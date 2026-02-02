Akcja ratunkowa przy Sienkiewicza! Pożar mieszkania [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

W poniedziałkowy późny wieczór 2 lutego w bloku przy ulicy Sienkiewicza doszło do pożaru mieszkania. Na miejsce zadysponowano strażaków. Lokatorzy z mieszkania na pierwszym piętrze byli ewakuowani po drabinie.

Do zdarzenia doszło w bloku przy Sienkiewicza w Ostrołęce - strażacy wezwani zostali do pożaru mieszkania na pierwszym piętrze. W trakcie akcji ratunkowej ewakuowano lokatorów - strażacy pomagali im zejść z pierwszego piętra po drabinie. Przy bloku czuć było swąd spalenizny.

Na miejscu pojawiła się też policja, a ruch kierowano na osiedlowe uliczki, wyłączając okolice bloku, w którym doszło do zdarzenia. Ze wstępnych informacji wynika, że są osoby poszkodowane - jedna z nich miała być nieprzytomna.

Więcej informacji we wtorek rano w naszym serwisie.