Ponad tysiąc złotych mandatu dla kierowcy karetki [ZDJĘCIA]

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Droga redakcjo może warto dodać ,ze karetka jechała na sygnałach . To jest karetka ratująca życie i liczy się każda minuta , może kiedyś nie dotrzeć na czas jadąc do bliskiej Ci osoby bo taka osoba jak z audi nie ustąpi pierwszeństwa .

Droga redakcjo może warto dodać ,ze karetka jechała na sygnałach . To jest karetka ratująca życie i liczy się każda minuta , może kiedyś nie dotrzeć na czas jadąc do bliskiej Ci osoby bo taka osoba jak z audi nie ustąpi pierwszeństwa .

no wtedy to by dopiero było jakby byli zwolnieni z kary ;))

@~On no wtedy to by dopiero było jakby byli zwolnieni z kary ;))

No co by było?

@~ps No co by było?

~Gr , 13:57 08-07-2024 , 100%