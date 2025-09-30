eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Próbne ewakuacje w ostrołęckich szkołach. Dlaczego są ważne?

REKLAMA
zdjecie 1391
zdjecie 1391
REKLAMA
zdjecie 1391
zdjecie 1391
Posłuchaj

W pierwszych miesiącach roku szkolnego 2025/2026 ostrołęckie placówki oświatowe przeprowadziły serię próbnych ewakuacji - ćwiczeń mających na celu doskonalenie procedur bezpieczeństwa, sprawdzenie organizacji wyjść z budynków oraz współdziałania z lokalnymi służbami ratunkowymi.

Największe ćwiczenia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II, gdzie 17 września przeprowadzono próbną ewakuację z udziałem straży pożarnej; uczniowie i personel opuścili budynek sprawnie i bez paniki, a organizatorzy ocenili ćwiczenie jako udane.

Również Szkoła Podstawowa nr 1 oraz inne ostrołęckie placówki informowały o przeprowadzonych manewrach - w niektórych przypadkach ćwiczenia obejmowały symulację zadymienia i koordynację działań ratowniczych z udziałem Państwowej Straży Pożarnej. Szkoły podkreślają, że takie próby odbywają się regularnie (zwykle dwa razy w roku: jesienią i wiosną) i służą utrwaleniu zasad ewakuacji oraz zachowania w sytuacjach awaryjnych.

Dziś, 30 września 2025 roku, próbna ewakuacja została przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce.

Dlaczego to ważne?

  • Sprawdzenie procedur: próby ujawniają błędy w planach ewakuacyjnych i dają możliwość ich korekty.
  • Ćwiczenia bez paniki: regularne powtarzanie działań uczy uczniów i personel opanowania i szybkiego działania.
  • Współpraca ze służbami: obecność straży pożarnej i innych służb pozwala na realistyczną weryfikację czasu reakcji i komunikacji.
Więcej o: próbne ewakuacje, bezpieczeństwo w szkołach, współpraca ze służbami ratunkowymi, symulacje zadymienia, procedury ewakuacyjne

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×