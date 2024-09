Poseł Marcin Grabowski do Donalda Tuska: "Panie premierze, tu jest Polska!" [WIDEO]

REKLAMA

REKLAMA

"Nie godzimy się na to, żeby tak zostały potraktowane samorządy. Dziś samorządowcy, którzy z nami rozmawiają, są pełni obaw tego, co będzie, bo są w fazie projektowania budżetu na przyszły rok" - wskazywał poseł PiS z Ostrołęki.

We wszystkich dziedzinach staramy się zabierać głos i przekazywać informacje, że się nie godzimy na pewne rzeczy. To głos mieszkańców, samorządowców, Polaków. Jako parlamentarzyści jesteśmy też aktywni w terenie. Spotykamy się z mieszkańcami. To nie jest od roku czasu, tylko od kilkudziesięciu lat Prawo i Sprawiedliwość zawsze było blisko mieszkańców.

Poseł ziemi ostrołęckiej Marcin Grabowski (PiS) zaapelował dziś do premiera Donalda Tuska o wsparcie samorządów. "Dziś samorządowcy, którzy z nami rozmawiają, są pełni obaw tego, co będzie, bo są w fazie projektowania budżetu na przyszły rok" - mówił polityk opozycji.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~Tonald Dusk , 20:26 12-09-2024 , 53% Bardzo mądre i twórcze. Jednak Pan Marcin to fachura. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~danke , 20:58 12-09-2024 , 56% @~Tonald Dusk dzięki temu że zagłoswaliśmy za TUSKIEM z PSL możemy budować spokojnie CPK we Frankfurcie, inwestycja potrzebna i bardzo bardzo opłacalna, • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tak do kasacji , 21:08 12-09-2024 , 62% @~Tonald Dusk dzieki za yuska nie tylko CPK zbudujemy • zgłoś odpowiedz • oceń :

~epidróżnik , 21:26 12-09-2024 , 43% @~danke Bliski ci to miasto to buduj! Dlaczego informujesz o tym ostrołęczan? Poinformuj swoich bliskich i przyjaciół! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Święta prawda , 21:37 12-09-2024 , 39% @~tak do kasacji Za ciebie nic czyli ZERO. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tak , 11:11 13-09-2024 , 50% @~Święta prawda draniu nco ci przeszkadza polska CO YUSEK ROBI TY NIE WIDZISZ CO DZIEJE SIE W FIRMIE BEKO CO ILE OSOB DO ZWOLONIENIA KTO TO ROBI PISYYYYYYYYYYY draniu pluj pluj • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Do , 12:13 13-09-2024 , 25% @~tak do kasacji Jedz ciągnikiem siodłowym do Brukseli • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 20:34 12-09-2024 , 49% @~pkp Grabowscy najwięcej zrobili dla ostrołęckiej kolei ze wszystkich ostrołęczan. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Stacja , 21:35 12-09-2024 , 32% @~tępiciel lemingów Kolejarska rodzina to i kolej do Chorzel im bliska. Przecież nikt nie oczekiwał, że wybudują ulicę Kolejową! I tak się stało! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 08:52 13-09-2024 , 39% @~LOL A kto z Ostrołęki zrobił więcej dla kolei niż Grabowscy? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~promile i nepotyzm , 10:18 13-09-2024 , 50% @~tępiciel lemingów Dlaczego tata radny nie zrezygnował z mandatu kiedy w samo południe po pijaku skasował samochody? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~won , 11:12 13-09-2024 , 43% @~HUMMER draniu do kogo te yukowe slowa swinio wonnnnnnnnnn • zgłoś odpowiedz • oceń :

~HUMMER , 20:43 12-09-2024 , 25% Tu jest ukroPOLin - autorstwa pisdowskich świętoszków !!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Pedagog , 22:05 12-09-2024 , 85% @~HUMMER Kto kogo wyzywa tak się sam nazywa.. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jan , 20:43 12-09-2024 , 58% Żenada ten Grabowski , jak się wypowiada to wstyd słuchać

Kto go wybrał - nie ma szczęścia Ostrołęka do polityków

Czerwony ryj nic nie zrobił , teraz ten karierowicz udaje że coś wie a gada jak menel spod sklepu • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Collegium…..Tu……. um , 13:38 13-09-2024 , 0% @~Pedagog Pedagog to powinien umieć ocenić! Chyba że też niedouczony? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Konrad , 20:45 12-09-2024 , 55% Pisowskie cwaniaczki

Rozliczyć i wsadzić wszystkich DOS okradania Polski od 8 lat • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wonnnnnnnnnnnn , 11:18 13-09-2024 , 50% @~Konrad KTO OKRADAL I KTO OKRADA SWINI OOOOOOOOOOOOOO kto uplynil 70mln swinio z spolki geldowej POLNORD KTO DRANIU PISZACKLAMSTWA WSPIERASZ putinaruskaniemca i tych co srrrrrrrrrrrrr na nasz wonn • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ja , 21:14 12-09-2024 , 44% Populizm populizm populizm. Dużo zamieszania,ZERO konkretów. Jakie projekty złożył Pan Grabowski? Krytykować jest łatwo, zaproponować rozwiązania trudno. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~😿 , 21:31 12-09-2024 , 22% @~Ja Kompromitacji ciąg dalszy! Tylko Kurpi żal…„Bzij, zabzij, ja honorem ręce". • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Anna , 08:08 13-09-2024 , 75% @~Ja Mieszacz myśli ze jest fajny

A w kuluarach śmiech • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Hihihihi , 08:11 13-09-2024 , 60% @~Ja jaki populiz, paliwo po 5,19 to była prawda, prawie rok czasu już czekam. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~G5 , 21:51 12-09-2024 , 79% Jak widać i słychać

Sama sfora pędząca za Tuskiem i Bodnarem • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kurpiana , 22:04 12-09-2024 , 47% Pis rozłożył samorządy na Łopatki bo garnęli do siebie i okradali kraj a teraz krzyczą w odwrotną stronę Ten poseł to rzeczywiście żałosny aż mi wstyd • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ćęćk , 07:12 13-09-2024 , 25% @~Ostr. Za mnie? A niby za co? Z trybuny nie przemawiam! Chronię kulturę kurpiowską od zapomnienia ! Wieś tańczy i śpiewa.. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~TAK PISY NIC NIE ZROBILY , 11:15 13-09-2024 , 67% @~Kurpiana kto rozlozyl dranico kto ile ludzi do zwolnienia ile firm upada jaki zyski ORLENU SWINIO PLUJ PLUJ • zgłoś odpowiedz • oceń :

~G5 , 22:22 12-09-2024 , 80% @5G

To kiedy będziecie PISowcow rozszarpywać

Tusk z Bodnarem dadzą rozkaz • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tak , 11:20 13-09-2024 , 67% @~Cierpiętnik? zebys nie rozszarpal grozisz draniu grozisz draniu yuska tak jak ten folzdojcz swinio wonn pluj pluj • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Rudy folksdojcz , 22:45 12-09-2024 , 72% Przecież wysepleniłem credo POlszewików "polskość to nienormalność". • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Retor , 07:02 13-09-2024 , 34% @~Rudy folksdojcz Słowa Donalda Tuska sprzed lat, że "polskość to nienormalność", są nieuczciwie cytowane - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas ...…… A tak na marginesie to przestań seplenić! Mów płynnie, wyraźnie, z dykcją i logicznie! To jest sztuka! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~327 dni Adriana , 04:24 13-09-2024 , 43% Ten poseł jest tak mierny, że szkoda czasu na zapoznawanie się z jego mądrościami. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 08:53 13-09-2024 , 67% @~327 dni Adriana Czy posłanka i poseł Mariusz są lepsi? Co zrobili dla miasta i regionu żeby na nich głosować? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ewakastefka , 09:47 13-09-2024 , 60% @~tępiciel lemingów Dopiero zaczęli posłować. Co zrobił Czartoryski Mamontow? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:50 13-09-2024 , 34% @~Ewakastefka Czartoryski i Mamontow dużo zrobili dla miasta i regionu. Co zrobiła posłanka i poseł Mariusz od 13 grudnia dla miasta i regionu? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~326 dni Adriana , 17:20 13-09-2024 , - @~tępiciel lemingów Już pisałem, że obecna koalicja straciłą 2 miesiące z powodu niepowołanie rządu przez pajaca z pałacu. Ten marny prawnik i jak donoszą media - ojciec swojej siostry - to szkodnik, który swoim działaniom pomógł złodzijom z pisiej mafii więcej kraść. Już widzimy i słyszymy, że ukradzinie przez Ryszarda Czarneckiego z UE 200 000€ to pikuś w porówniu z tym za co został zatrzymany w tym tygodniu przez prokuraturę. Okazuje się, że hasło "wystarczy nie kraść" to była zasłona dymna. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~donek do Wronek , 07:41 13-09-2024 , 67% Powyżej to nie : Retor a raczej reseciaż, nie zauważyłeś że chyży sepleni ? To może POra iść do laryngologa ? A i psychiatra by się przydał, bo ktoś kto ponownie dał się nabrać na anty jawnie anty Polska szajkę Postkomunistów, to albo pod deklem ma bałagan albo jest ich nomen omen - członkiem. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~😂 , 08:23 13-09-2024 , 34% @~donek do Wronek Mówimy o wystąpieniu posła z Ostrołęki. Ty natomiast wyjeżdzasz z mową nienawiści i dajesz upust kłamstwu. Zresztą jak zwykle! Masz to wpisane w CV. Używasz słów ogólnie uważanych za obraźliwe! Słychać wycie? ZNAKOMICIE!!! Czyim członkiem jesteś? Do Wronek ciągnikiem siodłowym czy motorowerem? Zimą kabrioletem! Tak ci dopomóż …… laryngolog i psychiatra „cuzamendokupy”. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jak to , 08:50 13-09-2024 , 40% @~donek do Wronek Przecież pogoniony został Kaczyński co pchał nas w stronę Rosji • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 08:54 13-09-2024 , 50% @~Jak to Kaczyński i Rosja to się wyklucza. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~JKzLelisa , 07:56 13-09-2024 , 50% Ludzie przecież wam już dawno pisałem że

POLAK MA PRAWO PRACOWAĆ W TRZECH ZAWODACH

1- PARZYĆ KAWĘ

2- OBCINAĆ WŁOSY

3 - CZYŚCIĆ BUTY

Wystarczy pomyśleć aby zrozumieć co tak naprawdę oznaczają owe 3 zawody

Przypomnę - Polak ma "P R A W O"



WYSTARCZY POMYŚLEĆ 🤔🤔🤔 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~PUP , 08:28 13-09-2024 , 25% @~JKzLelisa No ale nigdy nie napisałeś w którym zawodzie dali ci prawo pracować? Tylko nie kłam!🤥🤥🤥🤥🤥😸😸😸 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~pluj dalej , 11:27 13-09-2024 , 50% @~PUP hamie te gwiazdy bacy to se wsadz w duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu draniu swinio • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tak , 11:28 13-09-2024 , 67% @~PUP hamski gwiazdy bacy dalej leca draniu mily folzdolcze hamskim draniem baca jestes swinio pluj pluj • zgłoś odpowiedz • oceń :

~JKzLelisa , 08:53 13-09-2024 , 58% Widzę że niektórzy komentujący Mój wpis muszą się jeszcze duuuuuuużo dokształcić 🤭🤭🤭

Napiszę jeszcze raz

Polak ma " PRAWO"

A co do jednego wpisu JESTEM POLAKIEM a nie POLACZKIEM

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~ANIU RATUJ , 11:25 13-09-2024 , 50% @~JKzLelisa przegrywamy dalej ---YUSKA LUDZIE GORA BEDZIE OBRONA POLSKI NA WISLE tyusek po lewej zniemcen PISY NIEDOBRE SAMOTNIE PO PRAWEJ Z UDZERZENIEM W PLECY putinamordrercu ruska • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Propozycja , 08:56 13-09-2024 , 75% PiS zniszczył finansowanie samorządów,proponuję by jego członkowie( to dobre sformułowanie dla pisowców) zrobili wpłaty na samorządy przecież przez osiem lat korupcji i zawłaszczania coś tam odłożyli. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tak , 11:22 13-09-2024 , 25% @~Propozycja kto zniszczyl kto yuskoosobomadrz pomagajac biedniejszym gminom to przestepstywo draniu swinio wonn • zgłoś odpowiedz • oceń :

~JKzLelisa , 11:41 13-09-2024 , 67% @~Jan Krzysztof 🤔 a myślisz że reszta klasy politycznej jest normalna??? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tak , 11:21 13-09-2024 , 40% @~wina Tuska kto rozlozyl pomagajac biedniejszym gminom draniu znowu klamstwa skad wasz tyle yuskow wonn klam pluj • zgłoś odpowiedz • oceń :

~JKzLelisa , 12:09 13-09-2024 , 67% @~wina Tuska Dlatego obecny rząd będzie składał samorządy i będzie doprowadzał je do takiego wyglądu jak wyglądały za poprzednich rządów obecnie nam panującego Donalda 😁😁😁👏👏👏 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~G5 , 10:21 13-09-2024 , 67% Przecież to demokracja walcząca

Wg nazisty tuSSka • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Fiat Punto w wersji Cabri , 12:34 13-09-2024 , 29% @~G5 Mowa nienawiści to twój znak? Kłamstwem żywisz się codziennie! Nie rób tego! Ta droga zgubną jest. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Stop mowie nienawiści , 17:24 13-09-2024 , 0% @~G5 Drogi Panie,



Twój wpis został właśnie zgłoszony na Policję. łącznie ze screenem. Jest dowód. Czekaj na wezwanie. Dobranoc. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dobranoc , 23:34 13-09-2024 , - @~Stop mowie nienawiści Walnij "baranka" o ścianę, ćwierćgłówku, to może ci się poprawi! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gość , 10:35 13-09-2024 , 25% Lepiej dla niego jak się nie wypowiada. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ania - Buzia Zafrasowana , 13:14 13-09-2024 , 67%

Dzień dobry!



Najmilsi! Mimo, iż zdecydowanie popieram pana posła Marcina Grabowskiego, to w jednej kwestii mam poważne wątpliwości i rozterki! Otóż, coraz częściej nachodzą mnie niewesołe myśli i zapytania: czy mieszkam jeszcze w Polsce, czy już w Ukropolin?!



Pozdrawiam... Życzę miłego popołudnia... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~🖐🏿 , 13:33 13-09-2024 , 34% @~Ania - Buzia Zafrasowana Łza co zdecydowanie Buzia popiera posła? Konkrety 1,2,3,4,5…( niech będzie piątka)? I po czym te niewesołe myśli o ojczyźnie( niech też będzie piątka )? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kiedyś to było*** , 13:59 13-09-2024 , 34% Nie wiem gdzie był pan w latach 2015-2023? Ktoś wie? Teraz się ujawnił mówiąc” Zaraz będzie prawie od roku czasu, jak znajdujemy się w tym chaosie. Widzimy, że ten chaos dotyka prawa, oświaty…… • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gooo , 11:49 14-09-2024 , - Ośmioletni chaos za panowania PiS to dopiero było , a teraz mamy tego efekty, aż dziwi fakt, że dalej mają sympatyków . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gutek , 15:53 14-09-2024 , 0% Marcinek wyście przez osim lat grabili samorządy, niszczyliście lokalną samorządność. Wstrzymywaliście ponad 700 miliardów dotacji unijnych tylko w jednym celu - abyście mogli bezkarnie kraść. Teraz samorządy odżyją ekonomicznie. Miliardy płyną i będą wydawane jawnie, uczciwie polepszając byt polaków. Pomagaj słaby wuefisto w polepszaniu naszego bytu. • zgłoś odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.