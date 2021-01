Poseł Czartoryski sprzedaje dom. Publicznie wyjaśnia, skąd taka cena

Poseł Arkadiusz Czartoryski sprzedaje swój dom w Ostrołęce. Dość nieoczekiwanie, na Facebooku tłumaczy się... z ceny, jaką zaproponowano w ogłoszeniu. Dom parlamentarzysty kosztuje blisko 900 tysięcy złotych.

W Ostrołęce na os. Centrum w zabudowie szeregowej usytuowany jest dom na sprzedaż (całkowita ok.290m2, użytkowa ok.220, mieszkalna ok.188m2). Trzykondygnacyjny, z praktycznym rozkładem, urządzony i umeblowany. Na uwagę zasługują wysokojakościowe materiały wykończeniowe. W 2019 zostały wymienione okna, grzejniki, a w 2020r nowy sprzęt AGD oraz docieplono. Dodatkowo zamontowano instalację kolektorów słonecznych (obliczenia wskazują na opłaty za prąd 0zł) Wnętrze domu utrzymane w porządku i czystości, co nadaje nastrój ciepła domowego (+ogień z kominka). Dom urządzono od piwnicy po piętro. W piwnicy mieszczą się 2 garaże: na auto osobowe i dostawcze (ogrzewane). Ponadto pomieszczenia: do hobby, łazienki, pralnia. Parter to przestronny salon ze strefą jadalni oraz aneksem kuchennym. Dodatkowo pokój zaadoptowany na gabinet; łazienka. Na górę prowadzą piękne schody drewniane. Ip. to 3 sypialnie i strefa wypoczynku; i nr 3- łazienka. Z tarasu piętra można podziwiać zadbany ogród. Altanka, grill, to miejsce rodzinnych spotkań. Wszystko w otoczeniu dwudziestoletnich choinek nadających prywatności i uroku. Jeżeli szukasz oazy spokoju, to jest to propozycja warta sprawdzenia