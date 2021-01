Remiza OSP Borawe w nowej odsłonie [ZDJĘCIA]

REKLAMA

~Pytanie , 10:43 10-01-2021 , 25% Ile to kosztowało?

Kto wykonal remont?

To są istotne informacje a ich brak.



Mydlenie oczu i promocja.



Może wspomnij kinia że jest to inwestycja zaplanowana przez Pana Godzinie.

Wcześniej ja blokowałeś. Dziś się chwalisz odpowiedz • oceń :

~Mordka , 11:25 10-01-2021 , 100% @~Pytanie Bardzo ładnie remiza wygląda po remoncie To będzie świetne miejsce i dla strażaków i dla seniorow odpowiedz • oceń :

~Gostek , 11:26 10-01-2021 , 100% @~Pytanie Zgadzam się z Mordka Szczególnie podoba mi się scena Kolorystyka dobrana elegancko Wygląda stylowo odpowiedz • oceń :

~Romek , 11:28 10-01-2021 , 100% @~Pytanie Nie rozumiem tych negatywnych komentarzy Co by się nie zrobiło jest źle Taka społeczność A w gminie dzieje się bardzo dużo Kolejna inwestycja zrealizowana dla mieszkańców Gratulacje odpowiedz • oceń :

~Do pytanie , 11:30 10-01-2021 , 100% @~Pytanie Wszystkie te informacje są na stronie gminy. Pozytywna inwestycja nie tylko dla starszych osób, ale wszystkich mieszkancow Super odpowiedz • oceń :

~@xyz , 11:53 10-01-2021 , 100% @~Romek Zgadzam się z Romkiem , ale ekipa ŁYSEGO w akcji tylko krytykują , sami nic innego nie potrafią - gdzie przyzwoitość odpowiedz • oceń :

~Po co , 12:16 10-01-2021 , 34% @~Pytanie Tyle kasy wpierd....do remizy potrzebnej raz na rok na zebranie sołeckie. Co za brak logiki. odpowiedz • oceń :

~Pucoł , 12:17 10-01-2021 , 34% @~Po co Kinia samochwala. A mieszkańcy wiedzą swoje. Za taką kasę pobudowaliby nową. odpowiedz • oceń :

~Brat , 12:18 10-01-2021 , 34% @~Pytanie Godzinie blokował choć poprzednik chciał wykonać remont za 20% kosztów własnych obecnie. odpowiedz • oceń :

~Noe , 12:19 10-01-2021 , 34% @~Brat Ogromne koszty . Brak racjonalnego myślenia. Ogrzewać nie będą, po co. Tam się nic nie dzieje. szybko wróci ruina. odpowiedz • oceń :

~??? , 12:20 10-01-2021 , 34% @~Pytanie Dlaczego nigdy nie podaje kosztów i wykonawców? Żeby mieszkańcy nie woedzieli6jak w błoto idzie budżet? odpowiedz • oceń :

~Stefan , 12:30 10-01-2021 , 67% @~Pytanie Ten remont był bardzo potrzeby Gratuluje kolejnej zrealizowanej inwestycji odpowiedz • oceń :

~Bezsens , 12:33 10-01-2021 , 67% @~Pucoł Najlepiej pobudować nową a pusty budynek niech niszczeje i ruina w środku wsi stoi tak? Co za głupoty wypisujesz odpowiedz • oceń :

~? , 12:34 10-01-2021 , 34% @~Bezsens Gdzie są koszty. Mówią że 3 pomieszczenia kosztowały ponad milion złotych. odpowiedz • oceń :

~Grzegorz , 12:35 10-01-2021 , 100% @~Noe Seniorzy będą się spotykać Remiza zacznie działać jak należy Będzie miejsce spotkań dla wszystkich odpowiedz • oceń :

~Błąd , 12:35 10-01-2021 , 34% @~? Bezsens żeby stary budynek pochłonął takie koszty i remont tylko pomieszczeń. odpowiedz • oceń :

~Gl , 12:36 10-01-2021 , 34% @~Błąd Skąd Kinia tych seniorów nabierze. W każdej wsi miliony na remonty świetlic dla seniorów . Skończą się dotację zaraz na utrzymanie i skąd kasa? Znów podatki w górę. odpowiedz • oceń :

~Cha , 12:38 10-01-2021 , 34% @~Tymek Liczy na głosy seniorów w wyborach 🤣🤣🤣🤣 odpowiedz • oceń :

~No , 12:38 10-01-2021 , 34% @~Cha A osiedla w błocie!!! Zero inwestycji drogowych, zero chodników. Wstyd. odpowiedz • oceń :

~Bon , 12:40 10-01-2021 , 34% @~""" Bo są ogromne. Wykonawców też nie poda żeby nie było wiadomo że szwagier- jak w żłobku. odpowiedz • oceń :

~Ech , 13:11 10-01-2021 , 50% @~Bon Upierd....się łysego bo stary do powiatu się nie dostał i z drugiego koryta nie można żreć. odpowiedz • oceń :

~Kombinator , 13:15 10-01-2021 , 50% @~Ech I zemścił się na tych którzy starego poprzeć nie chcieli, Stacha tylko zbałamucił i na rozum obalił wciskając mu kity. Mądrzejsi widzieli co wyprawia. Wstyd. odpowiedz • oceń :

~Ja , 13:17 10-01-2021 , 100% @~Pytanie Prawdę piszecie i on nadal na Pana jak to nazywacie "łysego " napierd....do swoich radnych. Tzn

On myśli że to jego koledzy 😅😅😅 odpowiedz • oceń :

~Lolek , 14:21 10-01-2021 , 50% @~Pytanie Seniorzy będą zachwyceni a i strażacy z Borawego w końcu będa mieli godne warunki Jestem za Kolejna dobra inwestycja w gminie odpowiedz • oceń :

~Duch , 14:23 10-01-2021 , 50% @~Pytanie Moim zdaniem rewelacja Ściana zielona wygląda pięknie A scena w sam raz na konkursy gminne odpowiedz • oceń :

~Gustaw , 14:26 10-01-2021 , 50% @~Pytanie Był remont świetlicy w Zabielu Czas na Borawe Super Żadna miejscowość nie jest pomijana w inwestycjach Tak trzymac odpowiedz • oceń :

~Lola , 14:28 10-01-2021 , 50% @~Pytanie Bardzo mi się podoba Wygląda świetnie pomieszczenia nowoczesne i eleganckie odpowiedz • oceń :

~Halina , 14:36 10-01-2021 , 0% @~Cha Obecny wójt mój głos w nastepnych wyborach ma zapewniony odpowiedz • oceń :

~Po , 11:52 10-01-2021 , 40% Temat zastępczy.Lepuej redakcja niech zapyta wójta dlaczego nie przygotował prawidłowo budżetu gminy na 2021 rok.RIO które nadzoruje wydatki budżetowe negatywnie zaopiniowało projekt budżetu.Same sukcesy! odpowiedz • oceń :

~Qq , 12:19 10-01-2021 , 34% Przyzwoity to pewnie jest ten co w Lesie urzedowal . Sprawa ciągnie się już prawie rok, a finał bliski. odpowiedz • oceń :

~Borawiak , 12:21 10-01-2021 , 50% Najlepszy jest ten słup na środku sali😉 Czy przy takim remoncie nie można było zmienić tak konstrukcję, żeby było bez tej przeszkody? A ile kosztował ten remont? Czy nie lepiej było wybudować nową świetlicę dla mieszkańców i nie dzielić wspólnie ze strażakami? odpowiedz • oceń :

~Rafciu , 12:29 10-01-2021 , 34% Borawe ma od lat bardzo dobrego radnego i stąd taki rozmach inwestycji zwlaszcza5w poprzednich kadencjach. W tej bidnie. Ale my w Kamiance nie mamy nic. Ale i radny byle jaki. Z poprzednim wójtem się kłócił a wojt był dobrym gospodarzem tamten a temu bezmyślnie przytakuje choć mieszkańcy gminy krytykują te nieudolne rządy. odpowiedz • oceń :

~Pyt , 12:33 10-01-2021 , 34% Tylko remonty w tej kadencjì. Głównie kibelków. Kto na tym zarabia? Czemu nie ma podanych kosztów? odpowiedz • oceń :

~Hen , 12:45 10-01-2021 , 100% Lepiej w ekipie Lysego on przynajmniej swoich szanuje a nie tego gn.oja co swoich oszukuje. Pozdro.... odpowiedz • oceń :

~@ Hen , 15:32 10-01-2021 , - @~Hen Szanuje a jak poszanował przyjaciela , przysięgał klękał i jednak kłamał . Łysy jest kłamczuszkiem jak coś wyczuje że ugra dla siebie na pewno Cię okiwa odpowiedz • oceń :

~Hi , 16:41 10-01-2021 , - @~@ Hen Stach, weź stoperan na wstrzymanie. Spójrz w lustro to może zobaczysz to co pani z Koko ,która w porę się wycofała.😁 odpowiedz • oceń :

~Wróżka , 12:47 10-01-2021 , 34% 2021 - koniec kariery obu Podolaków. Rodziny też. Koniec żarcia z gminnego koryta. odpowiedz • oceń :

~Gosc , 13:33 10-01-2021 , 100% Potrzebne jeszcze chodniki, żeby było bezpieczniej i latarnie zmienić na bardziej ekonomiczne. odpowiedz • oceń :

~Sysia , 14:20 10-01-2021 , 50% Bardzo dobra inwestycja Jestem pod wrażeniem wykonania Wygląda to bardzo ładnie odpowiedz • oceń :

~Gienia , 14:22 10-01-2021 , 50% Trzeba inwestować w remizy/świetlice Ten budynek wcześniej straszył Ogromną zmiana na lepsze odpowiedz • oceń :

~Luks , 14:28 10-01-2021 , 50% Oby tylko ten koronawirus sieskonczyl a mieszkańcy będą chętnie korzystać odpowiedz • oceń :

~Misiek , 14:30 10-01-2021 , 50% Z tego co widać seniorzy bardzo chętnie korzystają z zajęć Dobrze ze będą mieli godne warunki odpowiedz • oceń :

~Henryk , 14:32 10-01-2021 , 0% Muszę przyznać że designe super Jeżeli będą ludzie chętni to korzystania w co nie wątpię to z ogrzewaniem nie będzie problemu odpowiedz • oceń :

~Dominik , 14:34 10-01-2021 , 0% Rozmawiałem ostatnio z kolegą który wyjechał do Wawy do pracy Sledzi w internecie to co się dzieje w naszej gminie i jest pod wielkim wrażeniem Wiele się zmienia na lepsze i trzeba to docenić odpowiedz • oceń :

~Zdzisiek , 14:35 10-01-2021 , 0% Inwestycja jest z dofinansowaniem zewnętrznym to ogromny plus odpowiedz • oceń :

~Do , 16:17 10-01-2021 , - Z klasą piszesz?.Godzina kolegów nie oszukał je wykiwał.Rodziny do koryta nie doprowadził.Szwagier Godziny inwestycji nie budował.Nie kłamał mieszkańców w sprawach braku dotacji. Był bardzo dobrym gospodarzem a obecny nie ma pojęcia o budżecie dlatego do chwili obecnej budżet nie uchwalony.RIO nie wyrazili akceptacji . Czegoś podobnego w historii tej gminy nie było.To kuriozum.Ponadto takiego lansu nie uprawiał żaden poprzedni wójt chociaż oni mieli się czym pochwalić bo co roku kilometry dróg, asfalty, kanalizacja,hale sportowe, szkoły i swietlice budowali. Przęsłami czy budkami dla ptaków nikomu nie przyszło do głowy się chwalić. To byli prawdziwi gospodarze. Dziś każdy widzi błąd wyborczy i pyta czy trzeba czekać do końca kadencji bo gmina odstaje od pozostałych które biorą miliony od państwa. A tu jak na żłobek raz dali to trzeba było zwrócić. Więcej nie dadzą. Wstyd! odpowiedz • oceń :

