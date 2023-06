Rusza przebudowa ulic Cieplińskiego i Ostrołęckich Harcerzy. Są objazdy! [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Zakresem robót objęto budowę ul. Ostrołęckich Harcerzy od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Różanej. Budowa ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” również obejmuje cały jej odcinek od alei Jana Pawła II do ul. Ostrołęckich Harcerzy.

~XYZ , 11:21 26-06-2023 , 74% Super, do siebie to drogi robi. Reszta może tylko pomarzyć. Deweloper to powinien sam takie tematy ogarniać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:24 26-06-2023 , 26% @~XYZ Nic nie powinni powróci PIS będzie parkingi pod kościołami i muzea budował, a reszta poczeka, aż znów władza się zmieni.























• zgłoś odpowiedz • oceń :

~tl , 11:35 26-06-2023 , 33% @~XYZ " Rozwój przemysłowy Ostrołęki stanął bezpowrotnie, gdy nastąpił największy w historii Polski od czasów II wojny światowej najazd uchodźców ekonomicznych na Ostrołękę z Rozóg i Czartorii. ' • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zakłamany XYZ z 11.21 , 11:52 26-06-2023 , 20% @~XYZ Krzywo kopnięty dał głos! Zmarniejesz od tego ujadania!

Zwróć się do developera! Działa na rynku mieszkaniowym w Ostrołęce od dekady!!! albo i dekad!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:55 26-06-2023 , 66% @~tępiciel lemingów Oprócz parkingów przy kościele i muzeum PiS budował: nowa pływalnia, stacja segregacji, kilkanaście nowych boisk szkolnych, sztuczne boisko przy stadionie, park na Bursztynowym, termomodernizacja kilkunastu szkół i przedszkoli, budowa i przebudowa gromady ulic (np. ciąg od Sienkiewicza - Korczaka-Ulmów - Dobrzanskiego do Hallera, Wiejska na Stacji, Sikorskiego Kleeberga Pileckiego Madalińskiego na Centrum i ok 100 innych ulic i uliczek, chodników i ścieżek itd), głównie za pieniądze z zewnątrz, przebudowany stary most z pozyskaną przez Kotowskiego kasą z rządu i Energi (ok. 37 mln), zaprojektowanie i przygotowanie kasy na Multicentrum i trasę na Stację (ulice Ostrowska Słowackiego). I tak można wymieniać i wymieniać.



• zgłoś odpowiedz • oceń :

~tl , 12:01 26-06-2023 , 27% @~tępiciel lemingów Przez 16 lat? a połowę i tak dokończył aktualny prezydent i znalazł finansowanie, podpisał aneksy do niekorzystnych umów.

Mało robili przez 16 lat, nie pozyskiwali dotacji, pożyczali do banków, zarobili na tym miliony złotych. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:16 26-06-2023 , 79% @~tl Bzdury piszesz, że połowę dokończył. Długo dokańczał Ostrowską, Blachnickiego i nie musiał znajdować dofinansowania, mało robił swoich inwestycji mimo pozyskanych dotacji.



W poprzedniej kadencji poprzednicy pozyskali rekordowe dofinansowania z zewnątrz.

37 mln remont mostu

30 mln Ostrowska i Witosa

30 mln muzeum

28 Padlewskiego i autobusy

Multicentrum • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tl , 12:39 26-06-2023 , 16% @~tępiciel lemingów kłamstwo PIS pożyczył 30 mln złotych na remont mostu i ulic, a resztę dołożyła elektrownia, wiec nic nie pozyskali.



muzeum nie należy do miasta.



multicentrum zbudowane kosztem dworca i mieszkańcy, stracili dworzec.



a na ulice mało pozyskali przez 16 lat





• zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:03 26-06-2023 , 80% @~tl Kłamstwo, PiS zyskał dofinansowanie na remont mostu od wojewody i elektrowni, dołożył 3 mln, nie było pożyczki 30 mln na remont mostu.

Miasto pozyskało dotację na budowę muzeum, zbudowało je i oddało ministerstwu.



Dobrze, że zamiast ruiny dworca PKP jest Multicentrum.



Na ulice mało przyznawało PO przez 8 lat



Schetynówka stop

dotacje unijne stop



Dotacje zaczął przyznawać miastu PiS. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Bez gwarancji , 13:06 26-06-2023 , 17% @~tępiciel lemingów Ciągle to samo! A żadna inwestycja nie wytrzymała próby czasu! Pato….. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec , 13:10 26-06-2023 , 82% @~tl Do tl - jesteś idiotą i kłamcą (2 w 1), 20 mln od wojewody na mocne wnioski p. Kotowskiego i z pomocą p. Czartoryskiego i 20 mln po długich i umiejętnych negocjacjach p. Kotowskiego od Energa SA • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:16 26-06-2023 , 82% @~Mieszkaniec Dokładnie to było tak:



"Ostatecznie inwestycja, która wraz z konieczną, zwłaszcza dla przedsiębiorstw transportowych przeprawą zastępczą, kosztowała prawie 40 mln złotych, została sfinansowana z następujących źródeł:

- wsparcie ze strony firmy Elektrownia Ostrołęka (właścicielami są spółki Skarbu Państwa - Enea i Energa) - do kwoty 19,9 mln zł

- wsparcie ze strony rządu (rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa w gestii ministra infrastruktury) - niecałe 17 mln zł

- środki miasta (po koniecznej zmianie konstrukcji ustroju nośnego) - ok. 3 mln zł



Dodać należy, że finansowanie ze strony miasta (poniżej 10 proc. całej inwestycji) zapewnił w całości był prezydent Janusz Kotowski w przygotowanym przez niego budżecie na rok 2019. " • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Nina , 13:16 26-06-2023 , 84% @~tl Najlepiej rozmawiać na konkretach, podaj na co Kulik znalazł dofinansowanie z tego co miał dokończyć i wymień inwestycje , które Kulik przygotował sam, sfinansował i wykonał przez prawie 5 lat. Jeśli nie potrafisz wymienić , zamilknij i rób z siebie przyglupa • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:18 26-06-2023 , 80% @~Bez gwarancji Kłamstwo, sam nie wytrzymałeś próby czasu, czas spędzony nienawiści to czas spędzony w piekle. Nienawiść niszczy nienawidzącego. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~mieszkaniec , 13:25 26-06-2023 , 10% @~tępiciel lemingów Kłamiesz PIS nie dostał żadnej dotacji na remonty miasta tylko dostali mieszkańcy od UE, elektrowni i z innych programów. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~radny z PIS , 13:26 26-06-2023 , 10% @~tępiciel lemingów Na most dofinansowanie zabezpieczył aktualny prezydent



- https://www.eostroleka.pl/most-drozszy-o-ponad-piec-milionow,art69323.html • zgłoś odpowiedz • oceń :

~budowlaniec , 13:30 26-06-2023 , 19% @~Mieszkaniec nie pisz bzdur, miasto pożyczyło 30 milionów na remont mostu, a za pieniądze od wojewody wybudowali sobie przeprawę tymczasowa za ponad 15,5 miliona złotych, a za most zapłacili mieszkańcy + elektrownia, która się do niczego nigdy nie dokładała, a korzystali z infrastruktury miasta. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dekada ++ , 13:45 26-06-2023 , 19% @~tępiciel lemingów Przez 12 lat czyli przez 3 kadencje!!! Szmat czasu!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:46 26-06-2023 , 90% @~radny z PIS Na most dofinansowanie zdobył poprzedni prezydent.



"W trzeciej kadencji prezydentury Janusza Kotowskiego zapadła decyzja o gruntownej przebudowie mostu, z niemal całkowitą wymianą płyty, poszerzeniem przeprawy dobudową ścieżki rowerowej, chodników, umocnieniem filarów i wieloma innymi pracami.



Stało się to możliwe dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu strony rządowej i spółek Skarbu Państwa oraz dobrej współpracy na rzecz pozyskania finansowania przebudowy ówczesnego prezydenta miasta z posłem Arkadiuszem Czartoryskim, wojewodą mazowieckim i ministrami obecnego rządu.



Ostatecznie inwestycja, która wraz z konieczną, zwłaszcza dla przedsiębiorstw transportowych przeprawą zastępczą, kosztowała prawie 40 mln złotych, została sfinansowana z następujących źródeł:

wsparcie ze strony firmy Elektrownia Ostrołęka (właścicielami są spółki Skarbu Państwa - Enea i Energa) - do kwoty 19,9 mln złwsparcie ze strony rządu (rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa w gestii ministra infrastruktury) - niecałe 17 mln złśrodki miasta (po koniecznej zmianie konstrukcji ustroju nośnego) - ok. 3 mln zł



Dodać należy, że finansowanie ze strony miasta (poniżej 10 proc. całej inwestycji) zapewnił w całości był prezydent Janusz Kotowski w przygotowanym przez niego budżecie na rok 2019. " • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:47 26-06-2023 , 90% @~budowlaniec Nie pisz bzdur, miasto nie pożyczyło 30 milionów na remont mostu, miasto dostało dofinansowanie w wysokości 37 mln na remont mostu od wojewody i elektrowni. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~OE3 , 13:49 26-06-2023 , 12% @~tępiciel lemingów Wiejski filozof się odezwał! Most nie wytrzymał! Ulice też! Ostrowska nie wytrzymała terminów! Opec sprzedany! W zamian Aqua Park! Fifty fifty! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Upadek drogowca , 13:52 26-06-2023 , 12% @~tępiciel lemingów Z tą ostrowską to strzeliłeś dobie w kolano! Twoja Ostrada się tym zajęła! A ty jej kibicowałeś! Teraz utykasz bo kolano przestrzelone! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:54 26-06-2023 , 89% @~Upadek drogowca Z Ostrowską i Blachnickiego obecny strzelił sobie w kolano. Długo dokańczał • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Pożyczka z banku , 13:56 26-06-2023 , 0% @~tępiciel lemingów Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 2 pkt 5

oraz art. 32 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) uchwala

się, co następuje:

§ l.

W uchwale Nr 263/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie

emisji obligacji Miasta Ostrołęki wprowadza się następujące zmiany:

1. § l otrzymuje brzmienie:

„§ l. 1. Miasto Ostrołęka wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie

30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych)

każda, na łączną kwotę 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych). • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Sala zabaw , 13:56 26-06-2023 , 12% @~tępiciel lemingów Ale czy ty prawdę piszesz!!! Napisałeś co chciałeś i mamy wierzyć? Widzieliśmy!

Czemu odwracałeś głowę od ruiny starego basenu! Codziennie? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:59 26-06-2023 , 88% @~Pożyczka z banku Jak może być pożyczka 30 mln na remont mostu skoro miasto otrzymało dofinansowanie 37 mln z zewnątrz? Remont wyniósł ok. 40 mln. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~emeryt , 14:08 26-06-2023 , 15% @~tępiciel lemingów Remont mostu nie kosztował 40 mln, po prostu kłamiesz. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:09 26-06-2023 , 75% @~emeryt Remont mostu kosztował ok. 40 mln. Miasto otrzymało dofinansowanie ok. 37 mln. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~budowlaniec , 14:13 26-06-2023 , 20% @~tępiciel lemingów Oferta pruszkowskiej firmy była najkorzystniejszą spośród tych, które wpłynęły do urzędu miasta. Do przetargu stanęły także firmy - Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty sp. z o.o. (29 mln 165 tys. 793 zł) oraz Domost z Małkini Górnej (23 mln 823 tys. 823 zł). Cena brutto zaproponowana przez Strabag z Pruszkowa to 20 mln 217 tys. 510 zł. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:30 26-06-2023 , 80% @~budowlaniec https://www.eostroleka.pl/wyremontowany-most-im-kardynala-wyszynskiego-po-odbiorze-technicznym-zdjecia,art78533.html



"Tym samym trwający nieco ponad dwa lata remont mostu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce dobiegł końca. Łączny koszt inwestycji to około 40 milionów złotych. Znaczną część tej kwoty wyłożyła spółka Elektrownia Ostrołęka (około 19,9 mln zł). 16,7 mln zł pochodziło ze środków rządowych, samorząd Ostrołęki dołożył do przebudowy około 3 miliony zł." • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tl , 16:41 26-06-2023 , - @~tępiciel lemingów Nie prawda Strabag dostał 26 milionów, a reszta poszła na przeprawę, która miała popękać po tygodniu. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Janusz , 11:50 26-06-2023 , 84% Oby nie robił jak Asnyka w Ciechanowie. Ponad rok opóźnienia. Bałagan na budowie. Nie polecam . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~🤪 , 11:53 26-06-2023 , 18% @~Janusz A ty skąd wiesz? Z Ciechanowa do Ostrołęki na przeszpiegi! Oj te Janusze! A jak Grażyny? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:03 26-06-2023 , 20% @~Janusz Czy to ty Janusz kolega prezesa z Ostrady? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jery , 12:18 26-06-2023 , 12% A ja chciałbym wiedzieć jakie były warunki pozwolenia na inwestycję dla dewelopera, do kogo należą grunty pod drogami i parkingami. Jak budowa ulicy jest na gruntach prywatnych ze środków publicznych to coś jest nie tak. A tak na marginesie - remont Pileckiego nie dość że drogi to jeszcze spowodował zmiejszenie ilości miejsc parkingowych o kilkanaście stanowisk. Genialny pomysł kota. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ok jery , 13:04 26-06-2023 , 100% @~Jery Musisz zgłębić temat w papierach i przepisach! Pisanie tutaj nic ci nie da! Ale warto dojść! Umowy z deweloperem zawiera miasto! A ten działa długo! Ponad 10 lat! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Właściciel , 13:52 26-06-2023 , 70% Miasto nie wykupiło gruntów od Właścicieli, a buduje drogi nie na swoim! To niezgodne z prawem! Najpierw należy wykupić grunt pod drogi, a dopiero potem budować! Niech Kulik buduje na swoich działkach! To chamstwo, brak honoru i przyzwoitości! Nie wolno wchodzić na cudze pole i budować! Paszoł won! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:57 26-06-2023 , 15% @~Właściciel połóż się na drodze i protestuj. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Notariusz , 14:00 26-06-2023 , 15% @~Właściciel Kto kupił teren od tego kogoś? Właściciel czego? Podobno poprzednicy zapisali tak:developera kamienice miasta ulice! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Biznes , 14:05 26-06-2023 , 15% @~Właściciel No to skąd te krzyki mieszkańców do prezydenta miasta…. buduj nam ulice! Gdzie był właściciel ziemi? Dlaczego pozwalał chodzić , jeździć i bawić dię na jego ziemi! Gdzie był jak auta rozbijano? Gdzie jego walka o ojcowiznę? Przepadła z milionami za sprzedaż gruntów developerowi! Czyżby drugi raz chciał sprzedać to co sprzedane!? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kto to wie? , 14:59 26-06-2023 , 0% @~Biznes Nie budować! Mieszkańcy! Pretensje do właściciela ziemi i developera? Niech zbudują jak sprzedawali i kupowali tę ziemię! Czyja jest ziemia pod drogi! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Też Właściciel! , 15:51 26-06-2023 , 100% @~tępiciel lemingów Nie szukaj głupszych od siebie! Tylko taki głupi jak ty by się położył i protestował ! Są inne sposoby dochodzenia sprawiedliwości! Miasto dostało dotację, a nie wykupiło najpierw gruntów, na których chwali się, że buduje drogi za kilkanaście milionów! Łajdactwo ma krótkie nogi! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Biznes jest biznes , 16:43 26-06-2023 , - @~Też Właściciel! Jak to jest! Ziemia sprzedana pod bloki z wyłączeniem dróg! Ludzie! Co wy kupiliście!? Mieszkania bez drogi dojazdowej! Zostawić! Niech brną!

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~Właścicielka gruntu pod b , 16:03 26-06-2023 , 75% Proszę najpierw wykupić ode mnie i innych Właścicieli naszą Ziemię, a dopiero później budować drogi, ale na swoim! Ratusz się nawet nie zająknął w tej sprawie, tylko poinformował, że zajmuje zgodnie ze specustawą części naszych działek! Nikt z nas nie protestował, popieramy budowę tych dróg, ale żądamy najpierw wykupienia naszych gruntów! Zgodnie z ustawą należy najpierw wykupić grunty pod budowę dróg! Nikt bez zgody Właścicieli nie ma prawa wejść na TERENY PRYWATNE! Miasto ma pieniądze, deweloperzy mają kasę, więc proszę zachowywać się zgodnie z prawem, a nie jak złodzieje i oszuści!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Akt , 16:45 26-06-2023 , - @~Właścicielka gruntu pod b Wiedział 12 letni włodarz żeby drogi nie budować! Kolejny trup w szafie zostawiony!

Jak ta ziemia była dzielona? Ten kawałek pod blok! A ten nie? • zgłoś odpowiedz • oceń :

