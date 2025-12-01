eOstroleka.pl
Rynek pracy na Mazowszu odporny na wahania – bezrobocie pozostaje na poziomie 4,4%

Stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu wyniosła w październiku 4,4%. Tyle samo było we wrześniu i w sierpniu. To dobra wiadomość, bo dane te oznaczają, że sytuacja na rynku pracy w regionie jest stabilna. W porównaniu z poprzednim miesiącem zmianie nie uległa też stopa bezrobocia w kraju – w październiku wyniosła 5,6%.

Utrzymująca się od trzech miesięcy stabilna stopa bezrobocia pokazuje, że mazowiecki rynek pracy dobrze radzi sobie z wyzwaniami końcówki roku. Choć otrzymujemy sygnały o planowanych zwolnieniach grupowych, to jednocześnie widzimy, że pracownicy z Mazowsza szybko znajdują nowe miejsca zatrudnienia, a przedsiębiorcy wciąż zgłaszają zapotrzebowanie na kadry. To świadczy o dużej elastyczności naszego rynku pracy – podkreśla Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Bezrobotni na Mazowszu

Jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, w październiku 2025 roku na terenie Mazowsza zarejestrowanych było 118 684 bezrobotnych. Z tego 47,3% to kobiety, a 52,7% to mężczyźni. Zdecydowana większość bezrobotnych zarejestrowanych w październiku na Mazowszu to osoby, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Najczęściej są to osoby długotrwale bezrobotne (prawie połowa wszystkich zarejestrowanych).

Większość bezrobotnych ma powyżej 45 lat (38,9%). Osoby w wieku 35–44 lata stanowią 25,9%, w wieku 25–34 lata – 22,4%, a najmłodsza grupa, 18–24 lata, to 12,8%.

Po względem wykształcenia tak jak w poprzednich miesiącach największą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym (w październiku to 27%) oraz z zasadniczym zawodowym (20,1%). Wykształcenie policealne lub średnie zawodowe ma 21,2% bezrobotnych. Najmniej bezrobotnych ma wykształcenie wyższe – 17,8% lub średnie ogólnokształcące – 13,9%.

Sytuacja w powiatach Mazowsza

Tu zaskoczenia nie ma – tak jak w poprzednich miesiącach najniższą stopę bezrobocia mamy w m.st. Warszawa. W październiku, podobnie jak we wrześniu, wyniosła ona 1,6%, a zarejestrowanych jako bezrobotne było 21 535 osób. Najwyższa stopa bezrobocia pozostaje w powiecie szydłowieckim – 21,7%.

W Ostrołęce stopa bezrobocia we wrześniu i październiku 2025 r. wyniosła 7,6 proc. W powiece ostrołęckim we wrześniu było to 9,3 proc., a w październiku 9,2 proc. 

W wyniku październikowych zapowiedzi zwolnień grupowych na Mazowszu pracę mają stracić 762 osoby. Zamiar zwolnień zgłosiło w październiku 9 firm (8 z nich ma siedzibę w mieście st. Warszawa, jedna w powiecie pruszkowskim). Należy zaznaczyć, że decyzje o zwolnieniach pracowników czy likwidacji zakładów pracy podejmowane są z dużym wyprzedzeniem. Sam proces zwolnień rozłożony jest w czasie (na miesiące albo nawet na lata). W przypadku październikowych zgłoszeń zwolnień proces ten ma trwać do końca tego roku, w dwóch firmach przeciągnie się do roku 2026.

Branże, w których planowane są zwolnienia (zgłoszone w październiku), to:

  • telekomunikacja,
  • usługi finansowo-prawne,
  • IT,
  • branża farmaceutyczna,
  • branża zoologiczna,
  • energetyka odnawialna.

Większość pracodawców, którzy zgłosili zamiar zwolnień grupowych, zapowiedziało, że zapewnią zwalnianym pracownikom "programy ouplacementowe". Mają one pomóc  w znalezieniu nowego zatrudnienia

