Profesor Braun w Ostrołęce: O tradycji, która nie znika

Czy we współczesnym, pędzącym świecie jest jeszcze miejsce na kultywowanie tradycji? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy wyjątkowego spotkania autorskiego z profesorem Krzysztofem Braunem, które odbyło się 9 kwietnia w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce.

Spotkanie przyciągnęło liczne grono osób, dla których tożsamość regionalna jest wartością nadrzędną. Wśród gości znaleźli się nie tylko badacze historii i publicyści, ale także twórcy ludowi oraz poeci.

Wystąpienie profesora stało się punktem wyjścia do niezwykle ożywionej dyskusji. Jednym z głównych wniosków, jakie płynęły z sali, było przekonanie o wyjątkowej pozycji Kurpiowszczyzny na mapie kulturalnej Polski.

Uczestnicy debaty zgodnie przyznali, że region Kurpi ma ogromne szczęście do pasjonatów – badaczy i autorów, którzy niestrudzenie dokumentują lokalne dzieje. Dowodem na to jest niesłabnąca dynamika rynku wydawniczego w regionie; wciąż powstają nowe publikacje, które nie pozwalają zapomnieć o korzeniach i unikalnej tożsamości tej ziemi.