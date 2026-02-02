eOstroleka.pl
Walne zebranie strażaków w Nowej Wsi: sprawozdania, wybory i nowi członkowie [ZDJĘCIA]

W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi odbyło się doroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Było to jedno z kluczowych spotkań w tegorocznym cyklu zebrań strażackich na terenie gminy Olszewo-Borki. Druhowie nie tylko podsumowali rok 2025, ale także podjęli decyzje dotyczące kierunku rozwoju jednostki na najbliższe pięć lat.

Zarząd z nowym mandatem zaufania

Najważniejszym punktem obrad były wybory władz jednostki. Członkowie OSP Nowa Wieś pozytywnie ocenili dotychczasowe działania i jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu kierownictwu. W głosowaniu zdecydowano, że przez kolejną pięcioletnią kadencję jednostką zarządzać będą te same osoby:

Prezes: dh Artur Karłowicz

Wiceprezes-Naczelnik: dh Arkadiusz Gołębiewski

Skarbnik: dh Daniel Sadlak

Sekretarz: dh Artur Wojtkowski

Gospodarz: dh Daniel Kilimon

Pracę Zarządu nadzorować będzie Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem dh. Mateusza Kraśniewskiego.

Nowe twarze w szeregach OSP

Wydarzenie miało również uroczysty charakter ze względu na zaprzysiężenie nowych członków. Do strażackiej wspólnoty w Nowej Wsi oficjalnie dołączyły cztery osoby, w tym jedna druhna. Po złożeniu ślubowania stali się oni pełnoprawnymi członkami OSP,  gotowymi do niesienia pomocy mieszkańcom. W obradach aktywnie uczestniczyli także najmłodsi adepci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Goście i podsumowania

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, w tym wójt gminy Krzysztof Grala, a także reprezentanci Państwowej Straży Pożarnej i struktur powiatowych ZOSP RP.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami dla osób zaangażowanych w organizację zebrania oraz przygotowanie zaplecza logistycznego.

 

Źródło: eOstrołęka.pl/OSP w Nowej Wsi
