Powrót kolei na trasie Ostrołęka - Łomża. Poseł Grabowski nie kryje radości. "Ogromny sukces"

W Łomży odbyła się konferencja prasowa z okazji powrotu połączeń kolejowych do tego miasta. Uczestniczył w niej poseł ziemi ostrołęckiej Marcin Grabowski. Pociągi będą jeździć przez Łomżę, ale i Ostrołękę, z czego polityk PiS nie krył radości.
Od niedzieli 14 czerwca pociągi wracają do Łomży. Intercity "Orzyc" i "Omulew" będą jeździć przez Łomżę i Ostrołękę w kierunku Białegostoku i Olsztyna. A już w sobotę - inauguracyjne przejazdy Ostrołęka-Łomża, zarówno w wykonaniu Polregio, jak i Intercity.
Dziś w Łomży na konferencji prasowej spotkali się lokalni samorządowcy. Towarzyszył im poseł ziemi ostrołęckiej Marcin Grabowski (PiS).
- Jutro [w sobotę - red.] pojadą symboliczne, pierwsze pociągi do Ostrołęki, z Ostrołęki do Łomży. Chciałbym pogratulować determinacji wielu osobom, które się do tego przyczyniły. Wszystko się zaczynało parę lat temu, były rozmowy, były spotkania. Były spotkania pana wicemarszałka Marka Olbrysia, z poprzednim rządem Zjednoczonej Prawicy. Dzięki tym spotkaniom dziś możemy świętować ten ogromny sukces po 30 latach. Dla miasta Ostrołęki, jako sąsiadów, to ogromnie ważna sprawa, że możemy mieć z państwem bliższe relacje - powiedział poseł Marcin Grabowski, dodając:
My, ostrołęczanie, dziś możemy podróżować do Białegostoku. To studenci, to osoby starsze, które mogą się przemieszczać do lekarzy. To osoby, które mogą jechać do Białegostoku, zwiedzić, spędzić czas. Za to serdecznie dziękuję.
- Mamy piękne pociągi, które cieszą się dużym obłożeniem - zaznaczył poseł z Ostrołęki. Zaapelował również do rządu o przywrócenie prac nad szprychą nr 3 w ramach CPK.
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~Zbyszek, 17:48 12-06-2026, 75%
Jutro będzie Donald T ze swoją zgraja ,by podpiąć sie ze to rudego sukces 🤣😂
A swoja droga tam 50% opóźnienia jest hahah i beda po tej propagandzie dla tv zamykac na 1 miech
~Kolej, 18:06 12-06-2026, 42%
szkoda że za czsóœ gdy ojciec Pana Posła był przewodniczącym rady redukowano połączenia kolejowe z Ostrołęką
~@@@, 20:10 12-06-2026, 40%
@~Kolej
Prawda gorzka ale prawda
Ojciec zamykał węzeł kolejowy PKP Ostrołęka a syn otwiera
Rzenada
~tępiciel lemingów, 20:30 12-06-2026, 80%
@~Kolej
Rząd PO i PSL redukował połączenia kolejowe z Ostrołęka, a nie przewodniczący rady Grabowski.
~@@@, 21:44 12-06-2026, 0%
@~tępiciel lemingów
Przewodniczący jeszcze nosił mundur kolejowy i jeździł do W-,wy po co? A no po odprawę z koleji
~tępiciel lemingów, 23:13 12-06-2026, 67%
@~@@@
Rząd Tuska zdecydował o redukcji połączeń kolejowych do miasta, a nie przewodniczący rady miejskiej Grabowski.
~Patriota, 01:06 13-06-2026, 100%
@~@@@
Kłamiesz Żenado..
~77, 18:07 12-06-2026, 34%
Nie wiem co robi więcej hałasu: pociąg, czy konferencja prasowa pana posła?
~tępiciel lemingów, 20:31 12-06-2026, 78%
@~77
Więcej hałasu zrobi Donald.
~Zbyszek, 19:02 12-06-2026, 73%
I co mówiłem ze bedzie Donald ,mialwm inf9 z dobrych źródł i już piszą rudy będzie
~Hmm, 21:28 12-06-2026, 82%
Brawo Panie Marcinie za to że działasz dla rejonu Ostrołeckego i za kolej,tamten ma przyjechać niewiadomo po co,podłączyć się pod czyjąś zasługe, kedyś zamykał PKP PKS Pocztę i tak dalej A teraz udaje niewiadomo kogo,żenada
~Hejon, 08:19 13-06-2026, 50%
Grabowscy mieli 8 lat i nic , Tusk 3lata i jest pociag do Łomży. Komentować nie trzeba.
~Ostr., 08:43 13-06-2026, 67%
@~Hejon
Mijasz się z prawdą.To PiS przygotowwał projekt a on się tym szczyci.
~tępiciel lemingów, 09:43 13-06-2026, 100%
@~Hejon
Tusk miał 8 lat i nic, PiS 8 lat i jest kolej do Olsztyna, Białegostoku i teraz do Łomży. Od 13 grudnia 2023 nie jest 3 lata. Prostować kłamstwa trzeba.
~Raczej, 10:29 13-06-2026, -
@~Ostr.
Przygotowali ci dwaj złodzieje co na Węgry uciekli
~Ferdousi, 09:21 13-06-2026, 0%
No to też właśnie-mam takie mnieszane uczucia. Bo zdaje się że ekipa Tuska ( ps. Oskar. tak ?) ludzie z PO likwidowali połączenie z Łomżą, a teraz otwierają? Dziwne to. Niszczą -budują,niszczą -budują i tak wkoło Macieju. A w ogóle to dlaczego linia do Łomży nie idzie bardziej prostu np. wzdłuż drogi asfaltowej? pewnie to planiści carscy tak wytyczyli linie i trudno było to skorygować. Aczkolwiek zaraz po wojnie było by łatwiej. Teraz to już nie skoryguje.A ile jest kilometrów koleją do Łomży?
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