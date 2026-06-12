Powrót kolei na trasie Ostrołęka - Łomża. Poseł Grabowski nie kryje radości. "Ogromny sukces"

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W Łomży odbyła się konferencja prasowa z okazji powrotu połączeń kolejowych do tego miasta. Uczestniczył w niej poseł ziemi ostrołęckiej Marcin Grabowski. Pociągi będą jeździć przez Łomżę, ale i Ostrołękę, z czego polityk PiS nie krył radości.

Od niedzieli 14 czerwca pociągi wracają do Łomży. Intercity "Orzyc" i "Omulew" będą jeździć przez Łomżę i Ostrołękę w kierunku Białegostoku i Olsztyna. A już w sobotę - inauguracyjne przejazdy Ostrołęka-Łomża, zarówno w wykonaniu Polregio, jak i Intercity.

Dziś w Łomży na konferencji prasowej spotkali się lokalni samorządowcy. Towarzyszył im poseł ziemi ostrołęckiej Marcin Grabowski (PiS).

- Jutro [w sobotę - red.] pojadą symboliczne, pierwsze pociągi do Ostrołęki, z Ostrołęki do Łomży. Chciałbym pogratulować determinacji wielu osobom, które się do tego przyczyniły. Wszystko się zaczynało parę lat temu, były rozmowy, były spotkania. Były spotkania pana wicemarszałka Marka Olbrysia, z poprzednim rządem Zjednoczonej Prawicy. Dzięki tym spotkaniom dziś możemy świętować ten ogromny sukces po 30 latach. Dla miasta Ostrołęki, jako sąsiadów, to ogromnie ważna sprawa, że możemy mieć z państwem bliższe relacje - powiedział poseł Marcin Grabowski, dodając:

My, ostrołęczanie, dziś możemy podróżować do Białegostoku. To studenci, to osoby starsze, które mogą się przemieszczać do lekarzy. To osoby, które mogą jechać do Białegostoku, zwiedzić, spędzić czas. Za to serdecznie dziękuję.

- Mamy piękne pociągi, które cieszą się dużym obłożeniem - zaznaczył poseł z Ostrołęki. Zaapelował również do rządu o przywrócenie prac nad szprychą nr 3 w ramach CPK.