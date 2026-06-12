Pociąg Ostrołęka-Łomża. Bilety wyprzedane! Ważna wiadomość dla podróżnych

Powrót kolei do Łomży rozpala emocje mieszkańców regionu. Bilety na pierwszy pociąg z Ostrołęki do Łomży zostały wyprzedane w aplikacji mPOLREGIO już w pierwszym dniu ich sprzedaży. W związku z tym nie będzie możliwości ich zakupu na pokładzie u konduktora. Ale są i dobre wieści!
Przewoźnik uprzedza, że ze względu na wyjątkowo duże zainteresowanie pierwszym przejazdem, zaplanowanym na najbliższą sobotę 13 czerwca, bilety zakupione online będą wyjątkowo sprawdzane już przy wejściu na peron w Ostrołęce. Pasażerowie bez biletów nie zostaną wpuszczeni na peron ani do pociągu.
Podróżni korzystający z inauguracyjnego przejazdu - podobnie jak mieszkańcy Łomży - z pewnością nie będą się tego dnia nudzić. W Łomży przygotowana została strefa relaksu. Stoiska będą dostępne już od godziny 10:00.
Na miejscu będzie można m.in. wziąć udział w loterii czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Pojawi się też kącik dla dzieci, kolorowanki oraz bańki mydlane. W trasę powrotną do Ostrołęki skład wyruszy o godzinie 13:30 - tu również obowiązują limity bezpieczeństwa.
Regularne kursy do Łomży
Tak duże zainteresowanie pokazuje, jak ważny jest dla lokalnej społeczności powrót kolei do Łomży, który następuje po aż 33 latach. Regularne kursy do tej miejscowości ruszą już następnego dnia, w niedzielę 14 czerwca - wraz z letnią korektą rozkładu jazdy. Przez Łomżę i Ostrołękę przejadą wtedy również pociągi Intercity "Orzyc" i "Omulew" do Olsztyna i Białegostoku.
Ogromne zainteresowanie inauguracyjnym przejazdem to najlepszy dowód na to, jak bardzo mieszkańcy czekali na przywrócenie kolejowego połączenia. Powrót pociągów do Łomży po ponad trzech dekadach to wydarzenie, które na długo zapisze się w pamięci lokalnej społeczności.
Nie zdążyliście? Niespodzianka od PKP Intercity!
Dla tych co nie zdążyli na przejazd z Polregio, PKP Intercity przygotowało niespodziankę: sobotnie bezpłatne przejazdy promocyjne na trasie Łomża – Ostrołęka – Łomża.
Rozkład przejazdów promocyjnych:
- Łomża 14:30 – Ostrołęka 15:01
- Ostrołęka 15:11 – Łomża 15:42
- Łomża 15:52 – Ostrołęka 16:23
- Ostrołęka 16:33 – Łomża 17:04
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~Ferdousi, 10:24 12-06-2026, 18%
A po co ja mam jeździć pociągiem do Łomży jak ja samochodem dojadę w pół godziny Samo dotarcie na dworzec mi tyle zajmie. Zaużmy mam załatwić sprawę w Łomży. To samochodem dotarcie na "miejsce zdarzenia" zajmie mi pół godziny. To za pomocą pociągu to mi zajmie ze dwie godziny. To za pomocą samochodu to ja zdążę wrócić z Łomży i "zapomnieć o sprawie". A jak bym jechał pociągiem to bym jeszcze siedział w Łomży. Na krótsze odległości to jest bez sensu jeździć pociągiem...Jeszcze jak on ma się w drodze do Łomży na każdej stacji typu Pierdziszewo zatrzymywać to...ja nerwowo nie wytrzymam.
~Gość, 10:27 12-06-2026, 85%
@~Ferdousi
No cieszymy się bardzo. Jedni wolą samochód, inni pociąg, a jeszcze inni wybiorą rower. To się nazywa wolność. Szczegóły wyboru zbędne.
~Gość, 12:21 12-06-2026, 93%
@~Ferdousi
Gratuluję zamożności. Jeden lubi jeździć samochodem a drugi pociągiem. Pomyślałeś o osobach które nie mają samochodów i pociąg to ich jedna z możliwości dojazdu do Łomży? Pozdrawiam
~Ferdousi, 12:48 12-06-2026, 28%
@~Gość
No już nie przesadzaj z tą "zamożnością". Żeby mieć w miarę dobry samochód to nie trzeba jakichś wielkich pieniędzy ( mówię tu o samochodach używanych, ale nimy też dojedzie do Łomży. Nie musi być zaraz nówka sztuka. Droższe teraz zaczyna utrzymanie samochodu niż jego kupno). Czasami mandat średniej wysokości, równa się kosztowi samochodu ( używanego). Ale to już inna historia. Co ja zrobię że złodzieje okradli Polskę i chcą zasypać mandatami manko w kasie państwa?
~Polak, 10:59 12-06-2026, 38%
Wolnego! Najpierw darmowa autostrada do matecznika banderowców, jako dar narodu polskiego dla bratniego narodu ukraińskiego!
"Polska planuje sfinansować i wybudować autostradę na Ukrainie, która połączy przejście graniczne w Korczowej ze Lwowem. Inwestycja ta ma stanowić przedłużenie polskiej autostrady A4 i biec śladem obecnej ukraińskiej drogi M10. Projekt jest kluczowym elementem polskiego planu zaangażowania w powojenną odbudowę Ukrainy.
Trasa i długość: Chodzi o około 80-kilometrowy odcinek autostrady M10, od przejścia Korczowa-Krakowiec do Lwowa!"
~pytam, 15:33 12-06-2026, 56%
@~Polak
ty banderowiec czy kacap.
~Jurek, 11:39 12-06-2026, 84%
Czytając ten artykuł to mam wrażenie i przypominam sobie z czasów Prl-u takie właśnie hasła że tam gdzieś ruszyła pierwsza linia kolei a gdzieś indziej podłączyli prąd, to tak wygląda że cokolwiek byśmy nie zaczęli to zaraz przyjdą inni i to zlikwidują i znowu inni zbudują a następnie inni rozwalą, tak to właśnie działa abyśmy nigdy za wysoko nie podskoczyli. Sukcesem w Polsce są Ciucholandy, Spalarnie i przetwarzanie odpadów z całego Świata, Złomowiska i tak można byłoby wymieniać bez końca o tych ich "Przemysłowych sukcesach".
W normalnych cywilizowanych krajach ludzie jeżdżą pociągami z szybkością 300 km/h po całym kraju i kontynencie europejskim, i to można nazywać wolnością a nie zamknięci tak jak my w rezerwatach z odciętą infrastrukturą komunikacyjną, a ludzie wciąż myślą że jak sprowadził sobie szrota od łaskawców z Germanii to cały świat stoi otwarty przed nim.
~Mmm, 11:42 12-06-2026, 48%
Premier będzie jechał z Ostrołęki.
~tępiciel lemingów, 11:48 12-06-2026, 73%
@~Mmm
Pewnie będzie się chwalił, że to on zbudował.
~kastek, 15:35 12-06-2026, 25%
@~tępiciel lemingów
morawiecki nawt prom i fabryke samochodow elektrycznych budowal
~tępiciel lemingów, 16:17 12-06-2026, 100%
@~kastek
Prom pływa, a fabryka samochodów elektrycznych ma przestój, bo nowy rząd zablokował.
~Wyborca, 11:44 12-06-2026, 50%
Donald Tusk około 10.00 będzie w Ostrołęce. Wybiera się do Łomży pociągiem. Wiadomość potwierdzona.
~ccbv, 11:53 12-06-2026, 12%
@~Wyborca
taaa, na pewno, Tusk w ostrołęce, puknijcie sie w łeb, w życiu nie przyjedzie do zaścianka pisu
~tępiciel lemingów, 11:57 12-06-2026, 69%
@~ccbv
Zaścianek to Tusk tu robi, CPK czyli szybka kolej do Warszawy stop, ring starosty stop, obwodnica przez Borki stop, elektrownia stop, Sienkiewicza stop. Jak tu nie głosować na PiS?
~leming, 12:03 12-06-2026, 34%
@~tępiciel lemingów
"Dzięki PiS banderowiec od czterech lat jest Honorowym Obywatelem Warszawy
Cztery lata temu na wniosek Klubu Radnych PiS z poparciem radnych PO mer Kijowa Witalij Kliczko został Honorowym Obywatelem Warszawy. Przypomnijmy więc, że w 2016 roku Witalij Kliczko podpisał rozporządzenie czyniące jedną z głównych ulic w Kijowie Aleją Stepana Bandery. Kliczko to również lider partii UDAR, która to partia w sposób czynny brała udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę urodzin Bandery wspólnie z Prawym Sektorem oraz Swobodą ugrupowaniami które stały za próbami zakłócania uroczystości w Hucie Pieniackiej.
Przypomnijmy, że w 1944 roku oddziały złożone z Ukraińców dokonały bestialskich zbrodni i gwałtów na ludności cywilnej Warszawy w trakcie trwania powstania warszawskiego, tymczasem w czerwcu 2022 roku człowiek, honorujący Banderę w stolicy Ukrainy zostaje Honorowym Obywatelem Warszawy!"
~leming, 12:20 12-06-2026, 46%
@~tępiciel lemingów
"Nie kto inny, tylko Wołodymyr Zełenski podłożył minę i podpalił lont pod symbolicznym murem chroniącym Ukrainę przed krytyką.
Najzwięźlej ujął to ekspert ds. Europy Wschodniej Łukasz Adamski: „Roman Szuchewycz wydawał zbrodnicze rozkazy, zaakceptował rzeź wołyńską, nakazał jej powtórzenie w Galicji. Zbrodnicze rozkazy się zachowały. […] Nie akceptujemy kultu formacji i osób odpowiedzialnych za masowe zbrodnie przeciwko ludności cywilnej, bo taki kult jest pochwałą ludobójstwa de facto. Przyjęliśmy konwencję o karaniu i zapobieganiu zbrodni ludobójstwa, żeby zbrodnie tak napiętnować, aby się nigdy nie powtórzyły. Jeśli osoby odpowiedzialne za te zbrodnie są teraz wynoszone na piedestał, to się musi spotkać z potępieniem Polaków i Polski i powinno się spotkać z potępieniem innych krajów europejskich.”
~Gość, 12:23 12-06-2026, 100%
@~Wyborca
Ja też to czytałem na stronach KPRM.
~Ferdousi, 12:40 12-06-2026, 72%
@~leming
Kliczko jest półżydem ( albo nawet i całym) .Jego dzieci siedzą w Izraelu. A to ciekawe jest że banderowcy tłukli żydów tak samo jak i Polaków ( albo nawet i więcej) a Żydzi CAŁKOWICIE UKROM ODPUŚCILI.Nie oskarżają ich o jakis tam antysemityzm. A było by za co!
~Gość, 14:21 12-06-2026, 50%
@~Wyborca
To prawda. Info ze strony KPRM
~Maxi, 12:52 12-06-2026, 100%
Donald jutro będzie wiem z dobrych źródeł, a lomza jeszcze rozkopana hhahah to też wiem i co się kur.wa robi pod publikę i TV propaganda!!!
~Maxi, 13:10 12-06-2026, 93%
@~Maxi
LOMZA jest jeszcze rozkopana itd ,opóźnienia w pracy ok 1-1.5 miesiąca ,żarty sobie robią i podejrzewam na 90% po propagandzie zamkną jeszcze na max 1.5 mies, to show robia dla Donalda i TV propaganda ,na stacjach w lomzy przy peronie nie ma jeszcze krawężników w wszystko rozkopane ,cud musiał by nastąpić by to na już ruszylo po "pompie w tv" zamkną by dokończyć i kary potężne dla firmy na 100%
~tępiciel lemingów, 17:24 12-06-2026, 100%
@~Maxi
Przyjedzie Donald i powie, że to on budował.
~Radix, 13:41 12-06-2026, 100%
Bilety tylko przez aplikację to jest chore, co z seniorami i osobami niepełnosprawnymi ,nie kazdy ma aplikacje i umie tak bilety zakupić, a kupowanie u konduktora i jego szukanie to stres !!
POWINNO być możliwości jupienia normalnie lub w biletomacie też!!
~Gość, 14:25 12-06-2026, 34%
@~Radix
Niedługo bilety będą droższe. To samo bylo z linią do Chorzel.
Pierwszy kurs był nowym składem. Potem stare pociągi niekiedy psujące się.
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