Rok 2020 z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podsumowanie w powiecie wyszkowskim

Ponad 2 tysiące razy w minionym roku wyszkowska policja interweniowała po zgłoszeniach dokonywanych przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło piratów drogowych.



Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, podsumowali funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na terenie powiatu wyszkowskiego w 2020 roku. Przez ostatnich 12 miesięcy, mieszkańcy naszego powiatu korzystali z tego narzędzia, aż 2009 razy (najwięcej w garnizonie mazowieckim).



Mundurowi potwierdzili prawie tysiąc sygnałów zgłoszonych przez internautów, z czego 907 zagrożeń zostało wyeliminowanych. Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, między innymi przekraczania dozwolonej prędkości (1174), nieprawidłowego parkowania (118) i nieprawidłowej infrastruktury (19).



Kolejna grupa zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych (257), grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (121), a także dzikich wysypisk śmieci (87). Znaczna część naniesionych na mapę zgłoszeń pokrywała się i dotyczyła tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla mundurowych, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. Część ze wskazanych przez internautów zagrożeń była również zbieżna z informacjami, którymi dysponowali dzielnicowi w swoich rejonach oraz policjanci ruchu drogowego, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów na drogach naszego powiatu.



Każde zgłoszenie naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa było szczegółowo weryfikowane przez policjantów. Funkcjonariusze potwierdzali sygnały wskazane przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, a dzielnicowi tworząc plany działań priorytetowych eliminowali zagrożenia ze swoich rejonów służbowych.



Korzystanie z Mapy jest bardzo proste. Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Co ważne, aby to zrobić nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policjantów.



Pamiętajmy jednak, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numeru alarmowego. W takim przypadku należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.