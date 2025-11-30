eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, Aktualizacja: 30 listopada 2025, 22:04

"Rolnik szuka żony". Basia i Mateusz - czy to miłość? Padła ważna deklaracja!

REKLAMA
zdjecie 5093
fot. P. Matey TVPfot. P. Matey TVP
REKLAMA
Posłuchaj

W najnowszym odcinku popularnego programu randkowego emocje sięgnęły zenitu. Widzowie wreszcie zobaczyli ostatnie, decydujące spotkania przed wielkim finałem – moment, na który czekali od tygodni. Basia zdecydowała się na ważne wyznanie.

Sporo emocji wzbudziła wcześniejsza decyzja Basi, pochodzącej z malowniczej kurpiowskiej gminy Łyse. Po długich rozmowach, wspólnych przeżyciach i niejednym trudnym momencie, uczestniczka zdecydowała się wybrać Mateusza – pewnego siebie mężczyznę z Warszawy.

W finałowym odcinku ich randka była pełna szczerych rozmów, ciepłych gestów i wyraźnej chemii. Basia, dotąd ostrożna w okazywaniu uczuć, pozwoliła sobie na dużo większą otwartość. Mateusz również nie ukrywał, że liczy na coś więcej niż programową przygodę. Jak się okazało, Basia i Mateusz spędzali wiele czasu razem, byli ze sobą na codzień.

- Nabieramy dopiero wiatru w żagle - powiedziała Basia, dodając: - Jestem do niego przywiązana i przy Mateuszu czuję wewnętrzny spokój, a dla mnie to w relacjach było najważniejsze! Można powiedzieć, że jesteśmy parą...

Wspólna praca zbliża, więc Basia i Mateusz wybrali się na warsztaty ceramiczne. Stworzyli swoje filiżanki i talerze, a uśmiech nie schodził im z twarzy. Był też ciąg dalszy rozważań o przyszłości - padło, że "dobrze jest, jak jest", choć wizja przeprowadzki Mateusza na Kurpie delikatnie się zarysowywała.

"Im więcej czasu spędzam z Mateuszem, tym bardzej utwierdzam się w przekonaniu, że Mateusz to mężczyzna, którego szukałam do tej pory" - przyznała Basia, idąc na kolejną randkę, tym razem w pięknych okolicznościach, w restauracji. I w galowych strojach! Mateusz dał Basi prezent - biżuterię, w tym... pierścionek. 

- To się chyba dzieje! To jest piękne! - mówiła Kurpianka o swojej relacji z Mateuszem. On z kolei przyznał, że łączy go z Basią bliskość i intymność. Usłyszeliśmy, że "coś się żarzy". 

Jedno jest pewne – finał w kolejnym odcinku zapowiada się wyjątkowo gorąco, a historia Basi i Mateusza już teraz jest jedną z najchętniej komentowanych w tym sezonie. Widzowie z niecierpliwością czekają na ostateczne rozstrzygnięcie i odpowiedź na pytanie, czy program połączył parę na dłużej. 

Więcej o: randkowy finał, emocje, Basia i Mateusz, świąteczny odcinek, program miłosny
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8  9 dk10  11  12  13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
20:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
zgłoś wydarzenie
×