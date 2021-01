Praca zdalna – jak zorganizować home office?

REKLAMA

REKLAMA

Praca z domu oznacza swobodę, brak bezpośredniej kontroli przełożonych, w wielu przypadkach również elastyczność harmonogramów i system zadaniowy. Z drugiej jednak strony istnieje dużo większe niż w tradycyjnym biurze ryzyko rozproszenia uwagi i w efekcie nagromadzenia obowiązków. Podpowiadamy, jak efektywnie zorganizować home office, żeby czerpać jak najwięcej z zalet pracy zdalnej.

Przede wszystkim organizacja

Kalendarze, notatki, ale przede wszystkim wygodne miejsce do pracy. Zadbaj o dobre oświetlenie i wygodne biurko. Postaraj się wydzielić przestrzeń, którą poświęcisz wyłącznie na domowe biuro. Unikaj jedzenia, oglądania filmów i pracy w tym samym miejscu. Poproś innych domowników, żeby w miarę możliwości nie przebywali tam, zwłaszcza, gdy pracujesz.

Nawet jeśli masz w tej kwestii dowolność, postaraj się zaczynać o tej samej porze. Najlepiej odzwierciedlić godziny pracy z biura. Zajmowanie się czynnościami domowymi w ciągu tego czasu to bardzo zły pomysł, który może doprowadzić do rozciągnięcia dnia pracy do późnych godzin nocnych. W efekcie będziesz mieć przytłaczające poczucie, że spędzasz w pracy całą dobę.

Pobierz aplikacje i programy ułatwiające home office. Nozbe to polska aplikacja do zarządzania projektami – pomaga kontrolować terminy, dodawać checklisty czy monitorować cykliczność zadań. Trello opiera się na pracy zadaniowej poprzez wizualne tablice do poszczególnych zadań. Evernote służy do porządkowania, przechowywania i zapisywania notatek.

Doskonale sprawdzi się tu usługa VPN, która zmienia adres IP komputera i umożliwia dostęp do wszystkich witryn internetowych, nawet jeśli zostały objęte cenzurą. Dodatkowo stanowi uzupełniającą warstwę bezpieczeństwa, która ochroni wrażliwe dane również podczas korzystania z niezabezpieczonych sieci WiFi.

Dobre samopoczucie to podstawa

Rób przerwy. Zjedz ulubione ciastko, czasem zamów coś dobrego do jedzenia z dostawą. Przejdź się na spacer lub choćby na balkon, żeby zaczerpnąć kilku oddechów świeżego powietrza. Rób drobne rzeczy, które poprawiają Ci nastrój. Spacer sprawdzi się również na zakończenie dnia. Pomoże odciąć się od zadań służbowych i przejść do aktywności niezwiązanych z pracą.

Unikaj piżamy. Nie musisz ubierać się jak do biura, zwłaszcza jeśli nie odbywasz rozmów przez kamerkę, ale znajdź wygodny i schludny strój do pracy w domu. Zbudujesz w ten sposób podświadome poczucie, że mimo iż jesteś w domu w tym konkretnym czasie zajmujesz się pracą. Z tego samego powodu praca w łóżku również nie jest najlepszym pomysłem. Dodatkowo może doprowadzić do bólu kręgosłupa.

Zadzwoń do znajomych, najlepiej z pracy, żeby uniknąć poczucia odosobnienia. Zapytaj, jak oni sobie radzą i jakie mają sposoby na koncentrację. Poczucie, że inni są w takiej samej sytuacji pomoże w zebraniu motywacji. Możesz też wypróbować jedno z dostępnych biur coworkingowych – część z nich pozostaje otwarta również w dobie pandemii. Są to specjalne przestrzenie do pracy, w których za niewielką opłatą wynajmuje się biurko lub osobny pokój na kilka godzin.

Zachowanie równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym w dobie home office to nie lada wyzwanie. Każdy ma własny system, w którym najlepiej się odnajduje i preferencje. Nie od razu wypracujesz idealny rytm pracy z domu, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej nie miałeś styczności z home office - zastosuj metodę prób i błędów, żeby zobaczyć, które techniki sprawdzą się najlepiej w Twoim przypadku.