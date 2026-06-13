Praca w mundurze w Ostrołęce. Straż Miejska szuka chętnych

Termin składania dokumentów upływa 25 czerwca 2026 roku o godzinie 12:00. Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce przy Pl. Gen. Józefa Bema 1 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu).

Kto może zostać strażnikiem miejskim?

Aby ubiegać się o stanowisko, kandydat musi spełnić szereg wymagań niezbędnych. Należą do nich m.in. posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończone 21 lat, korzystanie z pełni praw publicznych oraz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kandydat musi również cieszyć się nienaganną opinią, być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wśród wymagań dodatkowych wymieniono m.in. posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in. ustawy o strażach gminnych, kodeksu wykroczeń czy prawa o ruchu drogowym. Mile widziane cechy to umiejętność pracy w zespole, opanowanie, rzetelność, dyspozycyjność oraz sumienność.

Ile można zarobić?

Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku aplikant mieści się w przedziale od 4 940,00 zł do 5 800,00 zł brutto miesięcznie. To jednak nie wszystko. Miasto oferuje również umowę o pracę, dodatek stażowy, trzynaste wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, możliwość rozwoju zawodowego, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, prywatne ubezpieczenie grupowe, możliwość przystąpienia do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), a także szeroką ofertę świadczeń socjalnych oraz zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

Czym zajmuje się strażnik miejski?

Zakres obowiązków na tym stanowisku jest bardzo szeroki. Do zadań strażnika należy m.in. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, ochrona obiektów komunalnych oraz współdziałanie z innymi służbami podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

Strażnicy zajmują się również m.in. obsługą monitoringu wizyjnego miasta, kontrolą targowisk w dni targowe, ujawnianiem nielegalnych wysypisk śmieci, kontrolą przydomowych kotłów centralnego ogrzewania, a także prowadzeniem czynności wyjaśniających w celu ujawnienia sprawców wykroczeń. Do obowiązków należy też m.in. organizowanie zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych oraz reprezentowanie straży na uroczystościach państwowych i miejskich.

Jak wygląda rekrutacja?

Proces rekrutacji prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez prezydenta. Oferty kandydatów zostaną najpierw ocenione pod względem wymagań niezbędnych, a osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa obejmie znajomość wymagań dodatkowych opisanych w ogłoszeniu.

Praca odbywa się zarówno w budynku urzędu przy ul. Berka Joselewicza 2, jak i poza nim — w granicach administracyjnych miasta. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Praca".

Szczegółowa lista wymaganych dokumentów oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Ostrołęki. Osoby zainteresowane powinny pamiętać, że na złożenie kompletu dokumentów mają czas tylko do 25 czerwca.