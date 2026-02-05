Poseł KO pyta ministra o elektrownię w Ostrołęce. I wylicza straty!

Poseł Koalicji Obywatelskiej Stanisław Lamczyk złożył interpelację do ministra energii Miłosza Motyki (PSL) w sprawie opóźnienia budowy bloków gazowych w Ostrołęce oraz Grudziądzu.
"Energetyczny koncern Energa SA poinformował w oficjalnym komunikacie o niedotrzymaniu tzw. obowiązującego kamienia milowego (OKM) w dwóch kluczowych inwestycjach energetycznych: blokach gazowo-parowych CCGT Ostrołęka oraz CCGT Grudziądz. Inwestycje te miały od początku 2026 r. dostarczać moc do krajowego systemu elektroenergetycznego w ramach wieloletnich kontraktów zawartych na rynku mocy" - zaczął poseł Lamczyk (KO).
Poseł wylicza: 23 miliony złotych straty miesięcznie
Zgodnie z informacjami, na jakie powołał się poseł Koalicji Obywatelskiej, każdy miesiąc opóźnienia oznacza dla spółki utratę przychodów rzędu 23,22 miliona złotych w przypadku Ostrołęki oraz 17,30 miliona złotych w przypadku Grudziądza, a także obowiązek zapłaty kar umownych wynikających z ustawy o rynku mocy w łącznej wysokości 2,46 miliona złotych miesięcznie.
"Skala potencjalnych strat finansowych jest więc bardzo znacząca i może mieć konsekwencje nie tylko dla samej spółki, lecz również dla całego systemu energetycznego oraz odbiorców energii" - ostrzega poseł Lamczyk. "Ryzyko opóźnień było sygnalizowane już w 2024 roku, jednak mimo to nie udało się dotrzymać kluczowych terminów kontraktowych" - podkreśla polityk KO.
Trzy pytania do ministra
W związku z sytuacją Stanisław Lamczyk zadał ministrowi energii Miłoszowi Motyce trzy kluczowe pytania:
1. Kto ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie terminów realizacji inwestycji CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz – czy jest to wynik zaniedbań wykonawców, błędów w zarządzaniu projektami po stronie inwestora?
2. Jakie konkretne przyczyny spowodowały niedotrzymanie obowiązujących kamieni milowych (OKM) w obu projektach i dlaczego, mimo sygnałów o ryzyku opóźnień już w 2024 roku, nie udało się skutecznie zapobiec obecnej sytuacji?
3. Jaki wpływ opóźnienie oddania do eksploatacji bloków gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu będzie miało na bezpieczeństwo energetyczne kraju?
"Zważywszy na znaczenie tych projektów dla transformacji energetycznej oraz stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego, proszę o szczegółową odpowiedź" - apeluje poseł Lamczyk.
Wasze opinie
~KODowica precz, 06:27 05-02-2026, 80%
Jak byście nie kaPOwali i nie błagali w Brukseli o sankcje dla Polski i Polaków - to elektrownia już dawno by stała i zarabiała i żadnych strat by nie było !!! Były by zyski i to duże. Za rozbiórkę elektrowni w budowie odpowiadają POstKOmuchy.
~precz z KOmuną, 06:28 05-02-2026, 73%
@~KODowica precz
I tak zaraz skasują bo to dla POlszewii niewygodną prawda.
~ANTYPOPIS, 08:21 05-02-2026, 50%
@~KODowica precz
Za rozbiórke elektrowni odpowiada Zydowsko - banderowski pis, wiele miesięcy wcześniej dawali znaki gdzie mają Polską energetyke węglową : 1:pis podpisał zielony ład, 2 :pis podpisał odejście Polski od węgla i 3: w ciągu 8 lat rządów pisdowcy zamknęli 14 kopalń!!!, winę za rozbiórke ponosi wyłącznie pis i ich AntyPolski charakter!
~tępiciel lemingów, 08:35 05-02-2026, 67%
@~ANTYPOPIS
Bzdury piszesz że to decyzja PiS o zmianie na gazową.
UE zdecydowała o zmianie polityki klimatycznej i dlatego zmiana na gazową. PiS był przeciw. UE zdecydowała o odejściu od węgla i zamykaniu kopalń. Dopłaca górnikom do zmiany zawodu. Czechy zamknęły ostatnią kopalnię węgla kamiennego, to też wina PiS?
~KM, 08:46 05-02-2026, 34%
@~tępiciel lemingów
Krzysztof Mulawa
"Do czego doprowadziły nas wieloletnie decyzje w kwestii energetyki dwóch największych obozów politycznych?
Do tego, że dziś ceny energii w Polsce należą do najwyższych w Europie. W 2025 r. średnia cena na rynku hurtowym wyniosła ok. 104 EUR/MWh, a kontrakty terminowe na 2027 r. są wyceniane na poziomie ok. 440 zł/MWh. Wygaszanie stabilnych mocy wytwórczych i jednoczesne uzależnianie systemu od źródeł pogodowych oraz od importowanego gazu, podatnego na szoki cenowe i podażowe trwa od lat. A winni temu są tak samo PiS jak i PO.
I mogą bez końca przerzucać się winą, ale fakty są jakie są!
Wspólna polityka tych dwóch środowisk doprowadziła do sytuacji, w której polski przemysł i polskie gospodarstwa domowe płacą jedne z najwyższych stawek w Europie".
~tępiciel lemingów, 08:56 05-02-2026, 100%
@~KM
To polityka UE doprowadziła do wysokich opłat. Wprowadziła zasady, gdzie emitujący CO2 płacą więcej. PiS głosował przeciw przyjęciu Zielonego Ładu. PiS głosował przeciw wysokim cenom energii.
~ANTYPOPIS, 09:05 05-02-2026, 0%
@~KM
A ludzie głosują na te antyPolskie partie!
~tępiciel lemingów, 06:31 05-02-2026, 65%
"19 kwietnia 2023,
Parlament Europejski przyjął w kwietniu 2023 r. dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. "Za" głosowali przedstawiciele PO, PSL i Lewicy."
Już by pracowała nowa węglowa jakby tego nie wprowadziła PO, PSL i Lewica.
~ANTYPOPIS, 08:24 05-02-2026, 40%
@~tępiciel lemingów
Dlaczego pisowcy ramię w ramię z platforną, lewicą i psl glosiwali za przyznaniem kolejnej pożyczki Ukrainie, którą Polacy będą spłacać???, kto dał Wam kur... wa zgodę na to???b
~tępiciel lemingów, 08:37 05-02-2026, 100%
@~ANTYPOPIS
Dobrze, że chcą mieć dłuższej granicy z Rosją. Ruskim banderowcom to się nie podoba.
~100 bajerów dla frajerów, 06:40 05-02-2026, 84%
Ponad dwa lata "rządów" obecnej ekipy, pisze w cudzysłowiu "rządów" bo oni trwają przy władzy a nie rządzą,- ponad dwa lata i rzadnych inwestycji - tylko rozwalenie wszystkiego co było w trakcie realizacji i w planach, rozwalanie absolutnie wszystkiego w kraju i zadłużanie nas Polaków w sPOsób nieznany dotąd w historii . Oto "sukcesy" ekipy rudego folksdojcza.
~Henio, 07:40 05-02-2026, 100%
Za co ten rząd się nie weźmie to spapra
~Stefan, 08:55 05-02-2026, 100%
@~Henio
To jak w tym memie..tyfussek mówi: mój "rząd" to jak miska pierogów, pół to leniwe a drugie pół ruskie.
