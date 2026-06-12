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Ostrołęka,

Powrót kolei na trasie Ostrołęka - Łomża. Poseł Grabowski nie kryje radości. "Ogromny sukces"

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fot. FB/Marcin Grabowskifot. FB/Marcin Grabowski
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W Łomży odbyła się konferencja prasowa z okazji powrotu połączeń kolejowych do tego miasta. Uczestniczył w niej poseł ziemi ostrołęckiej Marcin Grabowski. Pociągi będą jeździć przez Łomżę, ale i Ostrołękę, z czego polityk PiS nie krył radości.

Od niedzieli 14 czerwca pociągi wracają do Łomży. Intercity "Orzyc" i "Omulew" będą jeździć przez Łomżę i Ostrołękę w kierunku Białegostoku i Olsztyna. A już w sobotę - inauguracyjne przejazdy Ostrołęka-Łomża, zarówno w wykonaniu Polregio, jak i Intercity. 

Dziś w Łomży na konferencji prasowej spotkali się lokalni samorządowcy. Towarzyszył im poseł ziemi ostrołęckiej Marcin Grabowski (PiS). 

- Jutro [w sobotę - red.] pojadą symboliczne, pierwsze pociągi do Ostrołęki, z Ostrołęki do Łomży. Chciałbym pogratulować determinacji wielu osobom, które się do tego przyczyniły. Wszystko się zaczynało parę lat temu, były rozmowy, były spotkania. Były spotkania pana wicemarszałka Marka Olbrysia, z poprzednim rządem Zjednoczonej Prawicy. Dzięki tym spotkaniom dziś możemy świętować ten ogromny sukces po 30 latach. Dla miasta Ostrołęki, jako sąsiadów, to ogromnie ważna sprawa, że możemy mieć z państwem bliższe relacje - powiedział poseł Marcin Grabowski, dodając:

My, ostrołęczanie, dziś możemy podróżować do Białegostoku. To studenci, to osoby starsze, które mogą się przemieszczać do lekarzy. To osoby, które mogą jechać do Białegostoku, zwiedzić, spędzić czas. Za to serdecznie dziękuję.

- Mamy piękne pociągi, które cieszą się dużym obłożeniem - zaznaczył poseł z Ostrołęki. Zaapelował również do rządu o przywrócenie prac nad szprychą nr 3 w ramach CPK.

Więcej o: połączenia kolejowe Łomża, Marcin Grabowski, Intercity "Orzyc" i "Omulew", inauguracja przejazdów, rozwój regionalny

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~Zbyszek, 17:48 12-06-2026,   75%
Jutro będzie Donald T ze swoją zgraja ,by podpiąć  sie ze to rudego sukces 🤣😂
A swoja droga tam 50% opóźnienia jest hahah i beda po tej propagandzie dla tv zamykac na 1 miech  
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~Kolej, 18:06 12-06-2026,   42%
szkoda że za czsóœ gdy ojciec Pana Posła był przewodniczącym rady  redukowano połączenia kolejowe z Ostrołęką
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~@@@, 20:10 12-06-2026,   40%
@~Kolej Prawda gorzka ale prawda
Ojciec zamykał węzeł kolejowy PKP Ostrołęka a syn otwiera
Rzenada
 
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~tępiciel lemingów, 20:30 12-06-2026,   80%
@~Kolej Rząd PO i PSL redukował połączenia kolejowe z Ostrołęka, a nie przewodniczący rady Grabowski.
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~@@@, 21:44 12-06-2026,   0%
@~tępiciel lemingów Przewodniczący jeszcze nosił mundur kolejowy i jeździł do W-,wy po co? A no po odprawę z koleji
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~tępiciel lemingów, 23:13 12-06-2026,   67%
@~@@@ Rząd Tuska zdecydował o redukcji połączeń kolejowych do miasta, a nie przewodniczący rady miejskiej Grabowski.
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~Patriota, 01:06 13-06-2026,   100%
@~@@@ Kłamiesz Żenado..
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~77, 18:07 12-06-2026,   34%
Nie wiem co robi więcej hałasu: pociąg, czy konferencja prasowa pana posła?
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~tępiciel lemingów, 20:31 12-06-2026,   78%
@~77 Więcej hałasu zrobi Donald.
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~Zbyszek, 19:02 12-06-2026,   73%
I co mówiłem ze bedzie Donald ,mialwm inf9 z dobrych źródł i już piszą rudy będzie  
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~Hmm, 21:28 12-06-2026,   82%
Brawo Panie Marcinie  za to że działasz dla rejonu Ostrołeckego i za kolej,tamten ma przyjechać niewiadomo po co,podłączyć się pod czyjąś zasługe, kedyś zamykał PKP PKS Pocztę i tak dalej A teraz udaje niewiadomo kogo,żenada  
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~Hejon, 08:19 13-06-2026,   50%
Grabowscy mieli 8 lat i nic , Tusk 3lata i jest pociag do Łomży. Komentować nie trzeba.
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~Ostr., 08:43 13-06-2026,   67%
@~Hejon Mijasz się z prawdą.To PiS przygotowwał projekt a on się tym szczyci.
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~tępiciel lemingów, 09:43 13-06-2026,   100%
@~Hejon Tusk miał 8 lat i nic, PiS 8 lat i jest kolej do Olsztyna, Białegostoku i teraz do Łomży. Od 13 grudnia 2023 nie jest 3 lata. Prostować kłamstwa trzeba.
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~Raczej, 10:29 13-06-2026,   -
@~Ostr. Przygotowali ci dwaj złodzieje co na Węgry uciekli  
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~Ferdousi, 09:21 13-06-2026,   0%
No to też właśnie-mam takie mnieszane uczucia. Bo zdaje się że ekipa Tuska ( ps. Oskar. tak ?) ludzie  z PO likwidowali połączenie z Łomżą, a teraz otwierają? Dziwne to. Niszczą -budują,niszczą -budują i tak wkoło Macieju. A w ogóle to dlaczego linia do Łomży nie idzie bardziej prostu np. wzdłuż drogi asfaltowej?  pewnie to planiści carscy tak wytyczyli linie i trudno było to skorygować. Aczkolwiek zaraz po wojnie było by łatwiej. Teraz to już nie skoryguje.A ile jest kilometrów koleją do Łomży?
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