eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Powiat Ostrołęcki uruchamia 7 dodatkowych linii autobusowych. Nowe trasy autobusów w dwóch gminach

REKLAMA
zdjecie 6589
REKLAMA
zdjecie 6589
Posłuchaj

Od poniedziałku, 2 lutego, mieszkańcy gmin Olszewo-Borki oraz Lelis mogą korzystać z rozszerzonej siatki połączeń autobusowych. Powiat Ostrołęcki uruchomił siedem dodatkowych linii, które powstały dzięki wsparciu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Po tych zmianach na terenie całego powiatu pasażerów obsługiwać będzie łącznie 27 linii.

Gdzie pojawią się nowe kursy?

Nowe trasy zostały zaprojektowane tak, aby połączyć z Ostrołęką miejscowości, które do tej pory miały utrudniony dostęp do komunikacji zbiorowej. Podział nowych linii wygląda następująco:

  • 3 nowe linie kursują na terenie gminy Olszewo-Borki,
  • 4 nowe linie obsługują gminę Lelis.

Głównym celem tych zmian jest ułatwienie codziennych spraw - dojazdów do pracy, szkół czy lekarza. Rozszerzenie siatki ma sprawić, że transport publiczny stanie się realną alternatywą dla samochodu, szczególnie dla osób starszych i młodzieży.

Piotr Liżewski, starosta ostrołęcki, wyjaśnia, że decyzja o uruchomieniu nowych kursów nie była przypadkowa. To wynik analizy potrzeb zgłaszanych przez lokalne samorządy oraz samych mieszkańców:

Zależy nam na tym, aby transport publiczny był dostępny, przewidywalny i faktycznie ułatwiał codzienne funkcjonowanie

.

Rozkłady i mapy

Dla pasażerów przygotowano szczegółowe rozkłady jazdy oraz mapy, które pozwalają sprawdzić dokładny przebieg nowych tras oraz godziny odjazdów. Komplet informacji można znaleźć pod tym linkiem.

Źródło:
Źródło
Więcej o: rozszerzona siatka połączeń, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, nowe linie autobusowe, transport publiczny, Ostrołęka

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9  10  11 dk12  13 dk14 dk15
dk16  17  18  19  20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM - DKF
zgłoś wydarzenie
×