 1 Advance Pronutra 350 g

Data minimalnej trwałości: 14.07.2026

Data minimalnej trwałości: 09.11.2026

Zdjęcie produktu:

Opakowanie mleka

6. Nazwa produktu: Bebilon 1 Advance Pronutra 800 g

Data minimalnej trwałości: 10.07.2026

Data minimalnej trwałości: 23.07.2026

Data minimalnej trwałości: 07.08.2026

Data minimalnej trwałości: 17.10.2026

Data minimalnej trwałości: 17.11.2026

Zdjęcie produktu:

Opakowanie mleka
 

7. Nazwa produktu: Bebilon 1 Advance Pronutra 1000 g

Data minimalnej trwałości: 15.08.2026

Data minimalnej trwałości: 26.11.2026

Data minimalnej trwałości: 25.12.2026

Zdjęcie produktu:

Opakowanie mleka

8. Nazwa produktu: Bebilon 2 Advance Pronutra 800 g

Data minimalnej trwałości: 06.06.2026

Data minimalnej trwałości: 20.07.2026

Data minimalnej trwałości: 17.09.2026

Data minimalnej trwałości: 21.11.2026

Data minimalnej trwałości: 20.12.2026

Zdjęcie produktu:

Opakowanie mleka

9. Nazwa produktu: Bebilon 2 Advance Pronutra 1000 g

Data minimalnej trwałości: 17.07.2026

Data minimalnej trwałości: 06.08.2026

Data minimalnej trwałości: 03.10.2026

Data minimalnej trwałości: 15.11.2026

Data minimalnej trwałości: 25.11.2026

Data minimalnej trwałości: 24.12.2026

Data minimalnej trwałości: 25.12.2026

Data minimalnej trwałości: 27.12.2026

Data minimalnej trwałości: 15.01.2027

Zdjęcie produktu:

10. Nazwa produktu: Bebilon 2 Advance Pronutra 28,8 g

Data minimalnej trwałości: 22.08.2026

Zdjęcie produktu:

Opakowanie mleka

11. Nazwa produktu: Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 28,8 g

Data minimalnej trwałości: 12.07.2026

Data minimalnej trwałości: 21.08.2026

Zdjęcie produktu:

Opakowanie mleka

12. Nazwa produktu: Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 1 800 g

Data minimalnej trwałości: 11.01.2027

Data minimalnej trwałości: 15.04.2027

Data minimalnej trwałości: 13.05.2027

Data minimalnej trwałości: 04.06.2027

Data minimalnej trwałości: 10.07.2027

Data minimalnej trwałości: 18.08.2027

Data minimalnej trwałości: 05.09.2027

Zdjęcie produktu:

Opakowanie mleka

13. Nazwa produktu: Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g

Data minimalnej trwałości: 10.01.2027

Data minimalnej trwałości: 31.01.2027

Data minimalnej trwałości: 12.03.2027

Data minimalnej trwałości: 12.05.2027

Data minimalnej trwałości: 05.06.2027

Data minimalnej trwałości: 12.06.2027

Data minimalnej trwałości: 12.07.2027

Data minimalnej trwałości: 10.08.2027

Data minimalnej trwałości: 03.09.2027

Zdjęcie produktu:

Opakowanie mleka

Zalecenia dla rodziców

Zdecydowanie odradza się spożywanie produktów z wymienionych partii. Firma Nutricia podjęła już kroki w celu ich wycofania ze sprzedaży. Proces ten jest monitorowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Żadne inne produkty tego producenta nie są objęte komunikatem.

W przypadku pytań producent zachęca do kontaktu z serwisem konsumenckim pod numerem tel. 801 16 55 55 lub drogą mailową: serwis@nutricia.com.pl. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka należy skontaktować się z lekarzem.

