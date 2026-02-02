eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ogrzewany namiot w parku miejskim będzie działał całodobowo do odwołania

zdjecie 6589
fot. Miasto Ostrołękafot. Miasto Ostrołęka
Posłuchaj

Ze względu na utrzymujące się silne mrozy akcja "Ostrołęka pomaga i chroni" zostaje przedłużona do odwołania. Ogrzewany namiot w Parku Miejskim będzie działał całodobowo - poinformował Urząd Miasta Ostrołęki.

Ogrzewany namiot w Parku Miejskim zlokalizowany jest od strony ulicy Piłsudskiego. Jego obsługę zapewniają strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Całodobowa pomoc

W namiocie przez całą dobę można ogrzać się w bezpiecznych warunkach oraz napić się ciepłej herbaty.

Namiot będzie czynny również w nocy - właśnie wtedy, gdy temperatury spadają do minus 20-25 stopni, dla osób bezdomnych mróz stanowi największe zagrożenie.

"Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie mieszkańców" - podkreślił Urząd Miasta. Akcja realizowana jest na terenie Ostrołęki z myślą o osobach najbardziej narażonych na skutki niskich temperatur.

"Prosimy o przekazywanie tej informacji osobom potrzebującym pomocy, w szczególności osobom starszym, samotnym i bezdomnym. Razem dbajmy o bezpieczeństwo w czasie mrozów" - apeluje magistrat.

Jeśli znasz osobę, która może potrzebować pomocy - osobę bezdomną, starszą, samotną, mieszkającą w źle ogrzewanym domu - poinformuj ją o namiocie w Parku Miejskim. Może to uratować jej życie.

Więcej o: Ostrołęka pomaga i chroni, ogrzewany namiot, niskie temperatury, bezpieczeństwo w czasie mrozów

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Dzisiaj:
