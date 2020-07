Pożar lasu w Białobrzegu Bliższym. Spłonęło 20 arów poszycia

REKLAMA

Wysokie temperatury i mało opadów deszczu to czynniki, które mogą wpłynąć na zwiększoną ilość pożarów lasów. Strażacy co roku w okresie letnim wyjeżdżają do płonących obszarów leśnych. Podobnie było w sobotę 18 lipca.



Tym razem poszycie leśne paliło się w Białobrzegu Bliższym, w gminie Olszewo-Borki. Do pożaru zadysponowano dwa zastępy JRG PSP z Ostrołęki oraz po jednym zastępie OSP Nowa Wieś, OSP Dobrołęka i OSP Olszewo-Borki. Strażacy opanowali pożar. Spaleniu uległo około 20 arów poszycia.



Według statystyk, aż 9 na 10 pożarów w lesie jest spowodowanych przez człowieka. Warto pamiętać, że nie wolno rozniecać ognia na terenach leśnych, polanach śródleśnych oraz 100 metrów od granicy lasu, a ogień wolno palić tylko w miejscach do tego przygotowanych – obiektach turystycznych i edukacyjnych.