Dąb „Tadeusz” - historia niezwykłego drzewa w gminie Czerwin

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Po pradawnej „Puszczy Czerwonej”, w obrębie której znajduje się ziemia czerwińska pozostały tylko pojedyncze wiekowe dęby, rosnące samotnie na skraju lasu lub na polu. Każde takie drzewo jest skarbem przyrodniczym, o który musimy się troszczyć, by inne pokolenia również mogły się nimi cieszyć.

W 1962 r. do rejestru pomników przyrody wpisano rosnące na terenie parku pałacowego, założonego w II połowie XIX w. w Grodzisku, następujące drzewa: dwie lipy drobnolistne, jesion wyniosły, wiąz górski, dwa świerki, sosnę oraz tuję. Z wymienionych drzew dziś możemy podziwiać tylko jesion wyniosły o obwodzie 3,53 m i wiąz górski o obwodzie 4,13 m. Pomiaru obwodu dokonano 25 maja 2026 r. Natomiast w parku dworskim w Czerwinie, założonym około połowy XIX w., jako pomnik przyrody w 1983 r. wymieniono: czarno olszę, dwa jesiony oraz lipę drobnolistną. Niestety, do dziś nie zachowało się żadne z tych drzew.

Dzięki inicjatywie Zbigniewa Gołąbka do grona pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Czerwin, na mocy Uchwały nr XXI/63/25 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 grudnia 2025 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie dopisano dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 328 cm mierzonym na wysokości 130 cm, szacowany wiek to 150 -200 lat, rosnący na działce o nr ewidencyjnym 358 w Laskach Szlacheckich, nadając mu nazwę „Tadeusz”. Dąb nosi imię Tadeusza Gołąbka, patrioty i społecznika, Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach, Naczelnika Rejonowego Straży Pożarnej na rejon Gminy Czerwin w latach 1947-1959.

Ceremonia oznaczenia Dębu „Tadeusz” miała miejsce 4 maja 2026 r. w Dzień Św. Floriana Patrona Strażaków. W ceremonii udział wzięły władze Gminy Czerwin wśród których byli: Wójt Grzegorz Długokęcki, Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Jabłonka, Sekretarz Gminy Izabela Załęska, a także Klaudia Otyś - Inspektor ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej oraz Sylwia Podporska z obsługi funduszu sołeckiego. Z OSP w Czerwinie obecni byli strażacy: Ludwik Zieliński i Tomasz Dziełak oraz Zbigniew Gołąbek, syn Tadeusza Gołąbka.

Uroczystość rozpoczęła Pani Justyna Jabłonka – Przewodnicząca Rady Gminy Czerwin przedstawiając decyzję Rady o ustanowieniu Pomnikiem Przyrody Dębu „Tadeusz”. „Spotykamy się tu dziś, aby uroczyście oznaczyć dąb „Tadeusz’ jako pomnik przyrody. To okazałe drzewo od lat jest częścią naszego lokalnego krajobrazu oraz świadkiem historii tej ziemi od wielu pokoleń mieszkańców. Takie właśnie działania pokazują, jak ważna jest troska o przyrodę i zachowanie jej najcenniejszych elementów dla przyszłych pokoleń. Dzięki staraniom pana Zbigniewa Gołąbka oraz decyzją rady Gminy Czerwin dąb „Tadeusz” został objęty ochroną jako symbol siły, trwałości i naszego wspólnego dziedzictwa. Niech to miejsce przypomina nam wszystkim, że warto dbać o naturę, szanować ją i chronić to, co wyjątkowe wokół nas."

Grzegorz Długokęcki – Wójt Gminy Czerwin przekazał Zbigniewowi Gołąbkowi na pamiątkę tekst Uchwały nr XXI/63/25 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 grudnia 2025 r.

Zamocowania symbolicznych tabliczek dokonali Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwinie: Ludwik Zieliński oraz Tomasz Dziełak.

Tadeusz Gołąbek, syn Stanisława i Marianny z domu Podbielskiej, urodził się 05.02.1919 r. w Laskach. Tuż po wojnie został komendantem OSP w Laskach. Swoją postawą i zdolnościami organizacyjnymi sprawił, że straż z Lask stała się najlepszą w gminie i wyróżniającą się w powiecie ostrołęckim. Dowodem tego były zwycięskie miejsca podczas gminnych i powiatowych zawodów strażackich. Żyją jeszcze osoby, które mogą to potwierdzić.

W dowód uznania dla Tadeusza Gołąbka władze Ochotniczej Straży Powiatowej w Ostrołęce z dniem 27.05.1947 r. nominowały Go Naczelnikiem Rejonowym na Rejon Czerwin. Nominację podpisał: Jan Mierzejewski – Komendant Powiatowy oraz Stanisław Krawczyk – Prezes.

W chwili powołania na Naczelnika Rejonowego Tadeusz Gołąbek miał 28 lat. Kolejnym wyróżnieniem dla Tadeusza Gołąbka i jego podwładnych z terenu Gminy Czerwin był udział w uroczystej defiladzie Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrołęce, która odbyła się prawdopodobnie pod koniec lat czterdziestych. Zaszczyt prowadzenia defilady przypadł Tadeuszowi Gołąbkowi. Zachowała się szczególna fotografia z tej uroczystości - strażacy maszerują ulicą Głowackiego.

Dzięki staraniom Tadeusza Gołąbka w latach 1946 – 1947 z baraku poniemieckiego pobudowano budynek szkoły podstawowej, który służył lokalnej społeczności do początku XXI wieku. Zdjęcie wykonano w latach 1951-1955.

Na początku lat pięćdziesiątych z inicjatywy Tadeusza Gołąbka powstało w Laskach szczególne Miejsce Pamięci upamiętniające mieszkańców Lask i okolic, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Na jego głównej płycie przy nazwisku Henryka Krawczyka umieszczono nazwę Katyń. W tamtym czasie był to wyraz wyjątkowej odwagi. Zachowała się szczególna fotografia z tej uroczystości.

W latach siedemdziesiątych lokalne władze zmieniły główną tablicę, usuwając z niej wyraz Katyń. 17 września 2010 r. historyczny obelisk został zniszczony. Dzieło Tadeusza Gołąbka zostało dokończone powstaniem w Laskach Szlacheckich nowego wyjątkowego Miejsca Pamięci, które zostało odsłonięte i poświęcone podczas wzruszającej uroczystości 10 września 2023 r. Na tablicy ukazującej zbrodnie sowieckie, znów widnieje napis Katyń.

Tadeusz Gołąbek zmarł 15.09.1959 r., na skutek choroby, w wieku 40 lat. W Jego uroczystym pogrzebie udział wzięły m.in. władze Oddziału Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Poczet Sztandarowy OSP z Ostrołęki oraz Orkiestra Strażacka z Ostrołęki.

12 lat służby Tadeusza Gołąbka w straży pożarnej, jako Komendanta OSP w Laskach i Naczelnika Rejonowego na rejon Czerwin, to wspaniały okres w historii lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Druh Tadeusz Gołąbek jest dumą OSP w Laskach i środowiska strażackiego gminy Czerwin. Swoją postawą i zaangażowaniem zapisał w latach powojennych najpiękniejsze karty w wiekowej księdze historii OSP w Laskach.

Za wzorową służbę i szczególne zaangażowanie w rozwój straży na terenie gminy Czerwin w latach 1947 – 1959 na wniosek Janusza Głowackiego, Prezesa ZOP ZOSP RP, Druh Tadeusz Gołąbek pośmiertnie został odznaczony Złotym Medalem Zasługi Dla Pożarnictwa. Wyróżnienie odebrał Zbigniew Gołąbek, syn Tadeusza Gołąbka, podczas obchodów Dnia Strażaka w Dzwonku 25 maja 2025 r., rok po obchodach stulecia OSP w Laskach.

Zbigniew Gołąbek

– syn Tadeusza Gołąbka