Poseł z Ostrołęki: Przychodzą różne "aktywiszcza". Trzeba bronić honoru munduru! [WIDEO]

- To oczywista nieprawda! Straż Graniczna nigdy nie torturuje, nie torturowała i nie będzie torturowała zatrzymanych. Nie wierzę, żeby takie sytuacje miały miejsce. Nie mam takiej wiedzy, czy ktoś występuje z pozwami, czy to ściga. Mam nadzieję, że tak - powiedział. Po czym dodał: - Zapewniam, że nie ma takiej sytuacji.

Pytanie jest takie, czy dowództwo Straży Granicznej złożyło pozew do sądu. Jest ich znacznie więcej, włącznie z odsłonięciem pomnika w Michałowie, który w haniebny sposób opluwa Straż Graniczną. Czy Straż Graniczna się broni i kieruje pozwy? (Ktoś) mówi to z imienia i nazwiska na całą Polskę i Polacy to słyszą! (...) Dlaczego rząd nie interweniuje, dlaczego nikt z ministerstwa się nie odzywa?

- Muszę to powiedzieć, bo to co się dzieje, to woła o pomstę do nieba, jeżeli chodzi o Straż Graniczną. 31 maja tego roku, Onet. Gości tam przedstawicielka kilku organizacji takich jak fundacja helsińska, grupa Granica, stowarzyszenie Lambda. I wprost twierdzi, że wszyscy zatrzymani przez Straż Graniczną są torturowani, bici po twarzy, psiukany jest im gaz do ust, każdy mężczyzna jest obnażany do genitaliów i genitalia są psikane gazem, wszyscy są torturowani, a tytuł tego wywiadu to "Tortury na granicy polsko-białoruskiej" - mówił poseł Czartoryski, dodając:

~Ryncy łopadajo areczku , 12:28 06-07-2024 , 30% S takym frajerem nbd godoł, wysiadamy. Nie ale serio uważam że pan poseł powinien pomyśleć zanim się wypowie. Właściwie wszyscy tak powinniśmy robic • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kinoman , 15:34 06-07-2024 , 25% @~Ryncy łopadajo areczku Areczek gadu gadu o granicy a tymczasem w starostwie w ostrolece zaczal zatrudniac znajomkow. Prawda Panie Posle ? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Rex , 18:32 06-07-2024 , 100% @~Ryncy łopadajo areczku To czemu nie myślisz ? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~~ , 12:29 06-07-2024 , 35% A Błaszczak zrzucił swoją winę na generałów. Stanął honorowo murem za polskim mundurem. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~~ , 12:32 06-07-2024 , 31% Pośliszcza też czasem przychodzą na granicę, najczęściej w celach marketingowych. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~🥳 , 12:38 06-07-2024 , 20% „Inicjatywa Combat Alert (organizacja proobronna, która ma podpisaną umowę z MON) ma na celu budowanie społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP oraz podnoszenie świadomości i odporności społeczeństwa w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.” W mieście już jest pojęte bezpieczeństwo. Otwórz oczy, nie odwracaj głowy panie! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~KODowica precz , 12:52 06-07-2024 , 88% Humer to z tego co mi wiadomo oznacza młot. ...no cóż... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Nie kłam , 13:15 06-07-2024 , 9% @~KODowica precz Ucz się ….. ucz! A ty tylko precz, precz, precz! No to precz z tymi kłamstwami! Oto prawda! Przyjmij do wiadomości!

Hummer − dawny amerykański producent samochodów terenowych, z siedzibą w Detroit, działający w latach 1992−2010. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Hmmm , 17:18 06-07-2024 , 100% @~Ooo Ty to pewnie po rusku w cyrylicy tylko rozumiesz • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Redbad , 13:42 06-07-2024 , 85% Panie pośle jak ma się w Sejmie osoby poselskie z 3ścieżki i platfusów to czego od nich wymagać • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dziwny jesteś , 18:32 06-07-2024 , 0% @~Redbad On jest ci bliska skoro ją wymieniasz jako jedną jedyną! Na świecie 7100 różnych języków w tym 230 europejskich a ty wybrałeś język pisany cyrylicą! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Rozumisz ? , 19:31 06-07-2024 , 0% @~Redbad To trzeba zacząć wymagać od siebie! Ot proste rozwiązanie! Ale red jest tylko ad! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Barbara , 14:18 06-07-2024 , 39% Każdy medal ma dwie strony, najlepiej mówić o faktach, więc jeśli p. poseł obejrzał (?) "Zieloną granicę", opartą przez Agnieszkę Holland na faktach, a jeszcze przeczytał Grynberga "Jezus umarł w Polsce", to powinien wiedzieć, że i wśród mundurowych są ci wspaniali, jak i tacy, za których działania ( "nadgorliwość" w pushbackach) musimy się nadal wstydzić. Granica będzie nadal niebezpieczna, to wymaga wielkich umiejętności, by jej bronić w dobie "wojny hybrydowej", zatem SZANUJEMY ODDANYCH OJCZYŹNIE OBROŃCÓW GRANICY, ( jeden z nich oddał życie!), ale potępiamy podłość w traktowaniu uchodźców, też ludzi, często zdesperowanych, a obecnie wysyłanych specjalnie, choć po działaniach nowego rządu, coraz ich, podobno, mniej. A gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego nie widzimy tych pontonów na Morzu Śródziemnym, to wyjaśnił dawno temu w MBP pewien dziennikarz - Europa Zachodnia opłaca oddziały, w tym i islamistów, by zatrzymywali tych nieszczęśników 100 km od morza... Dlatego też oni idą do Europy inną drogą, uciekają od śmierci... To TRUDNY, wręcz NIEROZWIĄZYWALNY problem, bo nie posłuchaliśmy Papieża Franciszka, by każda gmina przyjęła JEDNĄ RODZINĘ UCHODŹCÓW... Pozdrawiam. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jarosław , 14:34 06-07-2024 , 71% @~Barbara "Zielona granica" oparta na faktach? Proszę o informację, w oparciu o dokumenty, kiedy i gdzie zdarzyły się historie opowiedziane w tym filmie. Ile rodzin pani przyjęła? A może by pani chciała paru "inżynierow" albo "lekarzy" tudzież "piłkarzy"? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Realista , 14:34 06-07-2024 , 92% @~Barbara Wszyscy powinni odpowiedzieć sobie na pytanie po co jest granica ,do czego służy i czy wolno ja przekraczać w każdym miejscu ??? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:51 06-07-2024 , 77% @~Barbara Wielu legalnych uchodźców z Ukrainy Polacy przyjęli, posłuchali prośby papieża.

A co do przekraczających zieloną granicę, to ilu naszych ma zginąć z ich rąk, żeby wszyscy zrozumieli, że przekraczanie granic gdzie sobie się chce to przestępstwo na całym cywilizowanym świecie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Barbara , 15:14 06-07-2024 , 25% @~Jarosław Proszę samemu się wysilić, lektura "Jezus umarł w Polsce" bardzo w tym pomoże... a co do przyjmowania uchodźców przeze mnie, pomagam, jak potrafię, lokalowo akurat na razie nie mam warunków, a apel Papieża Franciszka nie był do indywidualnych osób, choć takie w wielu krajach odpowiedziały, ale do gmin, gdzie są np. pustostany, by je dać tym ludziom do samodzielnego wyremontowania i rozwinięcia potrzebnych usług, np. hydraulicznych, bo nasi jak wiadomo - w Anglii. Pozdrawiam. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Gruzińska torba , 15:52 06-07-2024 , 0% @~Jarosław Wystarczysz ty za wszystkich! Taki prawy a do tego sprawiedliwy! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~PiS to targowica , 17:22 06-07-2024 , 17% @~tępiciel lemingów A puchnącymi są legalne? Przekraczanie prędkości i ignorowanie znaków zakaz wjazdu też nie można a praktycznie każdy kierowca to robi. Więc jeżeli robią coś nielegalnego to należy to rozwiązać już w sposób legalny a nie urządzać pushbacki przez płot albo się śmiać że ktoś wisi za nogę na drucie kolczastym. Mundur obroni się sam to ludzie noszący mundur muszą zadać sobie pytanie jak go szanują co robią. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~N-na , 17:34 06-07-2024 , 67% @~Barbara Niech pani sobie już daruje, z tym swoim oderwaniem od rzeczywistości i z tym polecaniem lektur..... i filmów, nie ma pani warunków lokalowych, to chce pani sąsiadom wcisnąć: " gości ", oglądała pani reportaże i wypowiedzi z granicy , o lęku mieszkających rodzin przy granicy, w O - ce, jak do tej pory chodzi ,pani spokojnie po ulicy • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Barbara , 18:57 06-07-2024 , 15% @~N-na Obok mojego miejsca zamieszkania od dawna mieszkają Ukraińcy, obecnie Pakistańczycy i Hindusi - skąd są tutaj? Czy z tamtymi "dziwnymi" wizami? Nie wiem. Czasami rozmawiam po angielsku, ale źle znają, ja też niewiele pamiętam... Czasami płaczą, ale widuję w autobusach także tych o bardzo złych oczach... Takich też sprowadzono, pracują gdzieś w Wojciechowicach i trzeba się z tym pogodzić, bo świat się wymiesza kulturowo, na to nic i nikt nie poradzi. To konieczność, a może sprawiedliwość dziejowa. A lektury - cenię i Panu/Pani N jednak polecam. Kapuścińskiego "Heban" o tym, co Europejczycy uczynili Afryce... Czytanie to podstawa rozumienia świata i ludzi. Pozdrawiam. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~N- na , 19:32 06-07-2024 , 86% @~Barbara Czyta Pani , ale za mało, literatury ,

która pomaga myśleć zdroworozsądkowo ,a ma Pani ambicję pouczania, bycia " nad" i wcale to nie świadczy

o tej miłości do innych, pani Barbaro mniej

egzaltacji, więcej realizmu w ocenie rzeczywistości, gdyż nie tylko o sobie decydują ludzie o podobnych poglądach, do Pani • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Obluda , 14:55 06-07-2024 , 45% Posel wyciera sobie buzke mundurem zolnierzy, honorem i wiara, a do dzis nie wiadomo czego CBA szukalo w jego domu. Owczesna rzeczniczka mowila wowczas o posle, ze toczy sie wobec niego sprawa i pan posel chcial te sprawe omawiac...widac potrzebne byly glosy w sejmie i sprawa zostala omowiona. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Marek , 14:58 06-07-2024 , 42% Polecam artykuł o pośle. Poczytajcie co to za człowiek.

https://resetobywatelski.pl/jak-syn-lodziarza-zostal-glownym-kadrowym-ostroleckiej-elektrowni/ • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ale kino , 15:03 06-07-2024 , 47% @~Marek Teraz jest kadrowym w ostroleckim starostwie. Od 1 lipca zastepca dyrektora wydzialu organizacji i nadzoru zostal Bogdan Piatkowski. Kolega posla. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Muzealnik , 15:48 06-07-2024 , 0% @~Ale kino Mój mąż jest z zawodu dyrektorem! Z siemianowic Via ostrów Via Ostrołęka Via starostwo powiatowe. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Henry , 18:31 06-07-2024 , 86% @~Ale kino Pustaku, p. Piątkowski startował w konkursie, mogłeś i ty. Kulik powywalal dziesiątki ludzi i wprowadził swoich, nie pamietam twoich protestów . Teraz w starostwie nie słyszę o Suwałkach a wejście nowego człowieka już ci przeszkadza. Może ktoś od Kulika miał być zatrudniony ? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tom , 18:34 06-07-2024 , 80% @~Marek Polecam artykuł o tobie, Marek syn Alfonsa • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ok , 18:40 06-07-2024 , 0% @~Henry Czy ten pan potrzebuje adwokata w twojej osobie? Uspokój się henry. Wracaj skąd twój ród. U „nasz” w kraju mówią Henryk, Henio, Henryczek, Heniu, Heniulek, Heniuszek, Heniutek, Heniek, Heniaszek, Hani, Haniś, Henry, Heniuś, Heńko i Henryś. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~XYZ , 19:38 06-07-2024 , 0% @~Tom Gdzie go szukać? Na razie jest pozycja Tom syn wścibskiego! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~CBA , 20:08 06-07-2024 , 20% @~Henry Startowal w konkursie piszesz - na pewno byl to uczciwy konkurs 🤣 wy durnie sie wezcie za robote, a nie zatrudniacie znajomkow i emitujecie obligacje zamiast pozyskac dofinansowania. Wstyd • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Chart Polski , 15:53 06-07-2024 , 0% Ubrał się diabeł w ornat i na msze dzwoni...Ten młody żołnierzyk to zginął przez to że rządzący PiS oddał wszystkie kamizelki kuloodporne ( które w pewnym stopniu chronią przed ciosem nożem) na na "ukochaną" w-kraine. Nie miał na sobie chłopaczyna kamizelki kuloodporej , bo PiS oddał wszystko za darmo tam do Kijewa i przez to zginął. Dlatego tego filmiku z tym zajściem na granicy nie puszczali od początku( a jest od początku) bo by ludzie mogli zadawać niewygodne pytania. Dlaczego nie miał na sobie odpowiedniego stroju ochronnego. Nima stroju! Na w-krainę wszystko wyjechało. Darmo. Upaińcy później to na bazarach sprzedawali. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Barbara , 17:05 06-07-2024 , 12% Wróciłam, żeby odsłuchać, ale mi się nie wyświetla nagranie... Chciałabym poznać kontekst, bo słowo "aktywiszcze" należy do wyjątkowo obraźliwych ze względu na pejoratywny przyrostek -iszcze, jak żabiszcze ( straszna żaba), babiszcze ( straszna baba), no i k...iszcze, chyba najbardziej popularne wśród żuli ( wiem od... Żulczyka). Trzeba przyznać, że p. poseł potrafi obrażać... Już raz sądownie przepraszał za obrażenie kogoś, kto chciał Ostrołęce oszczędzić kosztów (2, 5 mld w błoto) na węglówkę... Smutne, nawet bardzo... Pozdrawiam. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Roma , 18:36 06-07-2024 , 75% @~Barbara Sami się tak nazywają, więc twoje wywody językoznawcze… • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ok , 19:33 06-07-2024 , 0% @~Roma Roma nie bądź złośliwa ba nawet złośliwszcze! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~G5 , 17:23 06-07-2024 , 84% Do charta

Widać charty zostały w Polsce,w mogli je wysłać na wojnę

Teraz dbacie o ubiór policji,żandarmerii ,o ich uzbrojenie do ataku na sądy prokuraturę,media itp.

Broń palna i kamizelki kuloodporne do prucia szaf w KRS • zgłoś odpowiedz • oceń :

~HUMMER , 18:19 06-07-2024 , 0% Za 2 lata znika z krajobrazu elektrownia B która ma być zastąpiona przez gazową ,a zniknie przez morderców z pisdu i platformy!!!, jak kogoś to interesuje,to niech zrobi fotki, bo za 2 lata będzie tam wszystko zaorane !!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Detroit , 18:25 06-07-2024 , 100% @~HUMMER Ku pamięci dla potomnych trzeba zrobić foto! Ty też zrobisz? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~HUMMER , 18:55 06-07-2024 , 0% @~Detroit Pewno że zrobię !!!, a tym co świadomie głosują na pisdu czy platforme powinny łapy uschnąć !!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~HUMMER , 20:09 06-07-2024 , 0% @~??? Jakby ci dom rozwalali też byś miał takie debilne pytanie ??? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~HUMMER , 20:46 06-07-2024 , 25% @~Detroit Jak Niektóre kur.wy się cieszą z TEGO powodu??? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~JKzLelisa , 21:21 06-07-2024 , 67% @~HUMMER Sprzedawać kraj aby tylko PiS nie rządził pogratulować wyboru 👏👏👏 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Powiat , 00:21 07-07-2024 , - @~JKzLelisa A ty co sprzedałeś i komu żebyś mógł dalej rządzić! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~! ! ! , 00:30 07-07-2024 , - @~HUMMER A dlaczego mieliby mi rozwalać? Tobie to robią? Nie pozwól! Broń domu! Nerwy ? Weź snickersa. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Aj , 00:33 07-07-2024 , - @~HUMMER Z jakiego to powodu? Ty też nie płaczesz! Na razie klniesz jak szewc i bredzisz. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~JKzLelisa , 01:04 07-07-2024 , - @~Powiat 👏👏👏 nie ważne co będzie z Polską ważne że już PiS nie rządzi

Chyba powiat odzyskał emeryturę zabraną przez PiS bo broni obecnych • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Milion tu milion tam€ , 01:20 07-07-2024 , - @~JKzLelisa A ty przeciw ! Synekura poszła w dał? Żal żal żal • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ks. J. Tischner , 18:41 06-07-2024 , 43% @~Stary

Są trzy prawdy: świento prawda, tys prawda i gówno prawda. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~No , 21:33 06-07-2024 , 50% @~tępiciel lemingów Potwierdź na piśmie! Napisz list! Będzie prawda udokumentowana! Bo : "na gębę jest krem Nivea, a potrzebne są papiery, dowód" . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Rety , 21:34 06-07-2024 , 50% @~tępiciel lemingów Nerwy puściły! Wyzwiska lecą! Tonący brzydko się chwyta!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

