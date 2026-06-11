Kolej wraca na trasę Ostrołęka-Łomża. Politycy PiS: to nasza zasługa [WIDEO]

Posłowie z Ostrołęki - Marcin Grabowski i Arkadiusz Czartoryski - wzięli udział w konferencji prasowej dotyczącej powrotu kolei do Łomży. Przypomnijmy, że w sobotę nastąpi symboliczna inauguracja połączeń Ostrołęka - Łomża, a od niedzieli przez Ostrołękę jeździć będą pociągi Intercity do Białegostoku i Olsztyna.
Konferencja w Sejmie, w której udział oprócz ostrołęckich polityków PiS, wzięli też posłowie Bartłomiej Wróblewski, Andrzej Adamczyk, Bogumiła Olbryś oraz radny woj. podlaskiego Marek Olbryś (były wicemarszałek Podlasia), dotyczyła połączenia kolejowego do Łomży.
Politycy PiS przekonywali, że przywrócenie kolei do tego miasta stało się możliwe dzięki decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości
- W sobotę będzie pociąg, gdzie różni politycy wsiądą do pociągu i pojadą do Łomży i będą wypinać piersi, że to połączenie było odbudowane, ale to dzięki panu, zaangażowaniu wówczas województwa podlaskiego, pana marszałka Olbrysia - mówił poseł Arkadiusz Czartoryski, zwracając się do obecnego radnego sejmiku podlaskiego.
Grabowski: Apelujemy do obecnego rządu
Z kolei poseł Marcin Grabowski zaznaczył, że sytuacja, która obecnie ma miejsce, była omawiana już kilka lat temu.
- Pamiętam rok 2022 kiedy się spotykaliśmy po raz pierwszy i rozmawialiśmy o uruchomieniu pociągów z Białegostoku do Ostrołęki. Wtedy pan marszałek podjął tą rękawicę jako bliski sąsiad Ostrołęki z miasta Łomży. Powiedział, że uda się to zrobić i samorząd województwa podlaskiego, zarządzany przez PiS, podjął tę decyzję. W roku 2024 po 20 latach pojechał pierwszy pociąg relacji Białystok-Ostrołęka. Ogromne podziękowania dla pana marszałka - powiedział Grabowski, także dziękując Markowi Olbrysiowi.
Grabowski zwrócił również uwagę na projekt CPK, nazywając go "marzeniem Polaków", które "rozbudził rząd Prawa i Sprawiedliwości". - Szprycha nr 3 jest bardzo ważna nie tylko gospodarczo czy turystycznie, ale przede wszystkim militarnie - podkreślił.
"Apelujemy do obecnego rządu, do ministra Malepszaka, który niedawno zrobił konferencję na dworcu i szczycił się tym, że jest remontowany tor kolejowy szlaku 29 Ostrołęka-Tłuszcz. XXI wiek i jeden tor jest remontowany? Nie, my chcemy dwóch torów, w dwie strony, szybka kolej, szprycha nr 3 musi wrócić na mapę realizacji inwestycji" - zaznaczył Marcin Grabowski.
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~1236, 15:28 11-06-2026, 70%
Rzeczywiście ten PIS to coś robił
a teraz tylko likwidują
NAwet osoba poselska i żenada byli przeciwko CPK
ZGroza
~Patriota, 21:23 11-06-2026, 71%
@~1236
Tak.To prawda.To zasługa PiS.
~Trep, 07:36 12-06-2026, 59%
@~1236
Za rok prawica wygra i to znacząco. Pytanie, czy pis z konfą i odwrotnie sie dogadają?
~Gożdzikowa, 15:32 11-06-2026, 32%
nie rozumiem, chcecie trzy tory ? to zrobicie jak będziecie rządzić. Już zbudowaliści elektrownie, na ktorą poszly miliony w piach.
~tępiciel lemingów, 16:24 11-06-2026, 57%
@~Gożdzikowa
Za miliony w piach na elektrownię podziękuj UE, która w trakcie budowy wprowadziła ograniczenie emisji CO2. Dobrze, że PiS chce dwa szybkie tory do Warszawy, źle, że wy ich nie chcecie.
~precz z KOmuną, 17:03 11-06-2026, 70%
@~Gożdzikowa
Jak by nie kaPOwanie POstKOmuchów do Brukseli i błaganiu o sankcje dla Polski i Polaków, to elektrownia już dawno by zarabiała i nie było by straty tylko zyski.
~aa, 20:44 11-06-2026, 86%
@~Gożdzikowa
Jak jesteś z Ostrołęki i nie chcesz CPK to jesteś zwykłym kretynem.
~Shogun, 15:44 11-06-2026, 41%
Sukces ma zawsze wielu ojców, porażka jest sierotą
~tępiciel lemingów, 22:39 11-06-2026, 72%
@~Shogun
Dlaczego Donald przypisuje sobie ten sukces?
~Ferdousi, 15:58 11-06-2026, 31%
Zdaje się że za Batiuszki Cara też była kolej do Łomży. Czyli jak mówi poeta-eklezjasta: nic nowego pod słońcem,wszystko już było.- Prochu żeście nie wymyślili. Za tej komuny co jej tak nienawidzicie była kolej do Łomży. Może wystarczyło tej linii nie likwidować?
~100 bajerów dla frajerów, 17:04 11-06-2026, 78%
@~Ferdousi
KOmuchom to POwiedz.
~G5, 15:58 11-06-2026, 80%
Goździkowej zaszkodziła Etopiryna
W piach to teraz rocznie wypieku po 300 miliardów,w w trzy lata rządów KO będzie to 900 miliardów deficytu
A jeszcze do tego rozwalono 280 miliardów KPO
Teraz wzięli 180 miliardów SAFE i też podziel to na obsługę długu
Jesteście BILIONERAMI DLUGU
~Trzeźwo myślący, 20:21 11-06-2026, 26%
@~G5
Co za bełkot. Chcesz mieć urzędowy rosyjski, czy jednak moeć się czym bronić? A może warto poczekać na miliardy z NBP ;-)
~dd, 20:47 11-06-2026, 78%
@~Trzeźwo myślący
No, tylko kredyt na nieznany procent i w obcej walucie ocali nas przed inwazją kraju, który nie radzi sobie na Ukrainie. I ty jesteś trzeźwo myślący xD
~Trzeźwo myślący, 22:13 11-06-2026, 25%
@~dd
Kredyt jest na znany procent, jak każdy kredyt. Widziałeś taką umowę? Pewnie nie, bo łykasz przekaz dnia PISu jak pelikan. Jednak zalecam chłodne przemyślenia.
Pobudka :-)
~Szalony Kurp, 16:08 11-06-2026, 43%
Rumiany nawet mostu w Ostrołęce ani obwodnicy nie potrafił załatwić dla swojego miasta, a kolej załatwił dla Łomży ????? Chyba kolejkę na baterie 😂😂😂😂😂 😂😂😂
~tępiciel lemingów, 16:21 11-06-2026, 62%
@~Szalony Kurp
PiS przyznał 60 mln zł dotacji na trzeci most w Ostrołęce i dotację na most w Teodorowie. PiS rozpoczął budowę kolei do Łomży. Kolejkę na baterie robi obecny rząd.
~Maja, 16:28 11-06-2026, 33%
@~Szalony Kurp
Dodam jeszcze , poświadczenie za pijanego kierowcę
~Krejzi, 16:29 11-06-2026, 30%
@~tępiciel lemingów
Dyżurny pajac na posterunku
~tępiciel lemingów, 16:35 11-06-2026, 68%
@~Krejzi
Super, że się zameldowałeś. A może coś na temat?
~con Donek do Wronek, 17:05 11-06-2026, 73%
@~Szalony Kurp
My wyborcy pamiętamy że pyzaty pierogorzerca i POślini żenada głosowali przeciw budowie CPK i szybkiej kolei do Ostrołęki
~OZE słoze, 20:25 11-06-2026, 29%
@~tępiciel lemingów
PiS nic rozpoczął, a jedynie “zaplanował”, ale jakoś nie mógł zacząć i skończyć. A szprychą nawinął makaron na uszy, jak wszystkimi meglaomańskimi projektami.
PiS jedynie rozpoczął rozbudowę elektrowni
~tępiciel lemingów, 21:41 11-06-2026, 71%
@~OZE słoze
PiS wszystko rozpoczął, budowę kolei do Łomży, budowę elektrowni gazowej, budowę CPK, budowę kolei Zegrze-Przasnysz przez Pułtuski i Maków. Bzdury piszesz, że Tusk w dwa lata zbudował kolej do Łomży. Budowa kolei do Łomży rozpoczęła się w 2020 roku pisowskim programem Kolej+.
~Kasia, 16:22 11-06-2026, 31%
Wy pisowcy macie tylko i wyłącznie ,,sukcesy,,. Laicy I kłamcy. Marcinek Pani V-CE Marszałek Senatu powiedziała, że powinieneś się podszkolić. SKORZYSTAJ Z TEJ RADY.
~tępiciel lemingów, 16:28 11-06-2026, 76%
@~Kasia
Wy antypisowcy przejmujecie cudze sukcesy jako swoje. Laicy i kłamcy.
~precz z KOmuną, 17:08 11-06-2026, 80%
@~Kasia
Wy POstKOmuchy to POtraficie tylko kłamać , kłamać , jątrzyć i zadłużać kraj w niesPOtykany dotąd sPOsób.
~@@@, 16:27 11-06-2026, 89%
Ci co ok 20 lat temu popierali likwidację węzła kolejowego PKP Ostrołęka dumnie otwierają połączenie z Łomża
Wstyd
~tępiciel lemingów, 16:33 11-06-2026, 86%
@~@@@
Przez 8 lat nie zbudowali ani metra torów do Chorzel i do Łap, a teraz dumnie otwierają połączenie z Łomżą. Wstyd.
~Cóż, 17:55 11-06-2026, 30%
@~tępiciel lemingów
Ale wybudowali dwie wieże , i obrócili w gruz
A bob - budowniczy , z kolegą na Węgry itd itd
~tępiciel lemingów, 17:58 11-06-2026, 72%
@~Cóż
Jakie dwie wieże, od szachów? Za gruz podziękuj decyzji UE o zmniejszeniu emisji CO2 nowym elektrowniom. Na Węgry przez reżimem.
~Hmm, 17:34 11-06-2026, 71%
Brawo PIS brawo Marcin tak trzymać ,
~Tępy sklerozo, 17:38 11-06-2026, 33%
Też pamiętam jak PiS/AWS likwidowali województwo ostrołęckie, pozwijali urzędy, oddali do Ciechanowa, potem wzięli się za zwijanie torów.
~tępiciel lemingów, 17:44 11-06-2026, 67%
@~Tępy sklerozo
PO/AWS likwidowali województwo ostrołęckie, rozwijali urzędy, a potem wzięli się za zwijanie połączeń, zostawili tylko do Warszawy i to niewiele. Tak samo i PKS sprzedali. PiS to wszystko zaczął odtwarzać.
~Oma, 18:22 11-06-2026, 87%
Kolej nie może spokojnie wrócić nim się politykierzy na tym temacie nie wylansują i nie zrobią konferencji prasowej ,że to niby ich zasługa. Nawet w PRLu takiego cyrku nie było,niedługo nim publiczny szalet otworzą będą zapraszać wszystkie telewizje informacyjne świata łącznie z CNN oraz Sky News oraz RTL i SAT 1
~tępiciel lemingów, 18:37 11-06-2026, 72%
@~Oma
Donald umie gadać, a nie robić.
~con Donek do Wronek, 21:38 11-06-2026, 74%
@~tępiciel lemingów
..i sepleni ..nawet PO niemiecku.
~Andrzej, 18:25 11-06-2026, 100%
Przestalibyscie się obrażać że ten z prawej a ten z lewej bo do cholery chodzi o nasze miasto i powinniśmy mówić jednym głosem w sprawie pociągów jak i nowego dworca najlepiej kolejowo-autobusowego. I my wszyscy jak jeden mąż powinniśmy zatem lobbować a nie się obrażać i wyzywać.
~PrzyPOminam że.., 21:39 11-06-2026, 70%
@~Andrzej
POślini żenada i pyzaty pierogorzerca głosowali przeciw budowie CPK i szybkiej kolei do Ostrołęki.
~Wiem, 19:09 11-06-2026, 72%
Dokladnie tylko PO dorwało sie do władzy zaczęli sprzedawać nasz kraj łącznie z Ostroleckimi PKSami gdzie ludzie stracili prace a zapewniano ich ze bedzie tylko lepiej, duzo lepiej a okazało sie g…o lepiej.
~Gość, 20:16 11-06-2026, 82%
@~Wiem
Lepiej mieli pejsate jak sprzedali PKS
~Obserwator, 20:19 11-06-2026, 31%
Tu nie chodzi o sympatie. Kalendarium jest proste:
- PIS obiecał Kolej + w 2017 z realizacja na koniec lat 20
- PIS obiecal mityczna szpryche z realizacja pod koniec lat 30
W sumie na 15-20 lat do przodu, na papierze, mogli obiecac i kosmodrom w Myszyncu.
Z infrastruktura liczy sie skutecznosc, a tu PISowi jakos nie wychodzi oprocz obietnic. No nie, przepraszam, przekop mierzei zeobili za 2 mld na dwa kajaki dziennie. Skutecznosc +
~tępiciel lemingów, 21:48 11-06-2026, 79%
@~Obserwator
Kalendarium jest proste: PiS rozpoczął Kolej+ w 2020 roku, realizacja do roku 2029 (udało się wcześniej uruchomić połączenia, ale prace mają się zakończyć w 2029 roku). PiS rozpoczął szprychę CPK nr3. A teraz rząd ją wstrzymał do końca lat 30 tych. Elektrownia miała już działać, ale od dwóch lat stoi budowa. Przez przekop mierzei dwa kajaki dziennie? Liczyłeś? Nowemu rządowi jakoś nie wychodzi oprócz obietnic.
~OZE słoze, 22:20 11-06-2026, 27%
@~tępiciel lemingów
Jaką szprychę rozpoczął? :-)))
Wystarczy sięgnąć do dokumentów CPK. Ta szprycha miała być budowana w późnych latach 30.
Czyli obiecanki-cacanki, a gawiedzi radość. No cóż, właśnie o to w tych projektach chodzi, a boczkiem Willa +, Lotos, Fundusz Sprawiedliwosci
~tępiciel lemingów, 23:03 11-06-2026, 85%
@~OZE słoze
Nowy rząd zablokował szprychę nr3 i rozpoczął budowę Port Polska, gdzie kolej Giżycko Warszawa będzie budowana w późnych latach 30 tych. Czyli obiecanki-cacanki, a gawiedzi radość. No cóż, właśnie o to w tych projektach chodź, a boczkiem Jacht+.
~G5, 20:42 11-06-2026, 85%
OBSERWATOR
Uśmiechaj się dzieci pieski takie pedo-zoo
Największe sukces KO za 1,5 biliona złotych strat w budżecie.
~Ten to jest a ten to nie , 20:57 11-06-2026, 19%
Ale ma cie male glowki .. obroncy pisu hehe. Wlasnie pokazuja co pis robil z policja... prywatna firma ochroniarska.. zanim zaczeli budowac elektrownie bylo mowione ze wegel lipa.. szkoda mi czasu bo spranej glowu nie odczarujesz... w skrocie wina tuska wszystko a dobro i rozwuj kaczynski.. nie trzeba sie znac wystarczy zaglebic si do tylu co bylo i jak bylo...jest takie powiedzenie lepiej z madrym zgubic jak z glupim znalesc.. a pan tepuciel lemingow.. sama nazwa wskazuje.. siebie wytęp.. wszyscy mundrale... pobierajcie wiedze z roznych zrodel a nie tylko z jednego. Zrobili wam zglowy sieczke i chcecie zarazic innych... uwolnic wiezniow hehehe.. niech teraz ktos stanie przed wiezieniem i robi takie szopki.. autokarami przywozili dziadkow zeby krzyczeli na mrozie... zamiast cieszyc sie jesienia zycia to marnujecie czas.. a oni wszyscy was czerpia.. i poni pis i inni.. obudzcie sie bo zaraz na zawsze zasniecie.. nie szkoda wam czasu?
~100 bajerów dla frajerów, 21:44 11-06-2026, 85%
@~Ten to jest a ten to nie
Ależ pierd...olisz kocoboły! PiSowi daleko do ideału ale POstKOmuchy to sitwa jawnie antypolska i na prawdę trzeba być debi...m żeby tego nie widzieć!!! Debi...m albo być w tej sitwie .
~Przysłowia mądrością naro, 21:28 11-06-2026, 38%
Konia kują, a żaba nogę podkłada.
~ihahaa, 21:46 11-06-2026, 69%
@~Przysłowia mądrością naro
Qń romek z foką to zaNitrasili 92 duże bańki z polnordu. O PO tym jego "zasłabnięciu" ..to powiedzenie "mieć końskie zdrowie".. nabiera nowego znaczenia..
~tępiciel lemingów, 21:49 11-06-2026, 61%
@~Przysłowia mądrością naro
Konia kują, a Donald nogę podkłada. Pewnie będzie, by się pochwalić cudzą robotą.
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