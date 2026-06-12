Podsumowanie etapu powiatowego XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wioski bez troski” [ZDJĘCIA]

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29 maja w siedzibie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Ostrołęce odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom I etapu XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Wioski bez troski”.

Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wypadków związanych z upadkami osób (w ramach kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, by upadku unikał”).

W tej edycji konkursu na obszarze działania Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce udział wzięło 54 uczniów reprezentujących 12 szkół podstawowych.

Głównym organizatorem wydarzenia na poziomie wojewódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, natomiast nagrody rzeczowe dla laureatów ufundowały wspólnie: OR KRUS w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

W spotkaniu podsumowującym udział wzięli nagrodzeni uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz nauczyciele. Przekazania wyróżnień dokonali:

Małgorzata Gałecka – Kierownik PT KRUS w Ostrołęce, reprezentująca Oddział Regionalny KRUS w Warszawie,

Tadeusz Tyszka – Radny Powiatu Ostrołęckiego, działający w imieniu Starosty Ostrołęckiego Piotra Liżewskiego.

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do tego etapu otrzymali także pamiątkowe dyplomy przygotowane przez warszawski Oddział Regionalny KRUS.

Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele PT KRUS w Ostrołęce, Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Ostrołęckiego Centrum Kultury, dokonała oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa wiekowa (klasy 1–3)

I miejsce: Zuzanna Bacławska (klasa 3, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu)

II miejsce: Fabian Jarka (klasa 1, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie)

III miejsce: Agata Szpondowska (klasa 3, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu)

Wyróżnienie: Aleksandra Szurnicka (klasa 3, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)

II grupa wiekowa (klasy 4–8)