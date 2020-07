Promile i brak prawka – ta mieszanka nie mogła skończyć się dobrze!

REKLAMA

Siadanie za kółkiem po pijanemu i bez prawa jazdy to nigdy nie jest dobry pomysł. Takie połączenie to niemal pewne kłopoty. Dziś w nocy na własnej skórze przekonał się o tym 27-letni kierowca vw. Tylko czy weźmie tę srogą lekcję do siebie?



Do zdarzenia doszło o północy z niedzieli na poniedziałek w Rybienku Leśnym. Ze wstępnych ustaleń policjantów drogówki wynika, że 27-latek kierujący vw na prostym odcinku ulicy podporucznika Wołowskiego stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Przeprowadzone przez mundurowych badanie alkomatem wykazało w organizmie mieszkańca gminy Wyszków, aż 1,5 promila alkoholu. Jak się również okazało mężczyzna nie miał prawa kierować samochodem, ponieważ nie posiada wymaganych uprawnień.



Teraz za swoje postępowanie wyszkowianin odpowie przed sądem. Grozi mu kara więzienia nawet do 2 lat, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara finansowa.