"Bareizm w czystym wydaniu". Radny interweniuje w sprawie chodników przy Starowiejskiej

Ponadto mieszkańcy ul. Starowiejskiej zwrócili się do mnie z pytaniem, czy remont chodników na ul. Starowiejskiej obejmuje odcinek ok. 60 metrów od skrzyżowania ulicy Starowiejskiej z ulicą Bolesława Prusa w kierunku ul. K. Szymanowskiego (działki o nr ewid. 61084 i 61085). Z dokumentacji przetargowej zamówienia KPZ.271.2.2020 z dnia 16 stycznia 2020r., w szczególności z projektu zagospodarowania terenu (kopia zagospodarowania terenu z 2012r. z zaznaczeniem, wydruk z Google Street View) wynika, że remont chodnika na ul. Starowiejskiej nie obejmuje powyższego odcinka. Jednocześnie na jednej z działek znajduje się przystanek komunikacji miejskiej MZK (Starowiejska), co w przypadku ułożenia chodnika, ułatwiłoby dostęp do niego mieszkańcom osiedla Stacja

~jon , 17:10 22-04-2020 , 53% A kto z tej ulicy był na filmie : KLER"

No kto ?

Jak się tak do kina chodzi.

To się nie wie.



Najważniejsza w Polsce jest Wolność kinowa.



I sami jesteście w filmie. odpowiedz • oceń :

~;) , 17:11 22-04-2020 , 67% pekiński kundel zaraz powie, że to zgodnie z prawem. A jak się nie podoba to on wszystko załatwi. On może wszystko.

buziaki tajlandzki gnysku. odpowiedz • oceń :

~Do obiektywnych , 18:13 22-04-2020 , 63% Z tym osiedlem to same kłopoty. Ale dlaczego? Mieli taki dobry czas! Radni, przewodniczący rady, dyrektorzy urzędu poprzednich kadencji to mieszkańcy tego kawałka Ostrołęki. 12lat mieli do renowacji, modernizacji, przebudowy,rozbudowy. Zostawili ważne sprawy i bawili się. Słynne festyny osiedla i festyny dworcowe( you tube). Kolejne punkty do spisu zaniedbań poprzedników. Jest czas! Nie minęło jeszcze kolejnych 12 lat. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:50 22-04-2020 , 43% @~Do obiektywnych Teraz przyszli nowi i się oglądają na poprzedników. Najlepiej jakby na gotowe przyszli 12 lat nic nie robili. Krawężników nie potrafią wymienić. odpowiedz • oceń :

~Do tępiciela. , 21:09 22-04-2020 , 75% @~tępiciel lemingów Tamci nie potafili. N8kt się nie ogląda tylko poprawia. Najgorsze są poprawki. odpowiedz • oceń :

~Stacja , 18:35 22-04-2020 , 50% A co za Firma remontuje te chodniki?

odpowiedz • oceń :

~Zostańcie w domu , 19:09 22-04-2020 , 63% @~Stacja Klekot od tańczochodzenia w rytmie disco polo chodził i popsuł odpowiedz • oceń :

~Tomek , 20:15 22-04-2020 , 43% Trwa epidemia to myślą, ze nikt nie widzi. A co się dzieje w szkołach ? A co się dzieje w przedszkolach ? Cisza ? odpowiedz • oceń :

~Niewirny Tomadz , 21:27 22-04-2020 , 67% @~Tomek To samo co w całej Polsce. Rząd ustawą zamkną przedszkola szkoły boiska stadiony baseny siłownie gabinety .... Nie wiedziałeś? Interesuj się co w kraju i na świecie. odpowiedz • oceń :

~Piotr Łotr , 21:00 22-04-2020 , 64% To miasto toczy nieprawdopodobna stagnacja. Nic ani drgnęło przez 1,5 roku poza tym że Kleczkowski dostał wyrok za przestępstwo. Pan radny powinien zapytać kiedy Kleczkowski pokaże że ma honor i zrzeknie się stanowiska. odpowiedz • oceń :

~Ta , 21:11 22-04-2020 , 84% @~Piotr Łotr Tylko życir i zdrowie teraz jest najważniejsze! Wirus zabija. Piotrze dbaj o siebie i najbliższych. odpowiedz • oceń :

~Piotr Łotr , 21:34 22-04-2020 , 100% @~Ta Dzięki za troske. Po prostu dbam też o swoje miasto i martwi mnie co sie z nim dzieje od kilkunastu lat. Miało być lepiej a mamy transmisje i oklaski na balkonie. To troche za mało chyba co? odpowiedz • oceń :

~Piotrze Łotrze , 21:07 22-04-2020 , 50% Nie przesadzaj. Chyba tak źle teraz nie masz? odpowiedz • oceń :

~Piotr Łotr , 21:36 22-04-2020 , 100% @~Piotrze Łotrze Nigdy nie miałem źle ale to moja zasługa bo sam na siebie zarabiam. Ale ten marazm kiepsko na mnie wpływa. Chciałbym mieć odporność psychiczną Macieja kupa długów a ten disco puszcza odpowiedz • oceń :

~Piotr Łotr , 22:02 22-04-2020 , 100% @~Piotrze Łotrze No a od ilu? Od martyrologii i składania kwiatów płynnie przeszliśmy do puszczania disco na transmisji i wyroku za przestępstwo związane z pracą wiceprezydenta. Czyli jeszcze poczekam do 2023 odpowiedz • oceń :

~Piotrze Łotrze , 22:09 22-04-2020 , 29% Nie jest łatwo być Prezydentem. Przejmujesz dorobek zawsze po poprzedniku. odpowiedz • oceń :

~569 , 22:20 22-04-2020 , 84% @~Piotrze Łotrze o matko, jest dorosły ? czy jak

odpowiedz • oceń :

~Piotr Łotr , 22:27 22-04-2020 , 100% @~Piotrze Łotrze Nie jest łatwo to zgoda i jak widać jeszcze trudniej jest być wiceprezydentem. Trzeba zacząć od tego by nie być przestępcą.,,ale ile można czekać? odpowiedz • oceń :

~Piotrze Łotrze , 22:44 22-04-2020 , 40% Trochę masz racji ale nie do końca.Zostań Prezydentem a się przekonasz jak łatwo jest rządzić, jeśli musisz szukać pieniędzy?! odpowiedz • oceń :

~. , 23:02 22-04-2020 , 50% @~Piotrze Łotrze a w bankomacie już nie ma? odpowiedz • oceń :

