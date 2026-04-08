Powiat ostrołecki, NA SYGNALE

Policyjny nos nie zawiódł. Pijany kierowca prosto z drogi trafił do celi

zdjecie 8467
zdjecie 8467
Miał być zwykły przejazd, skończyło się w policyjnej celi. Uwagę mundurowych z posterunku w Goworowie przykuł kierowca motoroweru, który "pływał" po całej szerokości drogi. Szybko okazało się, co było przyczyną problemów z utrzymaniem prostego toru jazdy.

Do zdarzenia doszło podczas rutynowej służby funkcjonariuszy z Goworowa. Ich uwagę przykuł kierujący motorowerem, którego styl jazdy budził poważne zastrzeżenia. Mężczyzna nie był w stanie utrzymać prostego toru jazdy, wykonując na drodze niebezpieczne i gwałtowne manewry. Policjanci, podejrzewając, że stan zdrowia lub trzeźwość kierowcy mogą zagrażać bezpieczeństwu, postanowili natychmiast zatrzymać go do kontroli.

Intuicja mundurowych szybko się potwierdziła. Już na początku interwencji od kierującego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało niemal 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dalsze czynności funkcjonariuszy ujawniły jeszcze poważniejsze naruszenia prawa. Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że w ogóle nie powinien on wsiadać za kierownicę.

Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, orzeczony wcześniej za kierowanie właśnie pod wpływem alkoholu. Nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. W najbliższym czasie odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Grozi mu wysoka kara finansowa, a nawet kara pozbawienia wolności.

– informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów w połączeniu z jazdą w stanie nietrzeźwości to przestępstwa, za które polskie prawo przewiduje surowe restrykcje. Mieszkaniec regionu musi liczyć się nie tylko z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów, ale również z realną karą więzienia.

Więcej o: Goworowo, policja, pijany kierowca

