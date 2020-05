Prawie 2,3 mln zł z budżetu Mazowsza na aktywizację seniorów

REKLAMA

Czas pandemii zablokował wiele inicjatyw, w których braliby udział starsi mieszkańcy województwa. Mimo to Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wybrało w konkursie ponad 40 organizacji, które wesprą działania tworzone dla seniorów. W tym tygodniu zarząd województwa zatwierdził dofinansowanie na różnego typu działania – m.in. inicjowanie rad seniorów czy powstanie interaktywnej mapy dobrych praktyk.



Od prawie dwóch miesięcy nie są możliwe spotkania klubów seniora, zajęcia w ramach uniwersytetów trzeciego wieku ani inne aktywności wśród osób starszych. Ze względu na komplikacje przy zachorowaniach na COVID-19 seniorzy powinni pozostawać w domach i jak najwięcej korzystać z pomocy innych osób. W tym czasie ci, którzy korzystają z internetu, mieli okazję korzystać z różnych podpowiedzi – również tych proponowanych przez MCPS: jak spędzać wolny czas, jak w domu zadbać o formę czy gdzie szukać pomocy przy robieniu zakupów lub wypisaniu leków. Seniorzy pozostają w domach, ale organizacje pracujące na ich rzecz muszą być przygotowane na moment, gdy codzienne życie starszych osób wróci do dawnego rytmu. Dlatego Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało otwarty konkurs ofert. Wybrano w nim organizacje pozarządowe, które jeszcze w tym roku zrealizują wiele projektów sprofilowanych na seniorów.



– Część środków przeznaczonych jest na rozwój lub powstawanie rad seniorów. To bardzo ważne inicjatywy, bo to nie tylko okazja do spotkań, do aktywności osób biorących w niej udział, ale przede wszystkim podpowiedź ze strony seniorów, jak samorządy i inne organy mają pracować, by seniorzy byli pełnoprawnymi członkami naszej społeczności – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.



Organizacje mogły ubiegać się o dotację na działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną, na partycypację osób starszych w życiu społecznym (czyli np. działanie nowych rad seniorów oraz rozwijanie kompetencji już istniejących), na stymulowanie aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów w ramach ścieżki edukacyjnej w trzeci wiek oraz na stworzenie interaktywnej mapy dobrych praktyk i miejsc przyjaznych seniorom.



W sumie dofinansowanie otrzymało 41 organizacji. Największa część, bo aż 1,6 mln zł przeznaczona została na różnego typu działania dotyczące zwiększania samodzielności osób starszych i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną. Dotacja trafi do 38 organizacji oferujących różnego typu zajęcia, aktywności oraz wsparcie dla seniorów. Wśród nich jest Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi z Długosiodła, które otrzymało prawie 44 tys. zł na projekt „Wiosna w jesieni życia”.



Na aktywizację obywatelską seniorów, włączanie ich w życie społeczne 300 tys. zł otrzymała Fundacja „ZACZYN” z Warszawy, która będzie realizowała projekt Senior Obywatel Radny – Mazowiecki Inkubator Rad Seniorów 2020 skierowany do mazowieckich seniorów biorących udział w pracach lokalnych rad, a także osób, które tworzą nieformalne grupy inicjatywne zaangażowane w powstawanie nowych rad na szczeblu gminnym. Chodzi o zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym m.in. przez inspirowanie lokalnych środowisk senioralnych do zakładania rad seniorów, ale też diagnozowanie udziału seniorów w życiu społecznym, podejmowanie działań motywujących i aktywizujących lokalne środowiska seniorów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz proponowanie gotowych do upowszechnienia modelów partycypacji.



Również 300 tys. zł otrzyma Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” na realizację projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”. Chodzi o organizację zajęć edukacyjnych, które będą prowadzone przez naukowców (osoby ze stopniami naukowymi doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora i współpracujące np. z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Warszawskim itp.). Środowiska senioralne zgłosiły zapotrzebowanie na zajęcia edukacyjne o następującej tematyce :archeologia, astronomia, etnologia, geografia, historia, historia polskiego kina, historia sztuki, kulturoznawstwo, literatura, literaturoznawstwo, medycyna, muzyka, muzykologia, ochrona środowiska, podróże, politologia, prawo, psychologia, religioznawstwo, socjologia, zdrowie. Tych obszarów mają dotyczyć zajęcia. W ramach projektu Stowarzyszenie będzie współpracować z organizacjami działającymi na rzecz seniorów, np. uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora, Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów.



Innowacyjnym przedsięwzięciem jest Senioralne Mazowsze – mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów, która zostanie stworzona przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia z Pruszkowa. Dzięki temu na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej dostępna będzie interaktywna mapa, na której osoby starsze będą mogły znaleźć m.in. informację o tym, gdzie szukać zajęć dla siebie, w jakich aktywnościach mogą wziąć udział, ale też które z miejsc są przyjazne dla seniorów. Mapa będzie miała również swój odpowiednik w wersji papierowej – w formie miniprzewodnika, który trafi do urzędów gmin oraz powiatów na terenie całego Mazowsza. Ten projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 98 tys. zł.