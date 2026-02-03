Sekundy od tragedii w Ostrołęce. Strażacy wynieśli nieprzytomną kobietę z płonącego lokalu, dzieci uciekały przez okno! [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

Dramatyczne sceny rozegrały się w nocy z poniedziałku na wtorek w jednym z budynków wielorodzinnych przy ulicy Sienkiewicza w Ostrołęce. Ogień doszczętnie strawił mieszkanie socjalne na pierwszym piętrze. Strażacy musieli ewakuować lokatorów przy użyciu drabin, a jedna osoba z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala.

Do pożaru doszło w nocy, 2 lutego 2026 roku. Płomienie wydostające się z okien lokalu na pierwszym piętrze były widoczne z ulicy. Gęsty, gryzący dym błyskawicznie wypełnił klatkę schodową, odcinając drogę ucieczki osobom przebywającym w budynku.

Sytuacja była na tyle poważna, że strażacy musieli działać błyskawicznie, wykorzystując specjalistyczny sprzęt. Łącznie z budynku wyprowadzono bezpiecznie kilkanaście osób. 10 osób ewakuowano z lokali znajdujących się na parterze, 2 osoby wyprowadzono z pierwszego piętra. Kobietę z dwójką dzieci strażacy uratowali przez okno przy użyciu drabiny pożarniczej.

Mieszkańcy, którzy musieli opuścić swoje lokale, znaleźli tymczasowe schronienie na korytarzu sąsiedniego budynku, gdzie przeczekali akcję gaśniczą.

Wewnątrz płonącego mieszkania ratownicy odnaleźli nieprzytomną kobietę w wieku około 50 lat. Poszkodowana została niezwłocznie wyniesiona z zadymionego pomieszczenia. Ze względu na liczne poparzenia, strażacy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Kobieta została przetransportowana do szpitala.

Mieszkanie socjalne wraz z całym wyposażeniem spłonęło doszczętnie. Wysoka temperatura i ogień uszkodziły również części wspólne budynku.

Na skutek pożaru mieszkanie wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem doszczętnie spłonęło, uniemożliwiając na chwilę obecną wskazanie prawdopodobnego źródła pożaru. Uszkodzona została także klatka schodowa i korytarz, straty wstępnie oszacowano na około 120 tysięcy złotych.

– informuje st. kpt. Marek Andrzejczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Ze względu na skalę zniszczeń, biegli nie byli w stanie od razu wskazać bezpośredniej przyczyny wybuchu ognia. Dokładne okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem drobiazgowego śledztwa prowadzonego przez ostrołęcką policję.