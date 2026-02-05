eOstroleka.pl
Ratownicy z ostrołęckiego „Meditransu” walczyli na międzynarodowych mistrzostwach w Szczyrku

fot. SPZOZ Meditrans Ostrołękafot. SPZOZ Meditrans Ostrołęka
To był sprawdzian umiejętności, zimnej krwi i doskonałej współpracy. Ratownicy medyczni Paweł Jakubiak i Radosław Grabowski reprezentowali SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA podczas prestiżowych XX Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym w Szczyrku.

W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział aż 40 zespołów, reprezentujących stacje pogotowia z całej Polski oraz z zagranicy. Poziom trudności był niezwykle wysoki, a zadania przygotowane przez organizatorów wymagały od uczestników nie tylko ogromnej wiedzy medycznej, ale i doskonałej kondycji fizycznej w zimowych warunkach. Zwycięzcami całego turnieju zostali ratownicy z SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Nasz duet, Paweł Jakubiak i Radosław Grabowski, pokazał się z bardzo dobrej strony. Zespół „Meditransu” wywalczył 14. miejsce, gromadząc na swoim koncie 271,8 punktu

Jesteśmy dumni z profesjonalnej postawy i zaangażowania naszych ratowników. Gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie jednostki! – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Mistrzostwa w Szczyrku to jednak coś więcej niż tylko walka o punkty i miejsca na podium. Obok zdrowej rywalizacji, kluczowym elementem spotkania była wymiana doświadczeń między zespołami z różnych części kraju i Europy, poszerzanie wiedzy oraz integracja środowiska ratowniczego.

 

