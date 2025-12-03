eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, NOWE FAKTY

Prokuratura bada sprawę znęcania się nad psem w Troszynie. Zwierzę było skrajnie zaniedbane

REKLAMA
zdjecie 1014
fot. DIOZfot. DIOZ
REKLAMA
Posłuchaj

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie w sprawie znęcania się nad psem w Troszynie. Zwierzę było trzymane w rażąco złych warunkach, było wygłodzone i nie otrzymywało opieki weterynaryjnej. Śledczy starają się ustalić właściciela.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce wszczęła 17 listopada 2025 roku postępowanie w sprawie znęcania się nad psem rasy mieszanej, przypominającym owczarka niemieckiego. Do dramatycznego zdarzenia doszło w Troszynie w powiecie ostrołęckim. Według ustaleń śledczych, pies o czarno-podpalanej maści był trzymany w skrajnie niewłaściwych warunkach. Zwierzę znajdowało się w stanie rażącego wychudzenia i zaniedbania, żyło w brudzie, wśród odchodów.

Co więcej, pies cierpiał na nieleczoną chorobę – miał olbrzymiego guza nieznanego pochodzenia. Nie zapewniono mu odpowiedniej do wieku i gatunku karmy ani niezbędnej opieki weterynaryjnej. Postępowanie dotyczy czynu znęcania się nad psem poprzez zadawanie mu bólu i cierpienia, trzymanie w niewłaściwych warunkach oraz niezapewnienie niezbędnej opieki.

Zawiadomienie od organizacji DIOZ

Do akt sprawy wpłynęło zawiadomienie od pełnomocnika Stowarzyszenia Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt z siedzibą we Wrocławiu. Organizacja zgłosiła, że pies był przetrzymywany na terenie gospodarstwa rolnego w Troszynie w nieustalonym czasie, nie dłużej niż do 13 listopada 2025 roku.

Kontrowersje po nocnej interwencji. Oskarżana przez DIOZ radna zapowiada kroki prawne

O radnej powiatu ostrołęckiego Agnieszce Jasionek (klub PiS) zrobiło się głośno po tym, jak rano pojawiło się nagranie jednej z organizacji zajmującej się ochroną zwierząt. Organizacja twierdzi, że…

W toku postępowania prokuratura wykonała już szereg czynności procesowych. Przesłuchano świadków posiadających wiedzę o zdarzeniu, zwrócono się do policji o przyjęcie ustnego zawiadomienia i przesłuchanie zgłaszającego. Do akt dołączono również dokumentację dotyczącą leczenia oraz szczepień psa.

Obecnie śledczy prowadzą czynności zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy. Kluczowe jest ustalenie właściciela zwierzęcia: organizacja wskazywała na jedną z radnych powiatu ostrołęckiego, ta jednak zapewniała, że nie jest to jej pies. 

W sprawie wykonywane są czynności zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, w szczególności w celu ustalenia właściciela psa – poinformowała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Więcej o: znęcanie się nad zwierzętami, rażące zaniedbanie, opieka weterynaryjna, śledztwo, Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
zgłoś wydarzenie
×