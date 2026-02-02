eOstroleka.pl
Region, NA SYGNALE

Uciekli z płonącej pułapki. Z ogniem walczyło 14 zastępów strażackich! [ZDJĘCIA]


fot. OSP Krzynowłoga Małafot. OSP Krzynowłoga Mała

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego w miejscowości Ożumiech (gmina Krzynowłoga Mała) doszło do groźnego pożaru budynku mieszkalnego. Mimo wielogodzinnej walki strażaków z żywiołem, dom o konstrukcji drewniano-murowanej został całkowicie zniszczony.

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia w jednym z gospodarstw w Ożumiechu wpłynęło do służb ratunkowych w nocy 31 stycznia. Na miejsce natychmiast zadysponowano liczne jednostki straży pożarnej z terenu powiatu przasnyskiego.

Akcja gaśnicza była niezwykle trudna i trwała wiele godzin. Płomienie bardzo szybko zajęły konstrukcję drewniano-murowanego budynku, co sprzyjało błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia. Mimo pełnego zaangażowania ratowników i użycia specjalistycznego sprzętu, domu nie udało się uratować.

Jak informują lokalne służby ratunkowe, sytuacja była bardzo niebezpieczna, ale finał zdarzenia mógł być znacznie gorszy. Wszyscy mieszkańcy zdołali bezpiecznie opuścić budynek jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Dzięki szybkiej reakcji lokatorów nikt nie odniósł obrażeń fizycznych.

W akcji gaśniczej udział brało 14 zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

Więcej o: pożar Ożumiech, straż pożarna, budynek drewniano-murowany, ewakuacja mieszkańców, akcja gaśnicza
×