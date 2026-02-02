eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Akcja ratunkowa przy Sienkiewicza! Pożar mieszkania [WIDEO, ZDJĘCIA]

zdjecie 6589
zdjecie 6589
W poniedziałkowy późny wieczór 2 lutego w bloku przy ulicy Sienkiewicza doszło do pożaru mieszkania. Na miejsce zadysponowano strażaków. Lokatorzy z mieszkania na pierwszym piętrze byli ewakuowani po drabinie.

Do zdarzenia doszło w bloku przy Sienkiewicza w Ostrołęce - strażacy wezwani zostali do pożaru mieszkania na pierwszym piętrze. W trakcie akcji ratunkowej ewakuowano lokatorów - strażacy pomagali im zejść z pierwszego piętra po drabinie. Przy bloku czuć było swąd spalenizny.

Na miejscu pojawiła się też policja, a ruch kierowano na osiedlowe uliczki, wyłączając okolice bloku, w którym doszło do zdarzenia. Ze wstępnych informacji wynika, że są osoby poszkodowane - jedna z nich miała być nieprzytomna.

Więcej informacji we wtorek rano w naszym serwisie.

Wasze opinie

~Ciotka Teodozja, 22:39 02-02-2026,   86%

Pomyślałam: "jak pożar na Sienkiewicza, to zapewne w Pekinie", i patrząc na załączone obrazki widzę, że nie pomyliłam się!
~Jarek, 22:51 02-02-2026,   50%
@~Ciotka Teodozja A czy kapusta pekińska to z tego Pekinu?
~nan, 22:53 02-02-2026,   34%
@~Ciotka Teodozja żałosne.
~nan, 22:59 02-02-2026,   -
@~nan oczywiście twoje zachowanie ciotka teodozja
~Ciotka Teodozja, 23:45 02-02-2026,   0%
@~Jarek
Nie potrafię, Jarku, odpowiedzieć ci rzeczowo na twoje pytanie! Jednak jestem niemal pewna, że lokatorzy "pekinu" lubują się w hodowli psów rasy pekińczyk - stąd zwyczajowa nazwa tego fragmentu naszego (i nie tylko naszego) miasta!
~Ciotka Teodozja, 00:22 03-02-2026,   0%
@~nan
Zdaję sobie sprawę, że czasami jestem żałosna i "spsiała" jak pies pekińczyk!
~Karolcia, 23:03 02-02-2026,   100%
Na Pekinie też normalni ludzie mieszkają tragedia się stała a dla niektórych to zabawne. Stali nagrywali i śmieli się z takiego czegoś co się stało. Każdy jest członkiem i nie ma co gdybać o tragedii  
~polak, 23:07 02-02-2026,   75%
@~Karolcia dokładnie niektórzy są jacy są ale są osoby które zawsze pomogą i nie ważne co cię dzieje ludzie są żałośni w tych czasach oceniając ludzi po tym gdzie sie mieszka jak was rodzice nie nauczyli szacunku no to sory bardzo
~X, 23:31 02-02-2026,   100%
Denaturat uległ samozapłonowi..wszytko przez bardzo niską temperaturę otoczenia,rzecz normalna,nie ma co panikować.
~precz z KOmuną!!!, 23:33 02-02-2026,   50%
..no i oczywiście skasowali mój komentarz.
