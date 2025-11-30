"Rolnik szuka żony". Basia i Mateusz - czy to miłość? Padła ważna deklaracja!

REKLAMA

W najnowszym odcinku popularnego programu randkowego emocje sięgnęły zenitu. Widzowie wreszcie zobaczyli ostatnie, decydujące spotkania przed wielkim finałem – moment, na który czekali od tygodni. Basia zdecydowała się na ważne wyznanie.

Sporo emocji wzbudziła wcześniejsza decyzja Basi, pochodzącej z malowniczej kurpiowskiej gminy Łyse. Po długich rozmowach, wspólnych przeżyciach i niejednym trudnym momencie, uczestniczka zdecydowała się wybrać Mateusza – pewnego siebie mężczyznę z Warszawy.

W finałowym odcinku ich randka była pełna szczerych rozmów, ciepłych gestów i wyraźnej chemii. Basia, dotąd ostrożna w okazywaniu uczuć, pozwoliła sobie na dużo większą otwartość. Mateusz również nie ukrywał, że liczy na coś więcej niż programową przygodę. Jak się okazało, Basia i Mateusz spędzali wiele czasu razem, byli ze sobą na codzień.

- Nabieramy dopiero wiatru w żagle - powiedziała Basia, dodając: - Jestem do niego przywiązana i przy Mateuszu czuję wewnętrzny spokój, a dla mnie to w relacjach było najważniejsze! Można powiedzieć, że jesteśmy parą...

Wspólna praca zbliża, więc Basia i Mateusz wybrali się na warsztaty ceramiczne. Stworzyli swoje filiżanki i talerze, a uśmiech nie schodził im z twarzy. Był też ciąg dalszy rozważań o przyszłości - padło, że "dobrze jest, jak jest", choć wizja przeprowadzki Mateusza na Kurpie delikatnie się zarysowywała.

"Im więcej czasu spędzam z Mateuszem, tym bardzej utwierdzam się w przekonaniu, że Mateusz to mężczyzna, którego szukałam do tej pory" - przyznała Basia, idąc na kolejną randkę, tym razem w pięknych okolicznościach, w restauracji. I w galowych strojach! Mateusz dał Basi prezent - biżuterię, w tym... pierścionek.

- To się chyba dzieje! To jest piękne! - mówiła Kurpianka o swojej relacji z Mateuszem. On z kolei przyznał, że łączy go z Basią bliskość i intymność. Usłyszeliśmy, że "coś się żarzy".

Jedno jest pewne – finał w kolejnym odcinku zapowiada się wyjątkowo gorąco, a historia Basi i Mateusza już teraz jest jedną z najchętniej komentowanych w tym sezonie. Widzowie z niecierpliwością czekają na ostateczne rozstrzygnięcie i odpowiedź na pytanie, czy program połączył parę na dłużej.