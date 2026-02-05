eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Pilny komunikat dla mieszkańców jednej z gmin pod Ostrołęką. Jest poważna awaria!

REKLAMA
zdjecie 509
zdjęcie ilustracyjnezdjęcie ilustracyjne
REKLAMA
zdjecie 509
Posłuchaj

Mieszkańcy części gminy Olszewo-Borki muszą przygotować się na utrudnienia. W związku z poważną awarią sieci wodociągowej w miejscowości Drężewo, konieczne jest czasowe wstrzymanie dostaw wody. Urząd Gminy wydał oficjalny komunikat dotyczący planowanych prac naprawczych.

Prace serwisowe i naprawcze zostały zaplanowane na najbliższy piątek, 6 lutego 2026 roku. Według informacji przekazanych przez służby techniczne, utrudnienia rozpoczną się o godzinie 12:00 i mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.

Lista miejscowości i ulic objętych wyłączeniem

Brak wody dotknie nie tylko miejsce samej awarii, ale również sąsiednie lokalizacje. Na utrudnienia muszą przygotować się mieszkańcy miejscowości Białobrzeg Bliższy oraz Kruki, w obrębie następujących ulic: Brzozowa, Nowowiejska, Polna, Spokojna, Wesoła, Cicha, Przyjazna, Omulewska.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za Państwa wyrozumiałość. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 789 093 971.

– informuje Urząd Gminy Olszewo-Borki.

Więcej o: awaria wodociągowa, wstrzymanie dostaw wody, Kruki, Białobrzeg Bliższy, gmina Olszewo-Borki

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16  17  18  19 dk20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×