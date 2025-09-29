Pirat drogowy stracił prawo jazdy: pędził przez wieś ponad 100 km/h!

REKLAMA

Policjanci z Przasnysza wyeliminowali z ruchu kierowcę, który swoim zachowaniem stwarzał poważne zagrożenie dla innych uczestników drogi. 22-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego został zatrzymany w Bartnikach (gm. Przasnysz) po tym, jak w terenie zabudowanym znacznie przekroczył prędkość.

Młody kierowca prowadził volkswagena golfa i w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał aż 105 km/h. Oznacza to, że przekroczył dopuszczalną prędkość o 55 km/h. Policjanci nie mieli wątpliwości - prawo jazdy zostało zatrzymane na trzy miesiące.

Na tym jednak konsekwencje się nie skończyły. 22-latek musi zapłacić mandat w wysokości 1500 zł, a dodatkowo na jego konto trafiło 13 punktów karnych.

Funkcjonariusze przypominają, że takie zachowania nie tylko łamią przepisy, ale przede wszystkim narażają życie i zdrowie innych osób. Każdy kierowca powinien pamiętać, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Chwila brawury może zakończyć się tragedią.

Źródło: eOstrołęka.pl/KPP w Przasnyszu