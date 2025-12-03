eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Rada osiedla Stacja zaprasza na wigilię osiedlową!

REKLAMA
zdjecie 9852
REKLAMA
Posłuchaj

Rada Osiedla Stacja serdecznie zaprasza na tradycyjną Wigilię Osiedlową. Wydarzenie zaplanowano na 7 grudnia 2025 roku o godzinie 14:00.

Wigilia odbędzie się na scenie przy Dworcu PKP. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który wprowadzi wszystkich w magiczny, bożonarodzeniowy nastrój. Wśród atrakcji przewidziano występy dzieci, wspólne składanie życzeń oraz tradycyjne łamanie się opłatkiem.

Uczestnicy będą mieli okazję skosztować wigilijnych potraw oraz słodyczy. Wigilia Osiedlowa to doskonała okazja, aby wspólnie celebrować nadchodzące święta, podzielić się życzeniami i spędzić czas w miłej, sąsiedzkiej atmosferze. Nie może Was tam zabraknąć!

Kiedy i Gdzie?

  • Data: 7 grudnia 2025 r.

  • Godzina: 14:00

  • Miejsce: Scena przy Dworcu PKP

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
zgłoś wydarzenie
×