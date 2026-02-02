Powiat Ostrołęcki uruchamia 7 dodatkowych linii autobusowych. Nowe trasy autobusów w dwóch gminach

REKLAMA

Od poniedziałku, 2 lutego, mieszkańcy gmin Olszewo-Borki oraz Lelis mogą korzystać z rozszerzonej siatki połączeń autobusowych. Powiat Ostrołęcki uruchomił siedem dodatkowych linii, które powstały dzięki wsparciu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Po tych zmianach na terenie całego powiatu pasażerów obsługiwać będzie łącznie 27 linii.

Gdzie pojawią się nowe kursy?

Nowe trasy zostały zaprojektowane tak, aby połączyć z Ostrołęką miejscowości, które do tej pory miały utrudniony dostęp do komunikacji zbiorowej. Podział nowych linii wygląda następująco:

3 nowe linie kursują na terenie gminy Olszewo-Borki,

4 nowe linie obsługują gminę Lelis.

Głównym celem tych zmian jest ułatwienie codziennych spraw - dojazdów do pracy, szkół czy lekarza. Rozszerzenie siatki ma sprawić, że transport publiczny stanie się realną alternatywą dla samochodu, szczególnie dla osób starszych i młodzieży.

Piotr Liżewski, starosta ostrołęcki, wyjaśnia, że decyzja o uruchomieniu nowych kursów nie była przypadkowa. To wynik analizy potrzeb zgłaszanych przez lokalne samorządy oraz samych mieszkańców:

Zależy nam na tym, aby transport publiczny był dostępny, przewidywalny i faktycznie ułatwiał codzienne funkcjonowanie .

Rozkłady i mapy

Dla pasażerów przygotowano szczegółowe rozkłady jazdy oraz mapy, które pozwalają sprawdzić dokładny przebieg nowych tras oraz godziny odjazdów. Komplet informacji można znaleźć pod tym linkiem.