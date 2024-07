Rodzice dzieci z Olszewa-Borek wystąpili z petycją do wójta. Chodzi o powrót ze szkoły

REKLAMA

REKLAMA

Do wójta gminy Olszewo-Borki trafiła petycja rodziców dzieci w sprawie dojazdu autobusów MZK do Olszewa-Borek. Chodzi o trzy kursy, które mogłyby zapewnić dzieciom powrót do Olszewa-Borek po zajęciach szkolnych w Ostrołęce.

Rodzice dzieci z terenu gminy Olszewo-Borki uczących się w szkołach w Ostrołęce poprosili o wydłużenie linii autobusu nr 3 do Olszewa-Borek w godzinach 13:10, 14:10, 15:10 (są to najczęstsze godziny zakończenia zajęć szkolnych) w dniach od poniedziałku do piątku.

- Na dzień dzisiejszy autobus linii 3 w tych godzinach dojeżdża do Osiedla Leśne, a młodzież mieszkająca w Olszewie-Borkach musi iść ok. 2km-3km. Wydaję się to stosunkowo nie daleko, ale nie gdy niesiemy plecak, który waży 6-7kg, a w okresie jesienno zimowym dochodzące złe warunki atmosferyczne, utrudniają życie zarówno młodzieży, jak i rodzicom - wskazują rodzice w petycji.

Autorka petycji wskazuje: