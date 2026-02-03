eOstroleka.pl
Region,

Najpierw gaz, później kwas! Szokujące kulisy rozboju w salonie gier

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko trzem mężczyznom w wieku 23, 21 i 17 lat, którym przedstawiono zarzuty rozboju z użyciem gazu obezwładniającego oraz kwasu butanowego. Do zdarzenia doszło 22 stycznia w Ostrowi Mazowieckiej.

W czwartek 22 stycznia wieczorem policja w Ostrowi Mazowieckiej otrzymała zgłoszenie od zarządcy bloku przy ulicy Lubiejewskiej o nieprzyjemnym chemicznym zapachu wydobywającym się z lokalu z sąsiedniego budynku. Na miejsce pojechali policjanci. Funkcjonariusze potwierdzili nieprzyjemną woń wydobywającą się z budynku sąsiadującego z blokiem. Na miejscu interweniowała również straż pożarna. Nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców bloku.

Podjęto decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Wewnątrz nie było nikogo. Natomiast policjanci znaleźli pięć automatów do nielegalnych gier hazardowych, kilka tysięcy złotych w gotówce oraz rozlaną na podłodze ciecz o intensywnym zapachu.

Trzy osoby tymczasowo aresztowane

W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Ostrowscy policjanci z pionu kryminalnego natychmiast podjęli działania mające na wyjaśnienie okoliczności sprawy. Funkcjonariusze w miniony czwartek 29 stycznia zatrzymali do tej sprawy trzech mieszkańców powiatu wyszkowskiego.

W Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej podejrzanym przedstawiono zarzut tego, że 22 stycznia 2026 roku w Ostrowi Mazowieckiej w lokalu usługowym przy ulicy Lubiejewskiej, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na osobach pokrzywdzonych. Posługując się środkiem obezwładniającym w postaci ręcznego miotacza gazu, pryskając pokrzywdzonym prosto w twarz oraz rozlewając w wymienionym lokalu kwas butanowy, doprowadzili pokrzywdzonych do stanu bezbronności i zażądali od nich wydania posiadanych pieniędzy. Zdaniem śledczych, stosowali jednocześnie przemoc poprzez podstawienie nogi pokrzywdzonej, w wyniku czego upadła na podłogę, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 850 złotych na szkodę pokrzywdzonego.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zadecydował o zastosowaniu wobec 23-latka i 21-latka tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast wobec 17-latka na dwa miesiące. Podejrzanym grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności za rozbój z użyciem niebezpiecznych substancji.

Wasze opinie

~Tedi, 10:27 03-02-2026,   -
To widać że dzielnicowy świetnie zna swój rejon w którym pracuje  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Anonim, 11:29 03-02-2026,   -
To maszyny są znowu legalne? Pytam bo są wszędzie.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Gość, 12:47 03-02-2026,   -
@~Anonim No właśnie, w Ostrołęce też są i nikt z tym nic nie robii
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Oka, 13:01 03-02-2026,   100%
Może się wreszcie milicja i służba celno skarbowa weźmie za nielegalne automaty w Ostrołęce. Takich punktów w Ostrołęce działa już chyba ok. 20 wystarczy się przejechać po mieście i od razu widać. Udają ,że nie widzą czy ktoś siedzi u kogoś w kieszeni??
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~no, 14:44 03-02-2026,   -
@~Oka bronisz ludziom  gry i tracenia  kasy  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Małolat, 13:51 03-02-2026,   -

Boję się salonów gier!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
