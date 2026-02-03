Najpierw gaz, później kwas! Szokujące kulisy rozboju w salonie gier

REKLAMA

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko trzem mężczyznom w wieku 23, 21 i 17 lat, którym przedstawiono zarzuty rozboju z użyciem gazu obezwładniającego oraz kwasu butanowego. Do zdarzenia doszło 22 stycznia w Ostrowi Mazowieckiej.

W czwartek 22 stycznia wieczorem policja w Ostrowi Mazowieckiej otrzymała zgłoszenie od zarządcy bloku przy ulicy Lubiejewskiej o nieprzyjemnym chemicznym zapachu wydobywającym się z lokalu z sąsiedniego budynku. Na miejsce pojechali policjanci. Funkcjonariusze potwierdzili nieprzyjemną woń wydobywającą się z budynku sąsiadującego z blokiem. Na miejscu interweniowała również straż pożarna. Nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców bloku.

Podjęto decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Wewnątrz nie było nikogo. Natomiast policjanci znaleźli pięć automatów do nielegalnych gier hazardowych, kilka tysięcy złotych w gotówce oraz rozlaną na podłodze ciecz o intensywnym zapachu.

Trzy osoby tymczasowo aresztowane

W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Ostrowscy policjanci z pionu kryminalnego natychmiast podjęli działania mające na wyjaśnienie okoliczności sprawy. Funkcjonariusze w miniony czwartek 29 stycznia zatrzymali do tej sprawy trzech mieszkańców powiatu wyszkowskiego.

W Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej podejrzanym przedstawiono zarzut tego, że 22 stycznia 2026 roku w Ostrowi Mazowieckiej w lokalu usługowym przy ulicy Lubiejewskiej, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na osobach pokrzywdzonych. Posługując się środkiem obezwładniającym w postaci ręcznego miotacza gazu, pryskając pokrzywdzonym prosto w twarz oraz rozlewając w wymienionym lokalu kwas butanowy, doprowadzili pokrzywdzonych do stanu bezbronności i zażądali od nich wydania posiadanych pieniędzy. Zdaniem śledczych, stosowali jednocześnie przemoc poprzez podstawienie nogi pokrzywdzonej, w wyniku czego upadła na podłogę, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 850 złotych na szkodę pokrzywdzonego.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zadecydował o zastosowaniu wobec 23-latka i 21-latka tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast wobec 17-latka na dwa miesiące. Podejrzanym grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności za rozbój z użyciem niebezpiecznych substancji.