Straż pożarna z nowym sprzętem. "To inwestycja w bezpieczeństwo"

zdjecie 7692
fot. FB/Mariusz Frankowskifot. FB/Mariusz Frankowski
zdjecie 7692
W Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Komenda Wojewódzka PSP wraz z podległymi jednostkami w ramach POLiOC otrzymała prawie milion złotych. Sprzęt trafi do 9 komend powiatowych i miejskich, w tym do Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce.

"Straż pożarna to kluczowy partner dla samorządów w sytuacjach kryzysowych - pomaga chronić życie, zdrowie i mienie mieszkańców. Dzięki nowemu wyposażeniu jeszcze lepiej wesprzemy mieszkańców przy skutkach żywiołów, trudnych warunków atmosferycznych oraz innych sytuacji kryzysowych" - podkreślił wojewoda Mariusz Frankowski.

Ostatnie dni pokazały, jak ważna jest dobrze wyposażona straż pożarna. Arktyczne mrozy sięgające minus 25 stopni, akcja "Ostrołęka pomaga i chroni" z ogrzewanym namiotem, interwencje przy wychłodzonych osobach, awarie pojazdów - to wszystko wymaga sprawnego sprzętu i profesjonalnej obsługi.

"Na lata 2025-2026 rząd przeznaczył prawie 34 miliardy złotych na wzmacnianie odporności lokalnych społeczności - to środki na nowoczesny sprzęt, dostosowanie infrastruktury i wyposażenie szpitali oraz jednostek ratowniczych. Już wkrótce ogłosimy kolejny nabór, w którym PSP i samorządy otrzymają kolejne środki na zakup sprzętu" - zapowiedział wojewoda. "Dziękuję strażakom i wszystkim, którzy pracowali przy przekazaniu sprzętu - to inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich" - podsumował Mariusz Frankowski.

To dobra wiadomość dla mieszkańców Ostrołęki i powiatu. Nowoczesny sprzęt to szybsza i skuteczniejsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Więcej o: Komenda Miejska PSP, Program Ochrony Ludności, sprzęt ratowniczy, sytuacje kryzysowe, Mariusz Frankowski

~Pinindzy ni ma.., 23:39 04-02-2026,   -
Ale jak to tak? Przecież siepacze rudego folksdojcza, poprzednią ekipę wsadzają do więzienia. Mam rozumieć że ci co teraz wręczają sprzęt też wylądują za kratami bo osiągnęli "korzyść polityczną".
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
×