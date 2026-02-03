eOstroleka.pl
Ostrołęka: Pożar i ewakuacja na budowie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego [ZDJĘCIA]

fot. eOstrołęka.pl
W poniedziałkowe popołudnie przy ulicy Sienkiewicza w Ostrołęce interweniowały zastępy straży pożarnej. W budowanym obiekcie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego doszło do groźnego incydentu. Co dokładnie tam się wydarzyło?

Do pożaru doszło w poniedziałek, 2 lutego, tuż przed godziną 17:00. Służby ratunkowe otrzymały alarmujące zgłoszenie o silnym zadymieniu w rejonie tzw. "starego szpitala". Obecnie trwają tam intensywne prace wykończeniowe związane z budową nowoczesnego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Sytuacja wyglądała groźnie. Pracownicy przebywający wewnątrz obiektu zauważyli dym wydostający się spod sufitu. Dzięki zachowaniu procedur bezpieczeństwa udało się uniknąć tragedii. Natychmiast ogłoszono ewakuację wszystkich osób przebywających w zagrożonej strefie. Pracownicy przenieśli się do innego skrzydła budynku.

Równolegle podjęto próbę gaszenia pożaru i odcięto zasilanie elektryczne w zagrożonej części obiektu.

Na miejsce przyjechały jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Strażacy musieli precyzyjnie zlokalizować źródło ognia, które ukryte było pod konstrukcją wykończeniową.

Działania strażaków polegały na sprawdzeniu obiektu kamerą termowizyjną i częściowym rozebraniu konstrukcji lekkiego sufitu w miejscu, gdzie znajdowało się źródło pożaru.

– wyjaśnia st. kpt Marek Andrzejczyk z KM PSP w Ostrołęce.

Dzięki szybkiej interwencji ogień nie zdążył rozprzestrzenić się na cały budynek. Mimo to, zniszczenia są kosztowne, straty wstępnie oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Straż pożarna wskazała również najbardziej prawdopodobny powód pojawienia się dymu. Do incydentu dojść mogło z powodu zwarcia instalacji elektrycznej przy wentylatorze.

Na szczęście, w wyniku poniedziałkowego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

