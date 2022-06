Przedszkola Nr 10 i 16 znikną z mapy Ostrołęki? Nowe ma powstać przy ulicy Kościuszki [SONDA]

REKLAMA

~Ola , 12:35 20-06-2022 , 70% Powinno powstać nowe dodatkowe przedszkole.

Jakby jeszcze znikneło z nich kolesiostwo i zależności było by super.

Zatrudnić do pomcy młode kobiety, którym się chce coś robić, a nie dinozaury po znajomości co tylko marudzą, że trzeba dzieciom pomagać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tobiasz , 12:52 20-06-2022 , 36% @~Ola Poszła Ola do przedszkola bo zrobiła se bachora, he he, hi hi hi, chry chy chry • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kebab , 16:07 20-06-2022 , 67% @~Ola chcielibyśmy żeby TEN zniknął z mapy ostrołęki • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ewa , 18:37 20-06-2022 , 25% @~kebab wracaj na wioskę wypad z miasta • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Karino , 19:50 20-06-2022 , 40% @~Ola A młode tylko patrzą w telefon zamiast pilnować dzieci i im pomagać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec , 12:43 20-06-2022 , 87% Władze miasta od kilku miesięcy ogłaszają budowę nowego przedszkola w naszym mieście...zapomnieli tylko dodać, że to w zamian za dwa które chcą zamknąć. Taki mały szczegół. Poza tym Stare miasto to chyba najbardziej zakorkowany obszar naszego miasta. Dołożonie jeszcze ruchu do nowego przedszkola na tych jednokierunkowych uliczkach na pewno pomoże rozwiązać problem korków. Czy miasto nie powinno raczej starać się wybudować przedszkola gdzieś między os. Centrum i Stacja, gdzie zamieszkuje większość młodych rodzin? Piękna działka była wystawiona na sprzedaż przez miasto u zbiegu Goworowskiej i "obwodnicy" (50723/3), czy to nie byłoby lepsze miejsce na nowe przedszkole? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~hiheoei , 13:05 20-06-2022 , 84% @~Mieszkaniec A W PIĄTEK JAK PRZED MOSTAMI SA kooorki TO JAK DZIECKO Z PRZEDSZKOLA ODBIERZE RODZIC ?

po SLDowsku

piechotkoą ... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tobiasz , 13:08 20-06-2022 , 23% @~Mieszkaniec Dziś mieszkaniec jest jebnię..ty bo się boi korków biedny, he he he, hii hi hi • zgłoś odpowiedz • oceń :

~x , 15:24 20-06-2022 , 65% @~Tobiasz tobiasz ruski trollu, wypi*przaj na drzewo banany prostować • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Po pisowsku , 16:04 20-06-2022 , 27% @~hiheoei A skąd i dokąd jedzie ten rodzic? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ola , 12:57 20-06-2022 , 70% Tobiaszku, nikt tam za darmo nie siedzi, a wszyscy rodzice są pracujący teoretycznie. Hahaja • zgłoś odpowiedz • oceń :

~King of the Bongo , 13:47 20-06-2022 , 74% Po co pieniądze wydawać na nowe przedszkole i budowę nowego budynku jak mogą to obsługiwać dwa inne gotowe działające przedszkola. To jawne marnotrastwo by było gdyby do takiego działania miasto przystąpiło • zgłoś odpowiedz • oceń :

~King of the Bongo , 13:48 20-06-2022 , 35% @~King of the Bongo Chyba że zły stan techniczny jest rzeczywiście tych starych przedszkoli • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Inspektor , 16:28 20-06-2022 , 35% @~King of the Bongo Jak coś runie to dopiero będzie krzyk i olaboga! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Iza , 13:55 20-06-2022 , 80% Moim skromnym zdaniem to wszyscy będą mieli daleko do tego przedszkola.W okolicy nie ma bloków i osiedli mieszkalnych, daleko od ulicy Powstańców i Mazowieckiej no i problem z dojazdem bo ulica jest jednokierunkowa... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ja , 14:41 20-06-2022 , 78% Oświata leży i kwiczy w tym mieście. Ostrołęka nie może się doczekać kiedy ta władza zejdzie z oczu mieszkańcom. I niech zabierze ze sobą tych wszystkich przekupionych radnych • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dawaj konkrety nie bój si , 15:14 20-06-2022 , 22% @~Ja Żarty obiboka oświatowego! Co konkretnie masz na myśli? Bo szkoły wszystkie działają, nauczycieli w bród! Brakuje tylko uczniów! Radni? Poważne oskarżenia! Znasz to ! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Do radnego , 15:35 20-06-2022 , 83% @~Dawaj konkrety nie bój si Chyba któryś radny się obudził z letargu. I udaje że nie wie co zrobili z tym miastem. Dowody są jasne bo nawet ci co kręcili głowami teraz kiwają jak posłuszne owce. Zatrudniona sekretarka w OcK na wysokim stanowisku i już zmiana frontu. Zabezpieczył każdego i dobrze o tym wiesz. Na każdy nawet fatalny i pomysł musicie teraz przyklaskiwać.

Szkoły są tylko nie wiesz co się w nich dzieje. Jak są poniżani pracownicy z obsługi którym pozbierano wszystko zostawiając najniższą krajową bo przecież urzędasy czyimś kosztem muszą sobie podnieść. Jakie problemy z dowozami niepełnosprawnych dzieci mają rodzice. W specjalnej jeden nauczyciel ogarnia 8 chorych dzieci a jak ktoś chce do toalety to trzeba wołać sprzątaczkę. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ala , 15:37 20-06-2022 , 82% @~Do radnego Zgadza się. Taki los zgotowała emerytka. Wspomnij jeszcze o mobingu i że ludzie na psychotropach chodzą. Żal zostawić pracę przed końcem ich kadencji. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mein , 16:03 20-06-2022 , 12% @~Do radnego No to czas zmienić kraj! Opisałeś sytuację ludzi pracy nie z *** Nauczyciele nadal nie mają podwyżek od swojego resortu! Co ty na to? Uczniów mało to i obsługa niewiele ma do roboty! Nauka zdalna dała wytchnienie obsłudze! Nie sprzątali, nie naprawiali, nie gotowali., nie….. nie…..A ty jaką pracę straciłeś? Może czas na urzędnika do krusu, UW, do kuratorium na kuratora lub doradcę metodycznego!!! Bajdurzysz „ja”. Jesteś rozgoryczony i niewiarygodny!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~As , 16:08 20-06-2022 , 30% @~Ala Ala ma kota! I to dosłownie!!! i w przenośni!!! Kto zna Alę? Nikt?!!! A to pech! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Matka , 16:20 20-06-2022 , 10% @~Ala Na psychotropach? Chyba niemożliwe! Oby to nie był nl uczący moje dziecko! A co na to medycyna pracy! Niebezpieczeństwo czai się! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kanikuła w szkołach , 16:27 20-06-2022 , 92% @~Do radnego Już za parę dni, za dni parę wezmą plecak swój i gitarę…. Wakacje! Znowu są wakacje! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~rumiany , 18:59 20-06-2022 , 29% @~Do radnego szkoły leżą w całym kraju, to z powodu deformy pisiej • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Hej , 19:02 20-06-2022 , 80% @~Matka Matka nie bój się. Na psychotropach jadą ludzie z urzędu którzy pracują pod władzą emerytki. Było już o tym tylko nikt sobie nic z tego nie robi. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Matka zawsze się boi , 20:39 20-06-2022 , 20% @~Hej Kłamiesz! Dziecko ważniejsze bo bezbronne wobec miłośnika psychotropów! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Nowe , 15:07 20-06-2022 , 28% Zrobić tak żeby było jak najlepiej! Rozważyć wszystkie za i przeciw. Bez emocji tylko merytorycznie! Rodzice przywożą dzieci do przedszkoli autami. Odległość więc nie ma znaczenia! Są kraje gdzie rodzic nie wchodzi rano do przedszkola z dzieckiem! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dramat , 15:09 20-06-2022 , 80% Normalnie nie wierzę. Co jeszcze pójdzie do zniszczenia? Ronda zostały porozwalane i rozgrzebane, komu przeszkadzały?Teraz przedszkola do rozbiórki bo stare? Jak się dało wyremontować dawne Konsumy przy Bogusławskiego to można wyremontować i przedszkola! Na pewno będzie taniej niż budowa kolejnego w takim miejscu gdzie nikt normalnie nie dojedzie o nie wyjedzie bez gigantycznego korka. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Co jeden polepszy to drug , 15:38 20-06-2022 , 28% @~Dramat Ronda piękne! Estetyczne i bezpieczne! Przedszkola co najmniej 40letnie. Na tamte czasy może i nowoczesne! Obecnie nie do przyjęcia! Koszt remontu ruiny przewyższa koszt budowy nowego, nowoczesnego, ekologicznego budynku. Kup stary 40letni dom po kimś i zrób remont instalacji- wszystkich, stolarki okiennej i drzwi, dachu, ścian, podłóg, łazienek, kuchni, ogrodzenia, zagospodarowania terenu, wyposażenia….. koszt materiałów, robocizna,. Podlicz! Umiesz? Nie? Zwróć się do fachowca o kosztorys! Wstępny! Bo po drodze dużo się zmieni! Powodzenia w liczeniu, remoncie i myśleniu!!! Kto nie ma nic to pisze takie bzdurne komentarze. Pokaż nam co masz a powiemy ci kim jesteś!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Olsen , 18:17 20-06-2022 , 88% @~Co jeden polepszy to drug I ta płyta paździerzowa na rozwalonej i nie naprawionej fontannie też piękna. I trawa przy drogach najbujniejsza, a zdarty asfalt na obwodnicy jak pięknie od marca. A wrony w parku jak pięknie o******y alejki. Napatrzeć się nie można, nadziwić się nie można, jak szybko to miasto pięknieje inaczej… • zgłoś odpowiedz • oceń :

~To ona , 18:40 20-06-2022 , 17% @~Dramat Ronda gościu wreszcie przypominają rondo a nie góry piachu

To miasto wreszcie odżywa po 12 latach kolesiarstwa

Idz na stary basen pochwał władze poprzednia • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Olsen ustrzel te wrony , 20:35 20-06-2022 , 9% @~Olsen Pięknie! Lepiej niż na twojej rodzinnej wsi olsen. Dlatego szok! Co ci przeszkadza trawa? Skoś i zachowaj dla zwierząt w oborze! Zimą jak znalazł. Wrony kraczą, że nadchodzi kryzys!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Gang , 20:42 20-06-2022 , 10% @~Olsen Ten kto zniszczył fontannę ten zbiera się do naprawy! Może to ty olsen i dlatego to tak wygląda! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Stary , 15:34 20-06-2022 , 83% Przecież to oczywiste, że za Kulika nic tam nie powstanie. Mija czwarty rok rządów i dopiero rozpoczęli rozbiórkę . Na budowę Kulik będzie potrzebował dekad! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Amen , 15:51 20-06-2022 , 8% @~Stary Sąd uznał, że w czerwcu 2022 r.,(kiedy to w sądzie NIKT nie nosi masek) zagrożenie COVIDowe jest tak duże,że należy CAŁĄ sprawę rozpoznać bez obecności Od 2020 roku mamy zagrożenie do teraz. Trudno o działania przy takim zagrożeniu życia ludzkiego! Niebagatelny wpływ miały też perfidne działania starego i ferajny wobec włodarza włącznie z TVP . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gosk anna , 16:10 20-06-2022 , 12% @~Stary przynajmniej coś dla ludzi buduje a nie kościoły • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Bob , 16:23 20-06-2022 , 19% @~Dramat Nie znasz się a zabierasz głos! Najwięcej do powiedzenia mają ci co nic nie umieją! Ty to dopiero dramat! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Sonda , 18:28 20-06-2022 , 95% Zostawić dwa stare (lokalizacja!) oraz wybudować żłobkoprzedszkole (potrzeby obywateli) i będzie git (nowe miejsca pracy). • zgłoś odpowiedz • oceń :

~A , 21:40 20-06-2022 , 75% W miejscu dworca PKS powinno powstać przedszkole. Dzieci mogłyby dojeżdżać autobusami, taxówkami, a nowobogacy przywoziliby swoje pociechy nowymi autkami z leasingu. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jest ok będzie git , 06:45 21-06-2022 , 20% @~A Teren dworca jest własnością kościoła! Prawdziwi ostrołęczanie pamiętają zboże księdza w tym miejscu. Włodarz to nie ……że kupi kościelne pola!!! Dowiozą i tam. Do do sp nr10 wiozą z ościennych gmin. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 09:41 21-06-2022 , 80% @~A W miejscu starej pływalni powinno powstać przedszkole. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Przedszkole im. Tl , 10:43 21-06-2022 , 34% @~tępiciel lemingów Najpierw proces wyjaśniający jak doszło do ruiny! Potem analiza dokumentów właściciel najemca, potem ustalenie nadzoru nad procesem niszczenia i kradzieży w centrum miasta a potem odpowiedzialność z pokryciem strat dwóch stron umowy! Jak to zostanie zakończone to wtedy można coś postanowić! No chyba że tl podejmie się tej karkołomnej procedury!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Himko , 11:46 21-06-2022 , 100% W dobie ochrony klimatu i ekologii oraz dbanie o czyste powietrze w mieście, przedszkola powinno się lokalizować tam gdzie jest potrzeba, czyli tam gdzie jest w pobliżu najwięcej dzieci, by można je doprowadzić pieszą bądź dojechać ekologiczną komunikację miejską, a nie tam gdzie każde jedno dziecko trzeba dowieść kopcącym autem, dodatkowo gdzie są korki i gdzie ktoś ma chore ambicje, toć to się buduje na lata?, gdzie perspektywa tych ludzi? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Prywatne przedszkola , 13:00 21-06-2022 , 0% @~Himko Toć to siok! Trzeba trochę przejść! Jak to w mieście! Prywatne przedszkola miały wzięcie(np. w roku 2015 bo brakowało miejsc w miejskich)nawet przy ul.Kilińskiego i bardzo daleko przy ulicy Kołobrzeskiej. Twoje argumenty są nijakie! Tak tylko by napisać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~500+ , 14:44 21-06-2022 , - @~Himko Perspektywę zapewniają swoim dzieciom i wnukom rządzący tym krajem i ci pobierający i popierający. Ty też? • zgłoś odpowiedz • oceń :

