Spór o przejścia dla pieszych. Rada osiedla chciała likwidacji, miasto odmawia

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Na ostrołęckim osiedlu Leśne pojawiła się różnica zdań dotycząca przejść dla pieszych na nowo budowanych ulicach. Rada Osiedla Leśne wystąpiła z wnioskiem o ponowną analizę ich lokalizacji oraz rozważenie likwidacji jednego z przejść. Władze miasta odpowiedziały jednak odmownie, powołując się na bezpieczeństwo pieszych.

27 maja przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Leśne Marcin Maciejewski skierował do prezydenta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego pismo z prośbą o przeanalizowanie lokalizacji planowanego przejścia dla pieszych przy budowanej ulicy Wiązowej, a także o ponowną analizę rozmieszczenia wszystkich projektowanych przejść na nowo budowanych ulicach osiedlowych.

Jak wskazano w piśmie, szczególne wątpliwości mieszkańców budzą przejścia dla pieszych zaplanowane w bardzo bliskiej odległości od bram wjazdowych na posesje. Zdaniem Rady Osiedla taka lokalizacja może powodować utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców, ograniczać możliwość bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z posesji, a także zmniejszać liczbę dostępnych miejsc parkingowych.

Mieszkańcy zwrócili również uwagę, że liczba projektowanych przejść na budowanych ulicach osiedlowych wydaje się zbyt duża w stosunku do rzeczywistego natężenia ruchu pieszych. Jak podkreślono, kolejne przejścia planowane są w niewielkich odległościach od siebie, co może negatywnie wpłynąć na organizację ruchu oraz funkcjonalność osiedlowych ulic. W związku z tym Rada Osiedla poprosiła o rozważenie rezygnacji z wykonania przejścia wskazanego na załączonym do pisma zdjęciu.

Odpowiedź władz miasta

Na wniosek odpowiedział Urząd Miasta Ostrołęki. W piśmie podpisanym przez wiceprezydenta miasta Stanisława Kubła poinformowano, że z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym inwestor nie przewiduje likwidacji przejść, w tym tego zlokalizowanego przy ulicy Wiązowej.

Władze miasta wyjaśniły, że ulica Wiązowa nie jest objęta oznakowaniem D-40 „strefa zamieszkania". W związku z tym, w przypadku braku wyznaczonych przejść przez jezdnię, mogłoby dochodzić do niebezpiecznych sytuacji przecinania jej przez pieszych w przypadkowych miejscach. Urząd podkreślił także, że projekt budowy ulicy Wiązowej przewiduje lokalizację przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań jezdni, co jest zgodne z przyjętymi zasadami. Dodano, że w ramach budowy ulic Wiązowej i Sosnowej wykonywane są miejsca parkingowe, co wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi.

Na koniec wskazano, że wydziałem właściwym do prowadzenia spraw istniejących przejść dla pieszych jest Wydział Drogownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki.

Sprawa pokazuje, jak różne mogą być perspektywy mieszkańców oraz służb odpowiedzialnych za organizację ruchu. Z jednej strony mieszkańcy osiedla Leśne zwracają uwagę na codzienną funkcjonalność ulic, kwestie parkingowe oraz wygodę wjazdu na posesje. Z drugiej - władze miasta stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo pieszych, argumentując, że wyznaczone przejścia porządkują ruch i ograniczają ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Na ten moment przejścia dla pieszych przy ulicy Wiązowej oraz pozostałych nowo budowanych ulicach osiedlowych pozostaną zgodne z pierwotnym projektem.