Ogrzewany namiot w parku miejskim będzie działał całodobowo do odwołania

Ze względu na utrzymujące się silne mrozy akcja "Ostrołęka pomaga i chroni" zostaje przedłużona do odwołania. Ogrzewany namiot w Parku Miejskim będzie działał całodobowo - poinformował Urząd Miasta Ostrołęki.

Ogrzewany namiot w Parku Miejskim zlokalizowany jest od strony ulicy Piłsudskiego. Jego obsługę zapewniają strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Całodobowa pomoc

W namiocie przez całą dobę można ogrzać się w bezpiecznych warunkach oraz napić się ciepłej herbaty.

Namiot będzie czynny również w nocy - właśnie wtedy, gdy temperatury spadają do minus 20-25 stopni, dla osób bezdomnych mróz stanowi największe zagrożenie.

"Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie mieszkańców" - podkreślił Urząd Miasta. Akcja realizowana jest na terenie Ostrołęki z myślą o osobach najbardziej narażonych na skutki niskich temperatur.

"Prosimy o przekazywanie tej informacji osobom potrzebującym pomocy, w szczególności osobom starszym, samotnym i bezdomnym. Razem dbajmy o bezpieczeństwo w czasie mrozów" - apeluje magistrat.

Jeśli znasz osobę, która może potrzebować pomocy - osobę bezdomną, starszą, samotną, mieszkającą w źle ogrzewanym domu - poinformuj ją o namiocie w Parku Miejskim. Może to uratować jej życie.