Poseł KO pyta ministra o elektrownię w Ostrołęce. I wylicza straty!

Poseł Koalicji Obywatelskiej Stanisław Lamczyk złożył interpelację do ministra energii Miłosza Motyki (PSL) w sprawie opóźnienia budowy bloków gazowych w Ostrołęce oraz Grudziądzu.

"Energetyczny koncern Energa SA poinformował w oficjalnym komunikacie o niedotrzymaniu tzw. obowiązującego kamienia milowego (OKM) w dwóch kluczowych inwestycjach energetycznych: blokach gazowo-parowych CCGT Ostrołęka oraz CCGT Grudziądz. Inwestycje te miały od początku 2026 r. dostarczać moc do krajowego systemu elektroenergetycznego w ramach wieloletnich kontraktów zawartych na rynku mocy" - zaczął poseł Lamczyk (KO).

Poseł wylicza: 23 miliony złotych straty miesięcznie

Zgodnie z informacjami, na jakie powołał się poseł Koalicji Obywatelskiej, każdy miesiąc opóźnienia oznacza dla spółki utratę przychodów rzędu 23,22 miliona złotych w przypadku Ostrołęki oraz 17,30 miliona złotych w przypadku Grudziądza, a także obowiązek zapłaty kar umownych wynikających z ustawy o rynku mocy w łącznej wysokości 2,46 miliona złotych miesięcznie.

"Skala potencjalnych strat finansowych jest więc bardzo znacząca i może mieć konsekwencje nie tylko dla samej spółki, lecz również dla całego systemu energetycznego oraz odbiorców energii" - ostrzega poseł Lamczyk. "Ryzyko opóźnień było sygnalizowane już w 2024 roku, jednak mimo to nie udało się dotrzymać kluczowych terminów kontraktowych" - podkreśla polityk KO.

Trzy pytania do ministra

W związku z sytuacją Stanisław Lamczyk zadał ministrowi energii Miłoszowi Motyce trzy kluczowe pytania:

1. Kto ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie terminów realizacji inwestycji CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz – czy jest to wynik zaniedbań wykonawców, błędów w zarządzaniu projektami po stronie inwestora?

2. Jakie konkretne przyczyny spowodowały niedotrzymanie obowiązujących kamieni milowych (OKM) w obu projektach i dlaczego, mimo sygnałów o ryzyku opóźnień już w 2024 roku, nie udało się skutecznie zapobiec obecnej sytuacji?

3. Jaki wpływ opóźnienie oddania do eksploatacji bloków gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu będzie miało na bezpieczeństwo energetyczne kraju?

"Zważywszy na znaczenie tych projektów dla transformacji energetycznej oraz stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego, proszę o szczegółową odpowiedź" - apeluje poseł Lamczyk.