Pub Elita jednak otwarty! "Każdy może wpaść pożyczyć szklankę"

Żenada ! Bezprawne działania wystraszyły . To co się dzieje to wina ludzi którzy na to pozwalają. Ludzie stoją w prawie to rząd jest rebeliantem !

Normalne było , że zmięknie.Jak i to,że jebutno kontrolę.Niech się cieszą że przed a nie w trakcie bo by się posypały kary.Normalka,jakby im popuścili to by się reszta buntowała.A państwo złodzieji nie może se nato pozwolić.Zatłuką tych ludzi.To jak szantaż.

Dobry wieczór! Najmilsi! Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie zostawia przedsiębiorców bez pomocy. Na wsparcie przeznacza gigantyczne jak na polskie warunki kwoty. Myślę, że i pub Elita załapie się na tę pomoc... "We wtorek rząd przyjął uchwały ws. Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich firm oraz nowelę Tarczy Finansowej. Przedsiębiorcy od 15 stycznia będą mogli wnioskować o świadczenia z tarczy PFR. Kto będzie mógł skorzystać z pomocy i na jakich zasadach? Nowe rozwiązania, mają zapobiec upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) z tarczy finansowej dla mikro, małych i średnich firm z branż najbardziej dotkniętych wprowadzonymi na jesieni obostrzeniami będzie mogło skorzystać do 70 tys. firm. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, budżet programu wyniesie 13 mld zł. Na program składają się dwa działania: Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł; Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł" - wskazało Centrum Informacyjne Rządu. Wnisoki o wsparcie będzie można składać od 15 stycznia 2021 r. Wsparcie z Tarczy PFR 2.0 dla kogo? Pomoc z tarczy nie będzie dostępna dla wszystkich. Przed wszystkim nie skorzystają z niej samozatrudnieni. Kody PKD będą sprawdzane na dzień 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD. Lista kodów początkowo zakładała 38, jednak została rozszerzona do 45, na dzień 5.01.2021 r. obejmuje takie PKD jak: 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; Pozdrawiam... Życzę miłego wieczoru...

~Xyz , 22:38 15-01-2021 , 0%