Rada osiedla Stacja zaprasza na wigilię osiedlową!

Rada Osiedla Stacja serdecznie zaprasza na tradycyjną Wigilię Osiedlową. Wydarzenie zaplanowano na 7 grudnia 2025 roku o godzinie 14:00.
Wigilia odbędzie się na scenie przy Dworcu PKP. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który wprowadzi wszystkich w magiczny, bożonarodzeniowy nastrój. Wśród atrakcji przewidziano występy dzieci, wspólne składanie życzeń oraz tradycyjne łamanie się opłatkiem.
Uczestnicy będą mieli okazję skosztować wigilijnych potraw oraz słodyczy. Wigilia Osiedlowa to doskonała okazja, aby wspólnie celebrować nadchodzące święta, podzielić się życzeniami i spędzić czas w miłej, sąsiedzkiej atmosferze. Nie może Was tam zabraknąć!
Kiedy i Gdzie?
Data: 7 grudnia 2025 r.
Godzina: 14:00
Miejsce: Scena przy Dworcu PKP