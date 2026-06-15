"Powitanie lata z Mazowszem" na Ranczu Colani. W programie zawody skokowe i koncert!

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W najbliższą niedzielę, 21 czerwca, w miejscowości Czernie (gm. Goworowo) odbędzie się impreza plenerowa pod hasłem „Powitanie lata z Mazowszem”. Wydarzenie zostanie zorganizowane na terenie Rancza Colani, a dla uczestników przygotowano całodniowy program atrakcji sportowych i rozrywkowych!

Świętowanie rozpocznie się o godzinie 12:00 od Towarzyskich Zawodów Skokowych, które potrwają do 15:00. Oficjalne i uroczyste otwarcie całej imprezy zaplanowano na godzinę 15:00.

Harmonogram wydarzenia

12:00-15:00 - Towarzyskie zawody skokowe

14:00 - Otwarcie strefy rozrywki dla dzieci

15:00 - Uroczyste otwarcie wydarzenia „Powitanie Lata z Mazowszem”

15:30 - Animacje dla dzieci

16:30 - Spotkanie z iluzjonistą

17:30 - Zawody Strongman (zapisy chętnych od godziny 16:30)

18:30 - Wręczenie nagród

19:00 - Koncert gwiazdy wieczoru - zespół Spontan

20:00 - Zabawa taneczna z DJ Daniel

Oprócz głównych punktów programu, na miejscu będą dostępne dodatkowe atrakcje, w tym dmuchańce dla najmłodszych, strefa gastronomiczna z food truckami oraz gry i zabawy.

Organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Wstęp na imprezę jest wolny.