Wybory prezydenckie 2020: Miasto Ostrołęka nie udostępni danych mieszkańców Poczcie Polskiej

Parlamentarzyści chcą wprowadzić przepisy, na mocy których wybory na prezydenta RP byłyby przeprowadzone w formie korespondencyjnej - ustawę przyjął Sejm, ale teraz trafi ona do Senatu. Za przeprowadzenie wyborów odpowiadałaby m.in. Poczta Polska. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że poczta zwróciła się do samorządowców o przekazanie list uprawnionych do głosowania wraz z danymi.

Wasze opinie

~Ja , 14:19 25-04-2020 , 59% No I bardzo dobrze,że nie udostępni naszych danych. odpowiedz • oceń :

~taka prawda , 17:07 25-04-2020 , 61% @~Ja łaski nie robi , jeśli nie udostepni on , to dane adresowe prześle poczcie polskiej PKW na podstawie ustawy sejmowej. on może jedynie decydować w własnym ogródku , torpedowanie działań legalnie wybranego rządu jest karane i mam nadzieje , że po wyborach ministerstwo sprawiedliwości przyjrzy się tym wszystkim antypolskim przedstawicielom władz samorządowych odpowiedz • oceń :

~Ja , 17:32 25-04-2020 , 58% @~taka prawda Ale ustawy sejmowej jeszcze nie ma. Tak więc, póki co udostępnianie danych jest nielegalne. odpowiedz • oceń :

~Ola , 18:53 25-04-2020 , 50% @~taka prawda Legalnie wybrany rząd musi również dziać w ramach prawa, a nie ponad prawem. Ten rząd staje się tego nie rozumieć. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:53 25-04-2020 , 45% chcę, by pan prezydent miasta umożliwił mi udział w wyborach. Mam prawo otrzymać kartę do głosowania.



Jeśli pan prezydent twierdzi, że:



"Wybory w standardowej postaci z lokalami wyborczymi i komisjami 10 maja są nie do przeprowadzenia"



to niech inaczej zorganizuje wybory. Konstytucja nakłada prawa i obowiązki, więc proszę pana prezydenta o wywiązanie się z obowiązku organizacji wyborów. Mam konstytucyjne prawo do wzięcia udziału w wyborach.



Proszę pana prezydenta o umożliwienie mi głosowania i wydanie karty do głosowania. W spisie wyborców jest mój adres, proszę o przesłanie mi karty do głosowania. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:07 25-04-2020 , 38% @~Jan "Poczta Polska może otrzymać dane wyborców. Podstawa prawna wpisana w ustawę

24.04.2020 11:30

"Jeżeli są one potrzebne w celu wykonania obowiązków nałożonych przez administrację rządową, Poczta Polska może otrzymać dane ze spisu wyborców" - podkreślił w piśmie do komisarzy wyborczych, szef PKW Sylwester Marciniak. Jak wskazał, podstawą prawną jest art. 99 ustawy z 16 kwietnia tego roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.



O to, w jaki sposób rząd zamierza porozumieć się z samorządowcami, do których Poczta Polska wysłała maile z prośbą o udostępnienie spisu wyborców został dziś w TVN 24 zapytany rzecznik rządu Piotr Müller.



- Niektórzy z samorządowców komentowali tę kwestię jeszcze zanim dostali taką informację z Poczty Polskiej; część osób myślała, że to polecenie wojewody, bo jedno z pism tak wskazywało. Natomiast tak jak wspomniałem, art. 99 jednej ze specustaw mówi, że narodowy operator pocztowy może w związku z przygotowaniem m.in. wyborów lub realizacji innych poleceń organu władzy publicznej właśnie przetwarzać i pobierać takie informacje dotyczące m.in. rejestru wyborców - tłumaczył.



- Dlatego jestem zaskoczony tymi opiniami, bo tam jest expressis verbis, wprost w ustawie wpisane, w tym art. 99, informacja, że Poczta Polska może takie dane przetwarzać. Jestem więc zaskoczony tym i ciężko mi odnosić się do tego, co zrobi Poczta Polska, która jest w tym wypadku upoważnionym organem, jeżeli władze samorządowe złamią przepisy. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Jeszcze jest termin na przesłanie tych danych, więc zakładam, że jednak gdy zajrzą jeszcze raz do tych przepisów, jednak postąpią zgodnie z przepisami tej ustawy - dodał rzecznik rządu."





odpowiedz • oceń :

~Gosc , 15:14 25-04-2020 , 63% @~tępiciel lemingów Prosze wiec napisac bezposrednio do pana prezydenta z taka prosba podajac swoje dane a nie pseudonim. Mysle ze nie powinni byc problemu odpowiedz • oceń :

~.. , 15:23 25-04-2020 , 54% @~tępiciel lemingów To tepiciela.

w Polsce obowiązuje Konstytucja

a nie zestaw specustaw mafijnych, by obchodzić konstytucję. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:26 25-04-2020 , 40% @~.. W Polsce obowiązuje Konstytucja, mam konstytucyjne prawo do udziału w wyborach. Proszę pan prezydenta o umożliwienie mi głosowania albo przy pomocy poczty:



"Poczta Polska poinformowała, że skierowała do samorządów wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców; wskazano, że wynika on z roli, jaką operator ten ma pełnić w obsłudze głosowania w ramach wyborów prezydenckich. Polegać ona będzie na dostarczeniu do wyborców pakietów wyborczych, a następnie przekazania kart wyborczych do obwodowych komisji wyborczych.



Jak zaznaczyła Poczta, obecny zakres obowiązków operatora wynika z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz decyzji premiera z 16 kwietnia 2020 r. ws. podjęcia przez Pocztę czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r."



albo jak pan prezydent uważa. odpowiedz • oceń :

~Aktywny tępiciel.... , 15:26 25-04-2020 , 47% @~tępiciel lemingów Idz i głosuj. Dane upublicznij gdzie chcesz. Nie do końca tak jest jak piszesz. Senat- Sejm- Prezydent. Cierpliwości. odpowiedz • oceń :

~Gość , 15:27 25-04-2020 , 55% @~tępiciel lemingów Wyślij swoje dane sam. Jaki masz problem? Albo idź osobiście.

A tak w ogóle, to jak się wabisz? Skąd prezydent ma wiedzieć, które te twoje dane?

Skamlesz już od dłuższego czasu, a swoich danych osobowych nie podałeś. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:12 25-04-2020 , 58% @~Gość Mam taki problem, że prezydent nie będzie organizował wyborów w standardowej postaci, więc proszę o przesłanie mi karty do głosowania. Adres ma pan prezydent w spisie wyborców. odpowiedz • oceń :

~T , 16:39 25-04-2020 , 45% @~tępiciel lemingów Czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów. Ale nie ma nic o danych osobowych. Rodo i wszyscy się boją. Kary dootkliwe. odpowiedz • oceń :

~biedny wyborca. , 17:03 25-04-2020 , 53% @~tępiciel lemingów Ty ,,tępiciel,, - to nie Kulik organizuje tę farsę.Poczta i spółki państwowe posiadły prawa Państwowej Komisji Wyborczej.Ja zbyt mało zarabiam aby jakiś oszust dostał mój PESEL do swoich brudnych łap. Proszę tej chucpy nie nazywać wyborami. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:11 25-04-2020 , 43% @~biedny wyborca. Jak to nie prezydent miasta? Przecież ma spis wyborców. Wybory konstytucyjne to nie "chucpa". odpowiedz • oceń :

~Wonpis , 14:59 25-04-2020 , 55% Bardzo dobrze ja sobie nie życzę popieram odpowiedz • oceń :

~leming 40 IQ , 15:03 25-04-2020 , 61% @~Wonpis Ja tes se nie zycze wyboruf, bo moja moja kidafka ma ctyry prucent. de-mo-kra-cja- kon-sty-tu-cja odpowiedz • oceń :

~Doleminga , 15:03 25-04-2020 , 52% Ty jako leming i tak nie możesz głosować odpowiedz • oceń :

~R , 15:16 25-04-2020 , 79% @~Doleminga I tu pięknie widać jak głowa z doopą miejscami się zamienia. odpowiedz • oceń :

~leming 40 IQ , 15:43 25-04-2020 , 7% @~R Jak nie wiecie co to sarkazm to głosu nie zabierajcie mat.hołki :D

https://wgospodarce.pl/informacje/78474-glosowanie-korespondencyjne-zgodne-z-rodo?fbclid=IwAR3Ekm6raZ2-DKZsxTDaJq7VFEj5XdTIFIl8SNqePRizCbNhzSvnm74frdY odpowiedz • oceń :

~Oka , 15:42 25-04-2020 , 69% No i co teraz? Miasto danych nie udostępni i prezes do Ostrołęki już nigdy nie przyjedzie. I w dodatku dwóch takich jego lizusów się obrazi. Nie wiem co będzie dalej i co z nami wszystkimi mieszkańcami. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:15 25-04-2020 , 32% @~Oka No i co teraz? Konstytucja u nas nie obowiązuje? Miasto nie przeprowadzi wyborów, złamie Konstytucję, nie wiem co dalej będzie z naszą władzą miasta? odpowiedz • oceń :

~Leming aktywny na 2szystk , 16:35 25-04-2020 , 77% @~tępiciel lemingów Nie martw się o miasto. Martw się o państwo. Wyślij dane pakiet odbierz i zagłosuj. Tak zrób! odpowiedz • oceń :

~Ty leming , 16:43 25-04-2020 , 79% @~tępiciel lemingów Nie tylko u nas! Nie bądż taki hop siup do przodu. Myślisz że mieszkasz w metropoli? Polskie MIASTA też rrspektują RODO. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:13 25-04-2020 , 21% @~Ty leming Władze miasta powinny zapewnić mi udział w wyborach. Dlaczego władze miasta nie respektują zapisów Konstytucji? odpowiedz • oceń :

~akk , 18:50 25-04-2020 , 43% @~tępiciel lemingów Jaką Konstytucję, Polska już nie ma Konstytucji. Pisuary ją zdeptały i opluły... odpowiedz • oceń :

~Paweł , 16:38 25-04-2020 , 24% Również chciałbym mieć możliwość głosowania od kiedy to samorządy mają wieksze prawa od senatu i sejmu i uchwalonych ustaf ? by w tych kwestiach decydować komuś urząd z jarmarkiem się pomylił odpowiedz • oceń :

~Paweł i Gaweł , 16:46 25-04-2020 , 81% @~Paweł Nic jeszcze nie uchwalili! Intetesuj się i nie kłam. Na razie poczta nocą wysłala maile. Sprawdz! Może i ty dostałeś to przrślesz swoje dane i pakiet fotrze do ciebie. odpowiedz • oceń :

~xyz , 17:04 25-04-2020 , 80% @~Paweł .

Poczta powołuje się na ustawę, która jeszcze nie obowiązuje.

W tej chwili zajmuje się nią Senat. Potem musi jeszcze wrócić do Sejmu i być przegłosowana. Na koniec podpisze ją Adrian Długopis.



Z jakiej racji samorządy mają wysyłać dane wyborców niezgodnie z prawem?



PiS = mafia

. odpowiedz • oceń :

~Gis , 17:09 25-04-2020 , 23% @~xyz Ciekawe jak kulik wraz z innymi sobie podobnymi będzie kozaczył jak ustawa wejdzie w życie?

odpowiedz • oceń :

~xyz , 17:19 25-04-2020 , 79% @~Gis .

Wtedy przekaże, a póki co, to poczta niech się goni.



Wszystkim kochającym PIS i korespondencyjne wybory, przypominam że zakres danych których żąda poczta wystarczy do wzięcia, w naszym imieniu, chwilówki czy kredytu w parabanku. A chronić tych danych będzie listonosz, jego szwagier, pani z kółka różańcowego i partyzant z WOT.



Następna sprawa - nasz premier Pinokio podobno zlecił drukowanie kart wyborczych polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Okazuje się jednak, że karty drukuje niemiecka firma Gather Druck und Vertrieb GmbH!

Czyli "ukryta opcja niemiecka" nie przeszkadza już pisiorom?

Gdzie wspierania rodzimych firm?



PiS=mafia

. odpowiedz • oceń :

~Ola , 19:04 25-04-2020 , 25% @~xyz Dokładnie Xyz! Pomijając wszystkie względy konstytucyjne warto, aby co do niektórych dotarło, że za jakiś czas mogą się zmagać z udowodnianiem, że oni żadnego kredyty nie zaciągali. Widzę już jak uwielbienie do prezesa znika, gdy pojawi się windykator. odpowiedz • oceń :

~Pit , 17:11 25-04-2020 , 11% Czy miasto wysyłało jakąkolwiek korespondencję do mieszkańców?

Chyba nie powinno, bo to "zabójcze koperty" odpowiedz • oceń :

~. , 17:16 25-04-2020 , 78% Jak w ogóle można się odnosić do nie podpisanego maila wysłanego w nocy ... Czy w urzędzie nie maja folderu SPAM??

Poważne pisma to przysyłane są ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU. A w państwie z kartonu, to niewiadomo kto wysyła jakiś spam i cała Polska się tłumaczy. Olać... Niech przyjdzie oficjalne zapytanie/prośba/rozkaz, tak to chyba powinno działać

A nie Janusze teraz się popisują znajomością interpretacji prawa i się przekonują, a to miał prawo, a to nie miał, a to ja chcę a to ja nie chcę. W normalnym państwie powinno być A->A, B->B. A w kartonach i styropianach to ...BUDYŃ

:) odpowiedz • oceń :

~Kid , 17:26 25-04-2020 , 13% @~. Nie słyszałeś że to " zabójcze koperty" wg Marszałka senatu?



Kolego nawet decyzj administracyjne są przesyłane pomiędzy urzędami poprzez epuap podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nie poleconym. Maile również są formą korespondencji już od dawna.

Zanim coś napiszesz pomysł, poczytaj. odpowiedz • oceń :

~Wyborca , 17:22 25-04-2020 , 18% Nie życzę sobie żeby ktokolwiek odbierał mi prawo wyborcze.

Posypią się pozwy przeciw takim włodarzom. Żadna to łaska że przekaże wszystko co trzeba do przeprowadzenia wyborów.

Ciekawe jaki numer wykręci kulik przed kolejnymi wyborami prezydenckimi które po tym jak rządzi miastem przegra nawet z misiem kolargolem odpowiedz • oceń :

~Do wyborcy z pretensjami , 19:07 25-04-2020 , 25% @~Wyborca Martw się o te wybory. Ostrołęka to tylko malutki punkcik na mapie wyborczej. odpowiedz • oceń :

~Ola , 19:09 25-04-2020 , 20% @~Wyborca Wyborco. Nikt Tobie prawa wyborczego nie odbiera. Ktoś robi chucpę z prawa wyborczego i organizuje wybory w czasach epidemii za pomocą ustaw pisanych na kolanie. Poczytaj sobie co napisał Xyz, co Ciebie może czekać, jak te dane dostana się w niepowołane ręce. Będziesz wtedy do sądu powoływał Prezesa czy prezydenta Ostrołęki? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 19:37 25-04-2020 , 67% @~Ola Konstytucja to nie "chucpa". Wybory muszą się odbyć, bo tak nakazuje Konstytucja. Brak organizacji wyborów to łamanie Konstytucji. odpowiedz • oceń :

~. , 17:24 25-04-2020 , 77% Nie ma podstawy prawnej narazie do udostępnienia danych osobowych Poczcie Polskiej. Ustawa narazie jest w Senacie. Potem do Sejmu a na koniec podpis Prezydenta. Komuś bardzo się śpieszy. Czy nie chodzi przypadkiem o wybór nowego prezesa SN? odpowiedz • oceń :

~Big , 17:29 25-04-2020 , 24% @~. Oddycha...bo zadyszki dostaniesz.



Wkrótce będzie ustawa i takie działania włodarzy będą miały swój odpowiednik w postaci paragrafu odpowiedz • oceń :

~xyz , 17:37 25-04-2020 , 77% @~Big .

"... Wkrótce będzie ustawa..."



I o to właśnie chodzi, pisi kołtunie, że tej ustawy jeszcze nie ma!

Nie ma ustawy - poczta nie ma prawa domagać się danych wyborców.



PiS=mafia

. odpowiedz • oceń :

~Big , 17:44 25-04-2020 , 19% @~xyz Nie podniecają się tak bo zawału dostaniesz. odpowiedz • oceń :

~Big , 17:54 25-04-2020 , 24% @~Big Słownictwo Jana Kowalskiego z Ostrołęki.

Tam Cię olali więc tu się udzielasz?

Płacą Ci za dwa portale? Pamiętaj że jest jeszcze trzeci. odpowiedz • oceń :

~Wyborca , 17:52 25-04-2020 , 24% W obecnym czasie, a jeszcze bardziej w najbliższych miesiącach będzie konieczna stabilną władza. Kryzys wymusi kolejne ustawy pomocowe itd a te podpisu prezydenta. Jeśli wybory się nie odbędą będziemy mieli nieustanne przepychanki czy prezydent jest jeszcze prezydentem czy miał prawo podpisać ustawę itd.

Mam gdzieś kto będzie prezydentem, ważne żeby był bo proces legislacyjny wymaga podpisu prezydenta.

W dobie kryzysu nie potrzebuję wrzasków polityków ale konkretnych działań KTÓRYCH NIKT NIGDY NIE PODWAŻY bo będą podpisane przez prezydenta którego wybiorą Polacy.

odpowiedz • oceń :

~Strong enough , 17:53 25-04-2020 , 81% Xyz ma najwyraźniej rację w temacie. odpowiedz • oceń :

~Jacek , 18:06 25-04-2020 , 35% Kulik sympatyzuje z totalna opozycja, niech on się weźmie za robotę, place podatki a on nadal nie robi, gdzie są realizowane jego obietnice wyborcze? odpowiedz • oceń :

~wyborca , 18:45 25-04-2020 , 72% @~Jacek Ciekawe dlaczego i na jakiej podstawie pozbawia się wyborców prawa wyborczego ,przecież marszałek sejmu ogłosił termin wyborów i PKW zezwala udostępnić te listy PP. odpowiedz • oceń :

~akk , 18:52 25-04-2020 , 15% @~wyborca To nie są żadne wybory, to farsa odpowiedz • oceń :

~Billy , 19:53 25-04-2020 , 50% Ciekawe jak jutrzejsze wybory samorządowe uzupełniające w kilkudziesięciu miejscowościach?

Takie wybory POpaprańcom nie przeszkadzają? Pewnie tam ich kandydaci mają większe szanse niż Kidawa.

odpowiedz • oceń :

~Jas , 19:57 25-04-2020 , 100% Skoro opozycja uważa że wybory korespondencyjne są niebezpieczne to dlaczego nie domagają się zamknięcia poczty i wszystkich firm kurierskich.

To co w wielu krajach uważa się za np. bezpieczne zakupy (poprzez pocztę czy kurierów) w Polsce atakuje się. odpowiedz • oceń :

~Byk , 19:59 25-04-2020 , - Grodzki operuje szybko tylko za kopertę. Czyżby i tym razem liczył na kopertę.

"Zabójcze koperty" atakują ale tylko grodzkiego. odpowiedz • oceń :

