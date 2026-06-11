Kolej wraca na trasę Ostrołęka-Łomża. Politycy PiS: to nasza zasługa [WIDEO]

REKLAMA

REKLAMA

" Apelujemy do obecnego rządu, do ministra Malepszaka, który niedawno zrobił konferencję na dworcu i szczycił się tym, że jest remontowany tor kolejowy szlaku 29 Ostrołęka-Tłuszcz. XXI wiek i jeden tor jest remontowany? Nie, my chcemy dwóch torów, w dwie strony, szybka kolej, szprycha nr 3 musi wrócić na mapę realizacji inwestycji " - zaznaczył Marcin Grabowski.

Grabowski zwrócił również uwagę na projekt CPK, nazywając go "marzeniem Polaków", które "rozbudził rząd Prawa i Sprawiedliwości". - Szprycha nr 3 jest bardzo ważna nie tylko gospodarczo czy turystycznie, ale przede wszystkim militarnie - podkreślił.

- Pamiętam rok 2022 kiedy się spotykaliśmy po raz pierwszy i rozmawialiśmy o uruchomieniu pociągów z Białegostoku do Ostrołęki. Wtedy pan marszałek podjął tą rękawicę jako bliski sąsiad Ostrołęki z miasta Łomży. Powiedział, że uda się to zrobić i samorząd województwa podlaskiego, zarządzany przez PiS, podjął tę decyzję. W roku 2024 po 20 latach pojechał pierwszy pociąg relacji Białystok-Ostrołęka. Ogromne podziękowania dla pana marszałka - powiedział Grabowski, także dziękując Markowi Olbrysiowi.

Z kolei poseł Marcin Grabowski zaznaczył, że sytuacja, która obecnie ma miejsce, była omawiana już kilka lat temu.

- W sobotę będzie pociąg, gdzie różni politycy wsiądą do pociągu i pojadą do Łomży i będą wypinać piersi, że to połączenie było odbudowane, ale to dzięki panu, zaangażowaniu wówczas województwa podlaskiego, pana marszałka Olbrysia - mówił poseł Arkadiusz Czartoryski, zwracając się do obecnego radnego sejmiku podlaskiego.

Politycy PiS przekonywali, że przywrócenie kolei do tego miasta stało się możliwe dzięki decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości

Konferencja w Sejmie, w której udział oprócz ostrołęckich polityków PiS, wzięli też posłowie Bartłomiej Wróblewski, Andrzej Adamczyk, Bogumiła Olbryś oraz radny woj. podlaskiego Marek Olbryś (były wicemarszałek Podlasia), dotyczyła połączenia kolejowego do Łomży.

Posłowie z Ostrołęki - Marcin Grabowski i Arkadiusz Czartoryski - wzięli udział w konferencji prasowej dotyczącej powrotu kolei do Łomży. Przypomnijmy, że w sobotę nastąpi symboliczna inauguracja połączeń Ostrołęka - Łomża, a od niedzieli przez Ostrołękę jeździć będą pociągi Intercity do Białegostoku i Olsztyna.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~1236 , 15:28 11-06-2026 , 70% Rzeczywiście ten PIS to coś robił

a teraz tylko likwidują

NAwet osoba poselska i żenada byli przeciwko CPK

ZGroza • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Trep , 07:36 12-06-2026 , 59% @~1236 Za rok prawica wygra i to znacząco. Pytanie, czy pis z konfą i odwrotnie sie dogadają? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Gożdzikowa , 15:32 11-06-2026 , 32% nie rozumiem, chcecie trzy tory ? to zrobicie jak będziecie rządzić. Już zbudowaliści elektrownie, na ktorą poszly miliony w piach. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:24 11-06-2026 , 57% @~Gożdzikowa Za miliony w piach na elektrownię podziękuj UE, która w trakcie budowy wprowadziła ograniczenie emisji CO2. Dobrze, że PiS chce dwa szybkie tory do Warszawy, źle, że wy ich nie chcecie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~precz z KOmuną , 17:03 11-06-2026 , 70% @~Gożdzikowa Jak by nie kaPOwanie POstKOmuchów do Brukseli i błaganiu o sankcje dla Polski i Polaków, to elektrownia już dawno by zarabiała i nie było by straty tylko zyski. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~aa , 20:44 11-06-2026 , 86% @~Gożdzikowa Jak jesteś z Ostrołęki i nie chcesz CPK to jesteś zwykłym kretynem. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Shogun , 15:44 11-06-2026 , 41% Sukces ma zawsze wielu ojców, porażka jest sierotą • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 22:39 11-06-2026 , 72% @~Shogun Dlaczego Donald przypisuje sobie ten sukces? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ferdousi , 15:58 11-06-2026 , 31% Zdaje się że za Batiuszki Cara też była kolej do Łomży. Czyli jak mówi poeta-eklezjasta: nic nowego pod słońcem,wszystko już było.- Prochu żeście nie wymyślili. Za tej komuny co jej tak nienawidzicie była kolej do Łomży. Może wystarczyło tej linii nie likwidować? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~G5 , 15:58 11-06-2026 , 80% Goździkowej zaszkodziła Etopiryna

W piach to teraz rocznie wypieku po 300 miliardów,w w trzy lata rządów KO będzie to 900 miliardów deficytu

A jeszcze do tego rozwalono 280 miliardów KPO

Teraz wzięli 180 miliardów SAFE i też podziel to na obsługę długu

Jesteście BILIONERAMI DLUGU



• zgłoś odpowiedz • oceń :

~Trzeźwo myślący , 20:21 11-06-2026 , 26% @~G5 Co za bełkot. Chcesz mieć urzędowy rosyjski, czy jednak moeć się czym bronić? A może warto poczekać na miliardy z NBP ;-) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~dd , 20:47 11-06-2026 , 78% @~Trzeźwo myślący No, tylko kredyt na nieznany procent i w obcej walucie ocali nas przed inwazją kraju, który nie radzi sobie na Ukrainie. I ty jesteś trzeźwo myślący xD • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Trzeźwo myślący , 22:13 11-06-2026 , 25% @~dd Kredyt jest na znany procent, jak każdy kredyt. Widziałeś taką umowę? Pewnie nie, bo łykasz przekaz dnia PISu jak pelikan. Jednak zalecam chłodne przemyślenia.

Pobudka :-) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Szalony Kurp , 16:08 11-06-2026 , 43% Rumiany nawet mostu w Ostrołęce ani obwodnicy nie potrafił załatwić dla swojego miasta, a kolej załatwił dla Łomży ????? Chyba kolejkę na baterie 😂😂😂😂😂 😂😂😂 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:21 11-06-2026 , 62% @~Szalony Kurp PiS przyznał 60 mln zł dotacji na trzeci most w Ostrołęce i dotację na most w Teodorowie. PiS rozpoczął budowę kolei do Łomży. Kolejkę na baterie robi obecny rząd. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Maja , 16:28 11-06-2026 , 33% @~Szalony Kurp Dodam jeszcze , poświadczenie za pijanego kierowcę • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:35 11-06-2026 , 68% @~Krejzi Super, że się zameldowałeś. A może coś na temat? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~con Donek do Wronek , 17:05 11-06-2026 , 73% @~Szalony Kurp My wyborcy pamiętamy że pyzaty pierogorzerca i POślini żenada głosowali przeciw budowie CPK i szybkiej kolei do Ostrołęki • zgłoś odpowiedz • oceń :

~OZE słoze , 20:25 11-06-2026 , 29% @~tępiciel lemingów PiS nic rozpoczął, a jedynie “zaplanował”, ale jakoś nie mógł zacząć i skończyć. A szprychą nawinął makaron na uszy, jak wszystkimi meglaomańskimi projektami.

PiS jedynie rozpoczął rozbudowę elektrowni • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 21:41 11-06-2026 , 71% @~OZE słoze PiS wszystko rozpoczął, budowę kolei do Łomży, budowę elektrowni gazowej, budowę CPK, budowę kolei Zegrze-Przasnysz przez Pułtuski i Maków. Bzdury piszesz, że Tusk w dwa lata zbudował kolej do Łomży. Budowa kolei do Łomży rozpoczęła się w 2020 roku pisowskim programem Kolej+. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kasia , 16:22 11-06-2026 , 31% Wy pisowcy macie tylko i wyłącznie ,,sukcesy,,. Laicy I kłamcy. Marcinek Pani V-CE Marszałek Senatu powiedziała, że powinieneś się podszkolić. SKORZYSTAJ Z TEJ RADY. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:28 11-06-2026 , 76% @~Kasia Wy antypisowcy przejmujecie cudze sukcesy jako swoje. Laicy i kłamcy. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~precz z KOmuną , 17:08 11-06-2026 , 80% @~Kasia Wy POstKOmuchy to POtraficie tylko kłamać , kłamać , jątrzyć i zadłużać kraj w niesPOtykany dotąd sPOsób. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~@@@ , 16:27 11-06-2026 , 89% Ci co ok 20 lat temu popierali likwidację węzła kolejowego PKP Ostrołęka dumnie otwierają połączenie z Łomża

Wstyd • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:33 11-06-2026 , 86% @~@@@ Przez 8 lat nie zbudowali ani metra torów do Chorzel i do Łap, a teraz dumnie otwierają połączenie z Łomżą. Wstyd. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Cóż , 17:55 11-06-2026 , 30% @~tępiciel lemingów Ale wybudowali dwie wieże , i obrócili w gruz

A bob - budowniczy , z kolegą na Węgry itd itd • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:58 11-06-2026 , 72% @~Cóż Jakie dwie wieże, od szachów? Za gruz podziękuj decyzji UE o zmniejszeniu emisji CO2 nowym elektrowniom. Na Węgry przez reżimem. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Hmm , 17:34 11-06-2026 , 71% Brawo PIS brawo Marcin tak trzymać , • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tępy sklerozo , 17:38 11-06-2026 , 33% Też pamiętam jak PiS/AWS likwidowali województwo ostrołęckie, pozwijali urzędy, oddali do Ciechanowa, potem wzięli się za zwijanie torów. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:44 11-06-2026 , 67% @~Tępy sklerozo PO/AWS likwidowali województwo ostrołęckie, rozwijali urzędy, a potem wzięli się za zwijanie połączeń, zostawili tylko do Warszawy i to niewiele. Tak samo i PKS sprzedali. PiS to wszystko zaczął odtwarzać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Oma , 18:22 11-06-2026 , 87% Kolej nie może spokojnie wrócić nim się politykierzy na tym temacie nie wylansują i nie zrobią konferencji prasowej ,że to niby ich zasługa. Nawet w PRLu takiego cyrku nie było,niedługo nim publiczny szalet otworzą będą zapraszać wszystkie telewizje informacyjne świata łącznie z CNN oraz Sky News oraz RTL i SAT 1 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~con Donek do Wronek , 21:38 11-06-2026 , 74% @~tępiciel lemingów ..i sepleni ..nawet PO niemiecku. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Andrzej , 18:25 11-06-2026 , 100% Przestalibyscie się obrażać że ten z prawej a ten z lewej bo do cholery chodzi o nasze miasto i powinniśmy mówić jednym głosem w sprawie pociągów jak i nowego dworca najlepiej kolejowo-autobusowego. I my wszyscy jak jeden mąż powinniśmy zatem lobbować a nie się obrażać i wyzywać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~PrzyPOminam że.. , 21:39 11-06-2026 , 70% @~Andrzej POślini żenada i pyzaty pierogorzerca głosowali przeciw budowie CPK i szybkiej kolei do Ostrołęki. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Wiem , 19:09 11-06-2026 , 72% Dokladnie tylko PO dorwało sie do władzy zaczęli sprzedawać nasz kraj łącznie z Ostroleckimi PKSami gdzie ludzie stracili prace a zapewniano ich ze bedzie tylko lepiej, duzo lepiej a okazało sie g…o lepiej. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Gość , 20:16 11-06-2026 , 82% @~Wiem Lepiej mieli pejsate jak sprzedali PKS • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Obserwator , 20:19 11-06-2026 , 31% Tu nie chodzi o sympatie. Kalendarium jest proste:

- PIS obiecał Kolej + w 2017 z realizacja na koniec lat 20

- PIS obiecal mityczna szpryche z realizacja pod koniec lat 30



W sumie na 15-20 lat do przodu, na papierze, mogli obiecac i kosmodrom w Myszyncu.

Z infrastruktura liczy sie skutecznosc, a tu PISowi jakos nie wychodzi oprocz obietnic. No nie, przepraszam, przekop mierzei zeobili za 2 mld na dwa kajaki dziennie. Skutecznosc + • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 21:48 11-06-2026 , 79% @~Obserwator Kalendarium jest proste: PiS rozpoczął Kolej+ w 2020 roku, realizacja do roku 2029 (udało się wcześniej uruchomić połączenia, ale prace mają się zakończyć w 2029 roku). PiS rozpoczął szprychę CPK nr3. A teraz rząd ją wstrzymał do końca lat 30 tych. Elektrownia miała już działać, ale od dwóch lat stoi budowa. Przez przekop mierzei dwa kajaki dziennie? Liczyłeś? Nowemu rządowi jakoś nie wychodzi oprócz obietnic. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~OZE słoze , 22:20 11-06-2026 , 27% @~tępiciel lemingów Jaką szprychę rozpoczął? :-)))

Wystarczy sięgnąć do dokumentów CPK. Ta szprycha miała być budowana w późnych latach 30.

Czyli obiecanki-cacanki, a gawiedzi radość. No cóż, właśnie o to w tych projektach chodzi, a boczkiem Willa +, Lotos, Fundusz Sprawiedliwosci • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 23:03 11-06-2026 , 85% @~OZE słoze Nowy rząd zablokował szprychę nr3 i rozpoczął budowę Port Polska, gdzie kolej Giżycko Warszawa będzie budowana w późnych latach 30 tych. Czyli obiecanki-cacanki, a gawiedzi radość. No cóż, właśnie o to w tych projektach chodź, a boczkiem Jacht+. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~G5 , 20:42 11-06-2026 , 85% OBSERWATOR

Uśmiechaj się dzieci pieski takie pedo-zoo

Największe sukces KO za 1,5 biliona złotych strat w budżecie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ten to jest a ten to nie , 20:57 11-06-2026 , 19% Ale ma cie male glowki .. obroncy pisu hehe. Wlasnie pokazuja co pis robil z policja... prywatna firma ochroniarska.. zanim zaczeli budowac elektrownie bylo mowione ze wegel lipa.. szkoda mi czasu bo spranej glowu nie odczarujesz... w skrocie wina tuska wszystko a dobro i rozwuj kaczynski.. nie trzeba sie znac wystarczy zaglebic si do tylu co bylo i jak bylo...jest takie powiedzenie lepiej z madrym zgubic jak z glupim znalesc.. a pan tepuciel lemingow.. sama nazwa wskazuje.. siebie wytęp.. wszyscy mundrale... pobierajcie wiedze z roznych zrodel a nie tylko z jednego. Zrobili wam zglowy sieczke i chcecie zarazic innych... uwolnic wiezniow hehehe.. niech teraz ktos stanie przed wiezieniem i robi takie szopki.. autokarami przywozili dziadkow zeby krzyczeli na mrozie... zamiast cieszyc sie jesienia zycia to marnujecie czas.. a oni wszyscy was czerpia.. i poni pis i inni.. obudzcie sie bo zaraz na zawsze zasniecie.. nie szkoda wam czasu? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~100 bajerów dla frajerów , 21:44 11-06-2026 , 85% @~Ten to jest a ten to nie Ależ pierd...olisz kocoboły! PiSowi daleko do ideału ale POstKOmuchy to sitwa jawnie antypolska i na prawdę trzeba być debi...m żeby tego nie widzieć!!! Debi...m albo być w tej sitwie . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Przysłowia mądrością naro , 21:28 11-06-2026 , 38% Konia kują, a żaba nogę podkłada. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ihahaa , 21:46 11-06-2026 , 69% @~Przysłowia mądrością naro Qń romek z foką to zaNitrasili 92 duże bańki z polnordu. O PO tym jego "zasłabnięciu" ..to powiedzenie "mieć końskie zdrowie".. nabiera nowego znaczenia.. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 21:49 11-06-2026 , 61% @~Przysłowia mądrością naro Konia kują, a Donald nogę podkłada. Pewnie będzie, by się pochwalić cudzą robotą. • zgłoś odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.