Walne zebranie strażaków w Nowej Wsi: sprawozdania, wybory i nowi członkowie [ZDJĘCIA]

W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi odbyło się doroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Było to jedno z kluczowych spotkań w tegorocznym cyklu zebrań strażackich na terenie gminy Olszewo-Borki. Druhowie nie tylko podsumowali rok 2025, ale także podjęli decyzje dotyczące kierunku rozwoju jednostki na najbliższe pięć lat.
Zarząd z nowym mandatem zaufania
Najważniejszym punktem obrad były wybory władz jednostki. Członkowie OSP Nowa Wieś pozytywnie ocenili dotychczasowe działania i jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu kierownictwu. W głosowaniu zdecydowano, że przez kolejną pięcioletnią kadencję jednostką zarządzać będą te same osoby:
Prezes: dh Artur Karłowicz
Wiceprezes-Naczelnik: dh Arkadiusz Gołębiewski
Skarbnik: dh Daniel Sadlak
Sekretarz: dh Artur Wojtkowski
Gospodarz: dh Daniel Kilimon
Pracę Zarządu nadzorować będzie Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem dh. Mateusza Kraśniewskiego.
Nowe twarze w szeregach OSP
Wydarzenie miało również uroczysty charakter ze względu na zaprzysiężenie nowych członków. Do strażackiej wspólnoty w Nowej Wsi oficjalnie dołączyły cztery osoby, w tym jedna druhna. Po złożeniu ślubowania stali się oni pełnoprawnymi członkami OSP, gotowymi do niesienia pomocy mieszkańcom. W obradach aktywnie uczestniczyli także najmłodsi adepci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Goście i podsumowania
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, w tym wójt gminy Krzysztof Grala, a także reprezentanci Państwowej Straży Pożarnej i struktur powiatowych ZOSP RP.
Spotkanie zakończyło się podziękowaniami dla osób zaangażowanych w organizację zebrania oraz przygotowanie zaplecza logistycznego.