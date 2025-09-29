eOstroleka.pl
Region,

Pirat drogowy stracił prawo jazdy: pędził przez wieś ponad 100 km/h!

REKLAMA
zdjecie 5409
zdjecie 5409
REKLAMA
zdjecie 5409
zdjecie 5409
Posłuchaj

Policjanci z Przasnysza wyeliminowali z ruchu kierowcę, który swoim zachowaniem stwarzał poważne zagrożenie dla innych uczestników drogi. 22-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego został zatrzymany w Bartnikach (gm. Przasnysz) po tym, jak w terenie zabudowanym znacznie przekroczył prędkość.

Młody kierowca prowadził volkswagena golfa i w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał aż 105 km/h. Oznacza to, że przekroczył dopuszczalną prędkość o 55 km/h. Policjanci nie mieli wątpliwości - prawo jazdy zostało zatrzymane na trzy miesiące.

Na tym jednak konsekwencje się nie skończyły. 22-latek musi zapłacić mandat w wysokości 1500 zł, a dodatkowo na jego konto trafiło 13 punktów karnych.

Funkcjonariusze przypominają, że takie zachowania nie tylko łamią przepisy, ale przede wszystkim narażają życie i zdrowie innych osób. Każdy kierowca powinien pamiętać, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Chwila brawury może zakończyć się tragedią. 

Źródło: eOstrołęka.pl/KPP w Przasnyszu
Więcej o: przekroczenie prędkości, policja Przasnysz, mandat 1500 zł, punkty karne, nadmierna prędkość

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×