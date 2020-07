Podrzucanie i "dolina wersalkowa". Jakub Frydryk ostrzega: Utoniemy w śmieciach

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

A nie prościej by było jakby miasto zrobiło jakiś plac, hangar, na składowisko rzeczy uzywanych? Miejsce gdzie każdy mógłby zawieźć swoje niepotrzebne rzeczy, a z drugiej strony każdy mógłby sobie przygarnąć potrzebna rzecz... W takim hangarze można by było zrobić plan, gdzie można zostawić meble, gdzie sprzęt AGD, itd.

Trzeba zagonić OPK do roboty!!! Prezydencie do dzieła!!!! Czas pokazać skuteczność w zarządzaniu tak jak w MZK i OPWiK.

~Olaaa , 23:16 31-07-2020 , -