Pilny komunikat dla mieszkańców jednej z gmin pod Ostrołęką. Jest poważna awaria!

Mieszkańcy części gminy Olszewo-Borki muszą przygotować się na utrudnienia. W związku z poważną awarią sieci wodociągowej w miejscowości Drężewo, konieczne jest czasowe wstrzymanie dostaw wody. Urząd Gminy wydał oficjalny komunikat dotyczący planowanych prac naprawczych.

Prace serwisowe i naprawcze zostały zaplanowane na najbliższy piątek, 6 lutego 2026 roku. Według informacji przekazanych przez służby techniczne, utrudnienia rozpoczną się o godzinie 12:00 i mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.

Lista miejscowości i ulic objętych wyłączeniem

Brak wody dotknie nie tylko miejsce samej awarii, ale również sąsiednie lokalizacje. Na utrudnienia muszą przygotować się mieszkańcy miejscowości Białobrzeg Bliższy oraz Kruki, w obrębie następujących ulic: Brzozowa, Nowowiejska, Polna, Spokojna, Wesoła, Cicha, Przyjazna, Omulewska.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za Państwa wyrozumiałość. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 789 093 971.

– informuje Urząd Gminy Olszewo-Borki.