Podsumowanie etapu powiatowego XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wioski bez troski” [ZDJĘCIA]

29 maja w siedzibie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Ostrołęce odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom I etapu XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Wioski bez troski”.
Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wypadków związanych z upadkami osób (w ramach kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, by upadku unikał”).
W tej edycji konkursu na obszarze działania Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce udział wzięło 54 uczniów reprezentujących 12 szkół podstawowych.
Głównym organizatorem wydarzenia na poziomie wojewódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, natomiast nagrody rzeczowe dla laureatów ufundowały wspólnie: OR KRUS w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.
W spotkaniu podsumowującym udział wzięli nagrodzeni uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz nauczyciele. Przekazania wyróżnień dokonali:
Małgorzata Gałecka – Kierownik PT KRUS w Ostrołęce, reprezentująca Oddział Regionalny KRUS w Warszawie,
Tadeusz Tyszka – Radny Powiatu Ostrołęckiego, działający w imieniu Starosty Ostrołęckiego Piotra Liżewskiego.
Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do tego etapu otrzymali także pamiątkowe dyplomy przygotowane przez warszawski Oddział Regionalny KRUS.
Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele PT KRUS w Ostrołęce, Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Ostrołęckiego Centrum Kultury, dokonała oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa wiekowa (klasy 1–3)
I miejsce: Zuzanna Bacławska (klasa 3, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu)
II miejsce: Fabian Jarka (klasa 1, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie)
III miejsce: Agata Szpondowska (klasa 3, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu)
Wyróżnienie: Aleksandra Szurnicka (klasa 3, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)
II grupa wiekowa (klasy 4–8)
I miejsce: Lena Nadrowska (klasa 7, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu)
II miejsce: Pola Sokalska (klasa 7, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Antoniago Pęksy w Laskowcu)
III miejsce: Lena Popławska (klasa 7, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu)
Wyróżnienia:
Maja Zarodkiewicz (klasa 6, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)
Wiktoria Kaczyńska (klasa 7, Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim)
Błażej Deptuła (klasa 7, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie)