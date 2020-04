Na co wydawana jest miejska kasa? Podsumowanie z lutego i marca

REKLAMA

Z informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za luty i marzec 2020 roku dowiadujemy się, jak wydatkowane były miejskie pieniądze w tych miesiącach. Jakie inicjatywy uzyskały wsparcie Urzędu Miasta i w jakich kwotach?

W zestawieniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska znalazło się wsparcie koncertów czy wydania płyty, ale także imprezy organizowanej przez jedną z prywatnych stron internetowych. Wpłacono także transzę za organizację Runmmageddonu - 61,5 tysiąca złotych, jak również składkę członkowską i wpisowe do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - 9,8 tysiąca złotych.

Szczegóły w poniższym zestawieniu:

W lutym 2020...

1) Sfinansowano:

a) koncert zespołu podczas Karnawałowego Balu Samorządowca dn. 22.02.2020 r. – 4.000,00 zł.

2) Dofinansowano:

a) Bal karnawałowy Charytatywnego Klubu Seniora Kolejarska Przystań dn. 12.02.2020 r. - 497,50 zł.

b) imprezę Gala Sportowiec Roku 2019 jednej z prywatnych stron internetowych dn. 6.02.2020 r. - koncert zespołu – 1.312,00 zł, zakup nagród – 4.000,00 zł.

c) dofinansowanie obchodów X rocznicy powstania Ostrołęckiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia dn. 15.02.2020 r. - 950,00 zł.

Czas na inne koszty, obejmujące pozostałe wydziały UM. W lutym da się zauważyć takie koszty jak: aktualizacja oprogramowania GROBONET do wersji PRO (to baza cmentarna na cmentarzu miejskim) - 1845 zł; nadzór weterynaryjny nad targowiskiem miejskim - 819 zł; naprawy na placu zabaw osiedla Bursztynowe i w parku miejskim - 1173,70 zł; zakup materiałów do konserwacji pomostu na plaży miejskiej - 5712,54 zł czy zakup dwóch tablic ogłoszeniowych na osiedla Łazek i Witosa - 5362,80 zł.

Dodatkowo, kwotą 800 złotych wsparto organizację wyjazdu dla dzieci i młodzieży z Międzyszkolnego Klubu Karate Kyokushin oraz półzimowiska organizowanego w SP nr 3. Włączono się we współorganizację X Ostrołęckich Spotkań Trzeźwości owych promujących trzeźwość i zdrowy styl życia, skierowanych do mieszkańców m. Ostrołęki dofinansowując działania kwotą 1.800,00 zł. Udzielono również wsparcia finansowego, w celu przeprowadzenia superwizji klinicznej dla pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ostrołęce na kwotę 600,00 zł. Do tego sfinansowano prowadzenie pracy profilaktycznej z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi w DPS,OIK, Noclegowni dla bezdomnych, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - łącznie na kwotę 7.520,00 zł.

W marcu 2020...

1) Przyznano stypendia dla sportowców zgodnie z określonymi Uchwałą Rady Miasta 234/XXIV/2020 osiągnięciami sportowymi w 2019 roku. Stypendia wypłacone z wyrównaniem od stycznia 2020 r., kwota 32.700,00 zł.

2) Opłacono transzę za organizację biegu w ramach cyklu Runmageddon: 61.500,00 zł.

3) Opłata składki członkowskiej i wpisowego do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej: 9.800,00 zł.

4) Sfinansowano zakup kwiatów przez Związek Inwalidów Wojennych RP o/Ostrołęka z okazji obchodów Święta Przyjaźni Polsko-Węgierskiej: 50,00 zł.

5) Sfinansowano przygotowanie projektu płyty i okładki zespołu Piotr Grzyb Zupa Grzybowa 1.500,00 zł.

A inne wydatki? Oto niektóre z nich. Zlecono dwóm firmom usunięcie usterek oświetlenia drogowego, wartość zleceń to 6.500,00 zł oraz 9.8400,00. Oprócz tego, dokonano zakupu karmy dla kotów 57 worków po 10 kg za kwotę 2.964,00 zł. Uregulowano opłatę za nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i lasów komunalnych - 771,79 zł. Pokryto koszty opieki weterynaryjnej na kwotę 1.836,00 zł.

Pokryto koszty nadzoru weterynaryjnego nad targowiskiem miejskim 819,00 zł brutto. Dokonano odbioru końcowego adaptacji pomieszczeń w budynku przy Alei Wojska Polskiego nr 40 na potrzeby Kultowni OCK i opłacono fakturę na kwotę 33.300,00 zł. Przygotowano umowę na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki - koszt realizacji zadania 8.640,00 zł.

Zawarto umowę z firma Airly Sp z o.o z siedzibą w Krakowie, na świadczenie usługi pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza. Miesięczny koszt usługi wynosi 516,60 zł brutto.

Sfinansowano też prowadzenie pracy profilaktycznej z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi w DPS, OIK, Noclegowni dla bezdomnych Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Łącznie na kwotę 7.280,00 zł. Dofinansowano szkolenie 2 osób, w celu podniesienia świadczonych usług z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, koszt szkolenia 1.020,00 zł. Sfinansowano szkolenie 2 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, koszt szkolenia 730,00 zł. Miasto włączyło się też we współorganizację planowanej przez KMP konferencji nt. ,,Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” wspierając działania kwotą 6.352,95 zł.

To oczywiście tylko wybrana część wydatków Urzędu Miasta, ale pokazująca, z jak szeroką gamą wyzwań muszą zmierzyć się urzędnicy każdego miesiąca.