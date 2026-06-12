Pociąg Ostrołęka-Łomża. Bilety wyprzedane! Ważna wiadomość dla podróżnych

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Powrót kolei do Łomży rozpala emocje mieszkańców regionu. Bilety na pierwszy pociąg z Ostrołęki do Łomży zostały wyprzedane w aplikacji mPOLREGIO już w pierwszym dniu ich sprzedaży. W związku z tym nie będzie możliwości ich zakupu na pokładzie u konduktora. Ale są i dobre wieści!

Przewoźnik uprzedza, że ze względu na wyjątkowo duże zainteresowanie pierwszym przejazdem, zaplanowanym na najbliższą sobotę 13 czerwca, bilety zakupione online będą wyjątkowo sprawdzane już przy wejściu na peron w Ostrołęce. Pasażerowie bez biletów nie zostaną wpuszczeni na peron ani do pociągu.

Podróżni korzystający z inauguracyjnego przejazdu - podobnie jak mieszkańcy Łomży - z pewnością nie będą się tego dnia nudzić. W Łomży przygotowana została strefa relaksu. Stoiska będą dostępne już od godziny 10:00.

Na miejscu będzie można m.in. wziąć udział w loterii czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Pojawi się też kącik dla dzieci, kolorowanki oraz bańki mydlane. W trasę powrotną do Ostrołęki skład wyruszy o godzinie 13:30 - tu również obowiązują limity bezpieczeństwa.

Regularne kursy do Łomży

Tak duże zainteresowanie pokazuje, jak ważny jest dla lokalnej społeczności powrót kolei do Łomży, który następuje po aż 33 latach. Regularne kursy do tej miejscowości ruszą już następnego dnia, w niedzielę 14 czerwca - wraz z letnią korektą rozkładu jazdy. Przez Łomżę i Ostrołękę przejadą wtedy również pociągi Intercity "Orzyc" i "Omulew" do Olsztyna i Białegostoku.

Ogromne zainteresowanie inauguracyjnym przejazdem to najlepszy dowód na to, jak bardzo mieszkańcy czekali na przywrócenie kolejowego połączenia. Powrót pociągów do Łomży po ponad trzech dekadach to wydarzenie, które na długo zapisze się w pamięci lokalnej społeczności.

Nie zdążyliście? Niespodzianka od PKP Intercity!

Dla tych co nie zdążyli na przejazd z Polregio, PKP Intercity przygotowało niespodziankę: sobotnie bezpłatne przejazdy promocyjne na trasie Łomża – Ostrołęka – Łomża.

Rozkład przejazdów promocyjnych: