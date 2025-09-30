Próbne ewakuacje w ostrołęckich szkołach. Dlaczego są ważne?

REKLAMA

REKLAMA

W pierwszych miesiącach roku szkolnego 2025/2026 ostrołęckie placówki oświatowe przeprowadziły serię próbnych ewakuacji - ćwiczeń mających na celu doskonalenie procedur bezpieczeństwa, sprawdzenie organizacji wyjść z budynków oraz współdziałania z lokalnymi służbami ratunkowymi.

Największe ćwiczenia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II, gdzie 17 września przeprowadzono próbną ewakuację z udziałem straży pożarnej; uczniowie i personel opuścili budynek sprawnie i bez paniki, a organizatorzy ocenili ćwiczenie jako udane.

Również Szkoła Podstawowa nr 1 oraz inne ostrołęckie placówki informowały o przeprowadzonych manewrach - w niektórych przypadkach ćwiczenia obejmowały symulację zadymienia i koordynację działań ratowniczych z udziałem Państwowej Straży Pożarnej. Szkoły podkreślają, że takie próby odbywają się regularnie (zwykle dwa razy w roku: jesienią i wiosną) i służą utrwaleniu zasad ewakuacji oraz zachowania w sytuacjach awaryjnych.

Dziś, 30 września 2025 roku, próbna ewakuacja została przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce.

Dlaczego to ważne?