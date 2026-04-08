Policjanci z Goworowa przerwali niebezpieczną jazdę. Kierowca miał sporo na sumieniu

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 34-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, który mimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów i po spożyciu alkoholu zdecydował się na jazdę motorowerem. Dalszą jazdę, która zagrażała bezpieczeństwu postronnych osób, udaremnili funkcjonariusze z posterunku Policji w Goworowie.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 7 kwietnia, na terenie gminy Goworowo. Uwagę mundurowych zwrócił kierujący Rometem, którego tor jazdy pozostawiał wiele do życzenia. Mężczyzna nie potrafił utrzymać prostej linii, co jednoznacznie sugerowało, że może być nietrzeźwy.

Alkomat i policyjna baza danych nie kłamią

Podejrzenia policjantów potwierdziły się niemal natychmiast po zatrzymaniu pojazdu do kontroli. Od 34-latka wyczuwalna była silna woń alkoholu, a badanie alkomatem wykazało w jego organizmie prawie promil alkoholu.

Prawdziwe kłopoty mężczyzny zaczęły się jednak w momencie sprawdzenia jego danych w systemach policyjnych. Okazało się, że zatrzymany jest recydywistą w zakresie przestępstw drogowych:

Posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zakaz ten został orzeczony wcześniej za... kierowanie pod wpływem alkoholu.

Surowe konsekwencje dla kierowcy

Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Za zlekceważenie wyroku sądu oraz ponowne kierowanie w stanie nietrzeźwości odpowie przed wymiarem sprawiedliwości. Grozi mu nie tylko bardzo wysoka kara finansowa, ale przede wszystkim kara pozbawienia wolności.

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu to nie tylko przestępstwo, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego – przypomina nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Policja po raz kolejny apeluje do mieszkańców o rozsądek. Każdy nietrzeźwy kierowca na drodze to potencjalna tragedia, której dzięki czujności funkcjonariuszy tym razem udało się uniknąć.